Bogenschiessen Weil sich kein Verein finden liess: Zwei Personen aus Zuckenriet organisieren die Schweizer Meisterschaft im Feldschiessen alleine Am kommenden Wochenende findet in Zuckenriet die Field-Schweizer-Meisterschaft der Bogenschützen statt. Organisator ist kein Verein, sondern zwei Personen, deren Leidenschaft das Bogenschiessen ist: Gaby Wildhaber und Werner Berger. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Der Bogensport fordert Konzentration und Kraft. Bild: PD

Vor 32 Jahren begleitete Gaby Wildhaber einen Kollegen an ein Bogenschiessen-Turnier. Bereits eine Woche später lieh sie sich einen Bogen aus, um erstmals selber einen Versuch zu starten. Drei Wochen danach war die Zuckenrieterin Besitzerin eines eigenen solchen Sportgeräts. Seither sind der Bogen und Gaby Wildhaber ein Team. Sie sagt: «Bogenschiessen ist Hobby und Leidenschaft in einem.»

Gaby Wildhaber. Bild: Zita Meienhofer

Doch diese Leidenschaft erhielt irgendwann einen Knick. Mit der Zeit verfehlten ihre Schüsse immer öfters das Ziel. Der Pfeil löste sich vom Bogen, bevor die Schützin das Ziel genau im Visier hatte. Es kam schleichend. Diagnose: Scheibenpanik. Gaby Wildhaber wollte gegen das vermutlich Schlimmste, das einer Bogenschützin passieren kann, ankämpfen. Versuchte Verschiedenes. Sie pausierte. Sie übte den Sport nicht mehr aktiv aus, führte nur noch die Vereins- und Verbandsarbeiten weiter fort.

Und dann kam die Coronapandemie, die das System lahmzulegen schien. Gaby Wildhaber hatte mehr Zeit, mehr Zeit für das Training. Sie sagt: «Das tat mir gut. Es geht mir nun viel besser.» Sie ist wieder aktive Bogenschützin und noch aktiver in organisatorischen Belangen.

Geübte Organisatoren von jährlichen Turnieren

Gaby Wildhaber ist Aktivmitglied beim BC Thurland Wil und BSV Vaduz geworden, absolvierte die Ausbildung zur J+S Leiterin Sportschiessen (Bogenschiessen) und führt das Sekretariat des Nationalen Verbandes Field Archery Association Switzerland (FAAS). Zudem sind sie und ihr Partner Werner Berger Organisatoren der jährlichen GaWe-Turniere (Gaby-Werner) in der Disziplin Feldschiessen im Hohrain-Wald in der Gemeinde Niederhelfenschwil. Diese Turniere führten sie seit 2004 mit drei Ausnahmen jährlich durch. Sie sagt:

«Wir beide haben diese Disziplin kennen und schätzen gelernt, denn was gibt es Schöneres, als einen Parcours in der freien Natur zu absolvieren.»

Ausschlaggebend war damals unter anderem, dass Turniere, bei denen auf einen 3D-Gegenstand geschossen wird, immer beliebter wurden. Das Feldschiessen, bei dem das Ziel eine Scheibe ist, geriet dagegen vermehrt in Vergessenheit.



Das Paar ersetzt einen Verein

Dieses Jahr findet das GaWe-Turnier nicht statt, dafür die Schweizer Meisterschaft im Feldschiessen, und zwar am 25. und 26. September in Zuckenriet. Für die Organisation sind Gaby Wildhaber, die in Zuckenriet aufgewachsen ist und dort arbeitet, und Werner Berger alleine zuständig. Pandemiebedingt liess sich kein organisierender Verein finden. Das Paar sprang in die Bresche. Gaby Wildhaber verneint nicht, dass der Aufwand ziemlich gross ist. Aber sie sagt:

«Werner und ich sind ein sehr gutes Team. Wir sind es gewohnt, Turniere zu organisieren.»

Die Vorbereitungen haben sie zu zweit getroffen, in Zusammenarbeit mit dem Verband. Für den Aufbau und die Durchführung können sie auf ein Helferteam zählen.

