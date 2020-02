Vier Brände in knapp zwei Wochen:

Jetzt sind die Ursachen teilweise geklärt Die Ermittlungen zu den beiden Bränden vom Dezember in Degersheim sind abgeschlossen, jene zum Unglück Bichwil noch nicht. Andrea Häusler 18.02.2020, 05.00 Uhr

Am Abend des 27. Dezembers brannten an der Sennrütistrasse in Degersheim zwei Balkone sowie die Fassade eines Mehrfamilienhauses. Die beiden betroffenen Wohnungen sind unbewohnbar. Inzwischen ist die Brandursache bekannt. Bild: kapo

Vier Brände innert gut vierzehn Tagen. Für die Region war der Dezember des vergangenen Jahres ein tiefschwarzer Monat. Einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen hatte die Polizei bereits früh ausgeschlossen, stattdessen von Zufälligkeit gesprochen und auf die höheren Brandrisiken in der Vorweihnachtszeit hingewiesen. Ohne dabei auf ein konkretes Objekt Bezug zu nehmen. Denn einzig im Fall des Wohnungsbrands in einem Mehrfamilienhaus im Gebiet Zehntstadel in Niederuzwil am

26. Dezember hatte sich zeitnah ein Hinweis auf die mögliche Brandursache ergeben: Ein Abfallsack mit entsorgten Raucherwaren.

Ursache wird unklar bleiben

Gleich zweimal betroffen war die Gemeinde Degersheim, wo die regionale Brandserie in der Nacht zum 12. Dezember ihren Anfang genommen hatte: An der Hauptstrasse 126 brannte ein älteres Holzhaus. Von mehreren 100'000 Franken Sachschaden war die Rede, Verletzte gab es nicht. Die Menschen – acht Mieterinnen und Mieter –, denen die Flammen binnen weniger Stunden das Zuhause zerstört und alles genommen hatten, was ihnen lieb und teuer war, haben inzwischen eine neue Bleibe gefunden. Den Neubeginn erleichtern ihnen Spendengelder von Privatpersonen und Firmen aus Degersheim und der Umgebung, die kürzlich ausbezahlt worden sind. Aber auch die spürbare Solidarität der Dorfbewohner.

Geblieben ist die Brandruine und die Ungewissheit darüber, wie es zur Tragödie mitten in der Adventszeit kommen konnte. Letztere wird bleiben. «Die zuständigen Spezialisten konnten die Brandursache nicht eruieren», sagt Beatrice Giger, Medienverantwortliche der Staatsanwaltschaft St.Gallen. Theoretisch könne eine technische Ursache, Fahrlässigkeit oder aber eine vorsätzliche Brandverursachung vorliegen: «Wir wissen es nicht.»

Fahrlässigkeit als Brandursache

Anders verhält es sich beim Brandunglück, welches sich am Abend des 27. Dezember an der Sennrütistrasse 8 im Dorfzentrum von Degersheim ereignet hatte. Die Flammen hatten sich über zwei Balkone hinweg über die Fassade eines Vierfamilienhauses gefressen und sich in zwei Wohnungen ausgebreitet. Letztere sind unbewohnbar. Hier geht die Staatsanwaltschaft von einer «fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst» aus. Laut Beatrice Giger steht ein unsorgfältiges Hantieren mit Asche aus einem Ofen als Brandursache im Vordergrund.

Auch für die Opfer dieses Brandunglücks hatte die Gemeinde ein Spendenkonto eingerichtet. Die Betroffenheit der Dorfbewohner und der Wunsch zu helfen seien in beiden Fällen gross gewesen, sagt Gemeindepräsidentin Monika Scherrer und begründet damit die Spendenaktion der öffentlichen Hand. Denn mit Barmitteln sei den betroffenen Menschen mehr gedient als mit Sachspenden. Zumal sie dort eingesetzt werden könnten, wo wirklich Bedarf besteht.

Ursache des Brandes in Bichwil noch nicht eruiert

Die Dankbarkeit der Opfer des Brandes an der Hauptstrasse 126 sei enorm gewesen, weiss Monika Scherrer. Die Spendenaktion für die geschädigten Bewohner der Liegenschaft Sennrütistrasse 8 dauert noch bis Ende dieses Monats an.

Nur, ist finanzielle Hilfe in einer tendenziell überversicherten Gesellschaft überhaupt nötig? Dieser Eindruck täusche, sagt Monika Scherrer. Längst nicht jedermann habe seinen Hausrat versichert und lange nicht jede Haushaltsversicherung decke den effektiven Schaden in vollem Umfang. «Die Gebäudeversicherung ist obligatorisch, eine Haushaltsversicherung nicht», macht Scherrer deutlich.

Gut zwei Wochen, vier Brände, drei Dörfer. Nebst Degersheim und Niederuzwil brannte es auch in Bichwil – ausgerechnet am Weihnachtstag. An der Chäsistrasse wurde eine dreistöckige Wohnung vollständig zerstört. Auch hier beträgt der Schaden mehrere 100000 Franken. Die Brandursache ist nach wie vor Gegenstand der laufenden Untersuchung, wie Beatrice Giger sagt.