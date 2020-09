Brandalarm in dritten Obergeschoss: Feuerwehreinsatz in Mehrfamilienhaus in Wil

Am Freitagabend ist die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus an der Pestalozzistrasse in Wil gerufen worden. Vermutlich dürfte der Brand in der Küche ausgebrochen sein. Es gab zwei Leichtverletzte.