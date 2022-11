Carlos Silvio und Fabinho vom FC Wil tippen Schweiz – Brasilien

Brasilianer beim FC Wil Das sagen Silvio Carlos und Fabinho vom FC Wil zum Spiel Schweiz gegen Brasilien: «Hoffentlich macht Richarlison auch gegen die Schweiz ein Traumtor» Vor dem Knüller zwischen Brasilien und der Schweiz geben Fabinho und Carlos Silvio, die beiden Brasilianer beim FC Wil, ihre Tipps ab. Beide trauen der Schweiz an dieser WM einen möglichen Coup zu. Alain Rutishauser 28.11.2022, 10.00 Uhr

Brasiliens Richarlison erzielt im Spiel gegen Serbien das 2:0 sehenswert per Seitfallzieher. Bild: Tolga Bozoglu / EPA

Am Montag um 17 Uhr kommt es zum Aufeinandertreffen der Schweizer Nati mit den Brasilianern. Beide Teams sind mit einem Sieg ins Turnier gestartet. Die Brasilianer machten ihrem verspielten Ruf alle Ehre, als Richarlison gegen Serbien das 2:0 per Seitfallzieher erzielte.

Dieses Tor liess auch die Herzen von zwei Männern des FC Wil höher schlagen: der Brasilianer Carlos Silvio, dem 37-jährigen Stürmer des FC Wil, und Fabinho, Trainer der zweiten Mannschaft.

Fabinho tippt auf ein 2:0 für Brasilien

Fabinho de Souza trainiert seit Juli 2018 den FC Wil 1900 II. Bild: PD

«Das Tor war Weltklasse», schwärmt Fabinho, der früher selbst 25 Tore für den FC Wil erzielte, und fügt an: «Nicht nur er, alle da vorne drin könnten gegen die Schweiz den Unterschied machen. Die Brasilianer Offensive ist sehr stark.» Daher tippe er auf ein 2:0 für die Seleção, fügt aber an:

«Auch die Schweiz spielt attraktiven und offensiven Fussball. Es wird spannend werden!»

Zuhause hält er sich mit der Euphorie für die Brasilianer allerdings etwas zurück. «Meinem Sohn zuliebe. Er ist halb Schweizer, halb Brasilianer. Er sagte zu mir, er sei beim kommenden Spiel neutral.»

Fabinho spielte bis 2004 für den FC Wil, wo er im Juni 2004 Pokalsieger wurde. Bild: Michel Canonica (30. Juni 2004)

Fabinho denkt, dass sowohl Brasilien als auch die Schweiz die Gruppenphase überstehen werden.

«Danach wird es aber schwierig einzuschätzen. Es ist keine Meisterschaft sondern ein Turnier, da werden die Karten jeweils neu gemischt.»

Er verweist auf Argentinien und Deutschland, die beide ihr Auftaktspiel verloren haben. «Früher war klar, wer die Gruppenphase überstehen wird. Heute kann auch Japan für 95 Minuten mithalten, das ist unglaublich.»

Trotzdem wagt Fabinho eine Prognose, wie weit seine Brasilianer kommen könnten.

«Mit dem dritten oder vierten Platz wäre ich sicher zufrieden.»

Carlos Silvio traut den Schweizern das Viertelfinale zu

Der brasilianische Mittelstürmer Silvio Carlos de Oliveira auf dem Sportpark Bergholz in Wil. Bild: Arthur Gamsa (19. Januar 2021)

Beim zweiten Brasilianer in Diensten des FC Wil, Carlos Silvio, scheint auf den ersten Blick weniger schnell klar, für wen sein Herz am Montag schlagen wird. Silvio hat im August 2018 den Schweizer Pass erhalten.

Trotzdem muss er nicht lange überlegen: «Ich bin in Brasilien geboren und habe dort einen grossen Teil meines Lebens verbracht. Mein Herz schlägt für Brasilien.»

Besonders an die WM 1994 kann er sich noch erinnern, als die Seleção Weltmeister wurde. Silvio war neun Jahre alt, schaute die Spiele und spielte Fussball auf der Strasse. Später war Ronaldo Nazario sein Lieblingsspieler, der ihn dazu inspirierte, Profifussballer zu werden.

«Mit 16 Jahren brach ich auf nach São Paulo, um mein Glück beim FC Santos zu versuchen. Ich sagte zu meinen Eltern: ‹Ich komme erst zurück, wenn ich es geschafft habe.›»

Er habe damals nicht gewusst, was auf ihn zukomme. «Auch meine Eltern waren überrascht, sie haben aber gesehen, dass ich entschlossen bin. Am Ende hat es geklappt», sagt Silvio. Denn fünf Jahre später wechselte er von der zweiten Mannschaft des FC Santos in die Schweiz zum FC Wil. Zwischenzeitlich spielte er für den FC Zürich, Lausanne oder Union Berlin, bevor er im Januar 2021 zum FC Wil zurückkehrte.

Einen Lieblingsspieler wie Ronaldo hat er heute nicht mehr. Doch Silvio sagt: «Beim Tor von Richarlison kamen schöne Erinnerungen hoch an die Zeiten von Ronaldo, Ronaldinho oder Kaká.»

Scherzhaft fügt er an:

«Hoffentlich macht Richarlison auch gegen die Schweiz ein Traumtor.»

Silvio sagt, dass Brasilien seit langem nicht mehr ein solch eingespieltes Team gehabt habe wie die aktuelle Auswahl. «Daher tippe ich auf ein 2:0 für Brasilien.»

Trotzdem traut Silvio der Schweiz zu, dass sie mindestens bis ins Viertelfinale kommen. Und die Brasilianer? «Sie kommen bis ins Finale.»

Carlos Silvio erzielt ein Tor gegen Yverdon Sport. Über die Jahre hat der Mittelstürmer 56 Tore in 204 Spielen für den FC Wil erzielt. Bild: Pascal Muller/ Freshfocus (12. August 2022)