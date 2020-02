Böller an der Fastnacht: Wil schränkt das Zünden von Knallkörpern ein 

Aufgrund einer vom Bundesgericht teilweise gestützten Beschwerde von Stadtparlamentarier Sebastian Koller (Grüne Prowil) hat der Stadtrat das Immissionsschutzreglement angepasst. Während der Fastnachtszeit dürfen in Wil nur noch am Gümpeli Mittwoch und am Schmutzigen Donnerstag ganztags sowie am Fastnachtssonntag von 13 bis 18 Uhr Knallkörper gezündet werden.

18.02.2020, 10.18 Uhr