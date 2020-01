«Braucht es meinen Arbeitsplatz in Zukunft überhaupt noch?» Am Flawiler Impulstag standen die Herausforderungen für den Arbeitsmarkt im Zentrum Zum vierten Mal fand in Flawil der Impulstag der Gewerkschaften Syna und Transfair Ostschweiz statt. Ramona Riedener 20.01.2020, 05.00 Uhr

Othmar Widmer, Präsident Syna Ostschweiz, überreicht Paul Rechsteiner ein digitales Präsent. Bild: Ramona Riedener

Die Welt hat sich komplett verändert, seit Ende des 18.Jahrhunderts Maschinen allmählich die menschliche Muskelkraft ersetzt haben. Obwohl die Schreckengespenster der zweiten und dritten Revolution noch nicht verblasst sind, tun sich bereits wieder tiefschwarze Wolken über dem Arbeitsmarkt auf.

Die Welt befindet sich wiederum in einem gravierenden und rasanten Wandel. Die Digitalisierung oder vierte industrielle Revolution ist in vollem Gange und verändert seit langem die Fertigungsprozesse und damit den aktuellen und zukünftigen Arbeitsmarkt. «Wie wird sich mein Berufsfeld entwickeln? Wird es mich am Arbeitsplatz der Zukunft überhaupt noch brauchen? Wie lange muss ich arbeiten – bis 66, bis 67 oder gar bis 70? Kann ich überhaupt noch eine Rente erwarten?»

Der Impulstag der Syna und Transfair Ostschweiz in der Aula des Bildungszentrums Mattenhof in Flawil, welcher seit langem zum traditionellen Jahresprogramm der beiden Gewerkschaften gehört und am vergangenen Samstag wieder stattfand, soll solche Fragen beantworten und die Vorstands- und Basismitglieder fit machen für die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt.

Liechtenstein auf bestem Weg in die Zukunft

Vom Wandel betroffen ist auch unser kleines Nachbarland Liechtenstein. Bereits heute schon aus einer starken Position heraus die nötigen Massnahmen zu ergreifen, um den Arbeitsmarkt fit zu machen für die Zukunft, ist unter anderen das Ziel der Stiftung Zukunft Liechtenstein. Impulse gebend und Denkanstösse vermittelnd, referierte Peter Beck, Projektleiter der gemeinnützigen Organisation, die eine langfristig gesunde soziale, ökologische und wirtschaftliche Entwicklung des Fürstentums Liechtenstein mit positiver nationaler sowie internationaler Ausstrahlung und Wirkung fördern möchte.

Ein Blick auf den Arbeitsmarkt zeigt, dass das Land auf bestem Weg in die Zukunft ist: Mit mehr Arbeitsplätzen als Einwohnern, 22000 auswärtigen Beschäftigten und 10107 neuen Jobs seit 2000 dürfte die Frage, ob zukünftig eher die Arbeitskräfte oder die Arbeit ausgehen, hinreichend beantwortet sein.

Die Angst, keine Rente zu bekommen

Die Fürsorge für erwerbsunfähige und betagte Menschen war bis ins 20.Jahrhundert Sache von Familienangehörigen, Kirche und gemeinnützigen Organisationen. Als das Stimmvolk nach einem harten Kampf der Gewerkschaften an der historischen Abstimmung am 6.Juli 1947 Ja sagte zur AHV, legte es den Grundstein zum wichtigsten Sozialwerk der Schweiz. 72 Jahre später gilt die Altersvorsorge, finanziert im sogenannten Umlageverfahren, als Erfolgsgeschichte. Obwohl in den letzten 40 Jahren die Zahl der Rentner von 900000 auf über 2,2 Millionen gestiegen ist, wurden die Beiträge seit 1975 nicht erhöht und massive Verschlechterungen konnten immer wieder verhindert werden.

Doch die Angst, bis ins hohe Alter arbeiten zu müssen oder überhaupt keine Rente mehr zu bekommen, geistert in vielen Köpfen herum. Zum Thema Finanzierung der AHV, bessere Renten und die soziale Situation in der Schweiz, referierte Paul Rechsteiner, Ständerat und ehemaliger Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds.

Neue Debatte über den sozialen Fortschritt

Mit dem Ja zur AHV- und Steuervorlage bekomme die AHV erstmals seit Jahrzehnten eine substanzielle Zusatzfinanzierung und das wichtigste Sozialwerk der Schweiz auf Jahre hinaus wieder Luft. Ausserdem sei es Zeit, in Bundesbern eine neue Debatte über den sozialen Fortschritt der Schweiz zu eröffnen. «Wer gearbeitet hat, sollte im Ruhestand angemessen von der AHV und Pensionskasse leben können, ohne von Ergänzungsleistungen abhängig zu sein», so Paul Rechsteiner.