Gaby Wildhaber und ihr Partner Werner Berger auf einem Bogenparcours. Bild: PD

Einst eine Jagd- oder Kriegswaffe, heute ein Sportgerät Bogenschiessen ist eine der ältesten Sportarten. Waren Bogen und Pfeil einst eine Jagd- oder Kriegswaffe, werden sie heute primär als Sportgerät benutzt. Bogenschiessen ist Technik, Konzentration und Kraft in einem. Die Sportart fasziniert Menschen jeden Alters und jeder Bevölkerungsschicht. Sie wird mit verschiedenen Bogen ausgeübt: vom einfachen Langbogen über den Recurvebogen bis hin zum technisch am besten entwickelten Compound. Ein Hightech-Bogen, der in der Schweiz gekauft wird, kostet bis zu 2500 Franken. (zi)

Im Unterschied zu den jährlichen Turnieren findet die Schweizer Meisterschaft aus Platzgründen nicht im Hohrain-Wald statt, sondern im Gebiet Hölzern, wo jeweils im Sommer die Motocrossrennen durchgeführt werden. Dort absolvieren die 115 Teilnehmenden – das sind minim weniger als in den Vorjahren – zwei Mal am Samstag und zwei Mal am Sonntag je einen Parcours mit je 14 Posten mit verschiedenen Scheibenbildern. Pro Posten dürfen vier Pfeile abgeschossen werden.

Auf dem Bogenparcours befinden sich verschiedene Posten. Mit maximal vier Pfeilen muss aus verschiedenen Distanzen (Signalisation am Boden) möglichst präzise ins Schwarze getroffen werden. Bild: PD Meist in Vierer- oder Sechsergruppen absolvieren die Bogenschützinnen und -schützen die Parcours während eines Turniers. Bild: PD Bogen des Typs Compound. Das sind die technisch am besten entwickelten Bogenarten. Bild: PD Die Distanz, aus der geschossen werden muss, ist nach Alter (Schüler, Jugendliche, Erwachsene) markiert. Bild: PD Die Treffer werden notiert. Bild: PD Gaby Wildhaber und Werner Berger nehmen öfters an Turnieren teil. Bild: PD

Die Schützinnen und Schützen sind in Vierer- oder Sechsergruppen unterwegs. Für eine Runde benötigen sie zwischen drei und vier Stunden. Teilnahmeberechtigt sind alle, die dem FAAS angehören, Vorausscheidungen finden nicht statt.

Neben dem grossen administrativen Aufwand ist die Suche nach einem geeigneten Gelände eine Herausforderung. Ein Gelände, das nicht zu exponiert ist, einen stabilen Boden hat und ein Festzelt am Rande des Parcours zulässt. «Wir schiessen bei jedem Wetter, ob Regen, Schnee oder bei Wind», erklärt Gaby Wildhaber. In den nächsten Tagen werden die Posten und das Festzelt gestellt. Corona tangiert das Turnier nicht sehr stark. Die Organisatorin sagt: «Das Festzelt wird auf den Seiten offen sein und die Teilnehmenden haben in bereits definierten Gruppen zu starten.»

Kinofilm brachte dem Sport einen Hype

Der FAAS wurde 1992 gegründet und zählt aktuell 1100 Mitglieder aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. Er gehört dem Internationalen Verband an, dem über eine Million Mitglieder aus 42 Ländern angeschlossen sind. Schweizweit sind es rund 4000 Bogenschützinnen und -Schützen, die dieser Sportart frönen. Der Bogensport hat in den vergangenen zehn Jahren wieder mehr Aufmerksamkeit erfahren. Gaby Wildhaber sagt:

«Vor allem kam ein Hype auf, als der Film ‹Tribute of Panem› in die Kinos kam mit der bogenschiessenden Katniss Everdeen.»

Gaby Wildhaber während ihres Wintertrainings in der Halle in Wängi. Bild: PD

Ob Trend oder nicht: Für Gaby Wildhaber steht Bogenschiessen an erster Stelle ihrer Freizeitbeschäftigungen. Nebst den wöchentlichen Trainings in der Schiessanlage Thurau im Sommer und den Hallentrainings im Winter in Wängi, nimmt sie an Turnieren teil oder absolviert Parcours – überall auf der Welt.

Auch während der Ferien kommt der Sport nicht zu kurz. Jeweils im Herbst verbringen sie und ihr Partner eine Woche im Tirol, in St.Johann. Dort steht einer ihrer favorisierten Bogenparcours. Während im benachbarten Ausland öfters Bogenparcours stehen, sind in der Schweiz nur wenig zu finden, was Gaby Wildhaber bedauert.