2000 Tulpen blühen im Karten der Kollers in Wil

Blütenpracht «Es ist kein Hobby, sondern eine Leidenschaft»: 2000 Tulpen blühen im Garten der Familie Koller in Wil Es leuchtet von weitem, Passanten bewundern es immer wieder: das Tulpenmeer im Garten von Richard und Martha Koller. Doch die Tulpen sind längst nicht alles, was im Garten der beiden wächst. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 16.04.2022, 05.00 Uhr

Martha und Richard Koller vor einem Tulpenbeet in ihrem Garten. Bild: Ralph Ribi

Man kann sie gar nicht übersehen: Reihe um Reihe leuchten sie rot, pink, orange, gelb. Wer der Fürstenlandstrasse in Wil vom Spital Richtung Zuzwil entlang läuft, dem entgeht die Tulpenpracht der Familie Koller kaum.

«2000 Tulpen blühen jetzt gerade», sagt Richard Koller. Er steht vor dem Beet, das direkt am Trottoir liegt. Eines der grössten, in dem die Tulpen nach Farben sortiert sind. Fast täglich arbeitet der 76-Jährige in seinem Garten, der sein ganzer Stolz zu sein scheint.

Eine Steintreppe schlängelt sich hoch zum Haus, das etwas am Hang liegt. Der Weg führt an unzähligen Pflanzen, Sträuchern, Bäumen vorbei. Immer wieder hat es ein Beet mit Tulpen: einfarbige, zweifarbige, gefüllte Tulpen, gefranste Tulpen – die grossen Kelche zur Sonne gestreckt. 15 verschiedene Sorten seien es, sagt Richard Koller, während er von Beet zu Beet führt. Etwa drei Wochenlang habe er im Herbst, bevor der Winter kam, 2500 Zwiebeln eingesetzt.

«Dass alle Tulpen gleichzeitig an Ostern offen sind, ist ein Glücksfall», sagt der Wiler. Das Wetter stimmt, es ist nicht zu kalt, nicht zu nass. Je nach Licht- oder Luftverhältnis seien die Blüten auch unterschiedlich offen, erklärt Martha Koller, die Frau von Richard Koller. Die Freude am Garten ist auch bei ihr gross, Gartenchef ist aber Richard Koller. «Ich arbeite in der Woche 30 Stunden im Garten, es gibt immer etwas zu tun», sagt der Hobbygärtner.

Das grösste Tulpenmeer liegt direkt am Trottoir. Bild: Ralph Ribi

Eine wachsende Leidenschaft

Aufgewachsen ist Richard Koller auf einem Bauernhof in Münchwilen. Damals habe er sich noch nicht wirklich für den Garten interessiert. Das sei erst mit der eigenen Familie gekommen, sagt er.

Als das Ehepaar vor über 40 Jahren das Grundstück in Wil erwarb, stand da noch ein älteres Haus. Ein Neues wurde gebaut, für den Garten ein Architekt engagiert. Als Richard Koller noch erwerbstätig war – ihm gehörte eine Sanitärfirma – hatte er nur am Wochenende oder am Abend Zeit für die Pflanzen. Doch seit der Pensionierung vor elf Jahren widmet er sich voll und ganz seiner Leidenschaft. Er hat das Gärtnern für sich entdeckt – und tut dies scheinbar heute noch Tag für Tag.

«Dieses Jahr ist der Garten auf einem Höchststand, ich habe noch nie so viele Tulpen gepflanzt», sagt Koller. Das heisse aber nicht, dass jetzt Schluss sei. Im Gegenteil. Er könne es jeweils kaum erwarten, in den Garten zu gehen. «Schon bevor ich am Abend ins Bett gehe, weiss ich, was ich am nächsten Tag machen will», sagt er. «Das Gärtnern ist nicht ein Hobby, sondern eine Leidenschaft.» Was das Schönste sei:

«Zu beobachten, wie sich die Natur entwickelt, was ihr guttut und was nicht.»

Richard Koller spricht gerne über seinen Garten, zeigt all die Blumen, Sträucher und Bäume. Bild: Ralph Ribi

Die Chefin in der Küche

Weiter geht die Führung durch den Garten. Denn die Tulpen sind längst nicht alles, was in Kollers Garten wächst. «Gemüse und Früchte müssen wir keine kaufen, es kommt alles aus unserem Garten», sagt Koller. Er zeigt auf ein erstes Beet. Dort wachsen Spinat, Lauch, Kefen, Zwiebeln, Knoblauch. Dann wendet er sich ein paar Bäumen zu. «Hier wachsen Äpfel, Birnen, Chriesi, Aprikosen, weiter hinten haben wir einen Feigen- und einen Mirabellenbaum.» Die Bäume sind schon mitten in ihrer «Bluescht», erste Bienen fliegen von Blüte zu Blüte.

Neben dem Haus wachsen Brombeeren, Himbeeren, Johannisbeeren und Rhabarber. Auch Salat, Kohlrabi, Tomaten und Kartoffeln erntet Koller im eigenen Garten. Das ganze Gemüse und all die Früchte sorgen auch in der Küche für Arbeit. Dort ist Martha Koller Chefin. «Wir haben eine klare Gewaltentrennung», sagen beide und lachen. Aus der Obsternte mache sie Saft oder Konfi, erzählt Martha Koller. Erst gerade habe sie einen Kurs besucht, um zu lernen, wie man Chutney mache. Zwei grosse Kürbisse habe sie so verarbeitet. Sie sagt:

«Es schmeckt einfach anders, wenn es aus dem eigenen Garten kommt.»

In einem Beet nach dem anderen blühen die Tulpen. Bild: Ralph Ribi

Die Freude teilen

Die Arbeit im Garten höre nie auf, sagt Richard Koller. Er probiere auch immer wieder Neues aus. An einem Strauch zum Beispiel sollen Kiwis wachsen, die wollen aber noch nicht so ganz. Momentan pflanzt er an einer Mauer einen Efeu ein. Über all die Jahre habe er sich das Wissen über Zeitschriften, Fernsehsendungen oder Literatur angeeignet.

Seine Leidenschaft teilt Richard Koller gerne. Er zeigt auf ein Meer aus Osterglocken. Diese blühen schon einen Monat, wie er sagt. In ein paar Wochen würden sie dann von der Rosenpracht und den Rhododendren abgelöst. Auch Passanten würden immer wieder stehen bleiben und die Blumen bewundern. «Wenn sich die Leute interessieren, führe ich sie im Garten herum», erzählt Koller.

«Es ist schön, wenn auch andere Freude daran haben.»

Gleich neben Tulpen blühen die Osterglocken. Bild: Ralph Ribi

