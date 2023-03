Anders als KI: Das Aussenbild von Wil soll erhalten werden

Blick in die Zukunft Pyramidenförmige Gebäude, Türme mit Kuppeln: Künstliche Intelligenz stellt Wil in 1000 Jahren futuristisch dar – der Präsident der Altstadtvereinigung hat eine andere Vision Christian Naef fragte eine künstliche Intelligenz, wie die Wiler Altstadt in 1000 Jahren aussieht. Das Ergebnis sind futuristische Gebäude. Naefs Vision sieht anders aus. Vor allem in der nahen Zukunft strebt er Veränderungen in der Altstadt an, aber nicht äusserliche. Sabrina Manser 14.03.2023, 18.00 Uhr

Ein pyramidenförmiges Gebäude und Türme mit Kuppeln: So stellt eine künstliche Intelligenz die Stadt Wil in 1000 Jahren dar. Bild: PD

Wie sehen die Wiler Altstadt und der Hof zu Wil in 1000 Jahren aus? Diese Frage stellte sich Christian Naef, Unternehmensberater für künstliche Intelligenz (KI) und Präsident der Altstadtvereinigung Wil. Und er stellte diese Frage auch einer KI. Diese hat aufgrund einer Vorlage verschiedene Bilder von Wil im Jahr 3000 erstellt. Naef postete die Bilder auf Facebook, wo diese unterschiedliche Reaktionen hervorriefen.

Wie Naef erklärt, habe er zwei seiner Interessenfelder – KI und die Altstadt – miteinander verbunden und geschaut, was dabei herauskommt. «Ich finde, diese Ergebnisse können inspirieren oder zum Nachdenken anregen.» Und was ist seine Zukunftsvision für Wil? «Im Jahr 3000 wird die Stadt Wil noch immer ein wichtiger Knotenpunkt und eine florierende Stadt sein», sagt Naef. Er findet es wichtig, dass die Geschichte nicht verloren geht, und diese könne man besten übertragen, indem man sie sehe. «Ich hoffe, dass die Altstadt in 1000 Jahren von aussen noch gleich aussieht, sich aber technologisch weiterentwickelt.»

Dieses Bild der Stadt Wil war das Ausgangsbild für die Entwicklung der Zukunftsbilder. Bild: PD

Eine Veränderung wird die Belebung der Altstadt sein

Es soll also durchaus eine Veränderung geben, nur eben weniger beim Aussenbild. Ein Beispiel in der viel näheren Zukunft sei der geplante Bau der Netzergänzung Ost. Werde das Zentrum vom Verkehr entlastet, könne sich die Altstadt mehr ausbreiten, da mehr Raum etwa an der Tonhallenstrasse entstehe, sagt Naef. «Die Stadt wird sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren nicht unbedingt äusserlich verändern, aber es gibt eine Entwicklung im Lebensraum.» Es müssen also nicht unbedingt pyramidenähnliche Gebäude oder Türme mit Kuppeln sein, wie KI es vorschlägt.

Christian Naef, KI-Unternehmensberater und Präsident der Altstadtvereinigung Bild: PD

Eine weitere Veränderung dürfte es laut Naef in näherer Zukunft auch geben, wenn die Altstadt mehr belebt wird. Ein Dauerthema. Der Wunsch nach mehr Belebung werde immer wieder geäussert, sagt der Präsident der Altstadtvereinigung. Es gebe verschiedene Einflussfaktoren, um die Stadt mehr zu beleben. Naef sagt: «Eine grosse Chance sehe ich in der dritten Bauetappe des Hofs zu Wil.» Mit bis zu 15’000 Touristen wird im ersten Jahr nach der Sanierung gerechnet. Die Altstadt wäre belebter, die Gassen mit flanierenden Touristen gefüllt. «Um das zu erreichen, müssen wir uns gut vermarkten. Hier hat Wil noch Verbesserungspotenzial.»

Naef hält aber auch fest, dass die Altstadt punktuell sehr belebt sei. Gerade in der wärmeren Jahreszeit fänden immer wieder verschiedene Anlässe statt. «Schon als ich ein Kind war, haben die Leute gesagt, die Altstadt sei tot. Doch die Frage ist: Ist die Altstadt tot oder hat sie sich verändert?» Auch die Sichtweise müsse sich ändern.

Weitere Bilder, welche KI erstellt hat.

BGK führt zu kleinen, optischen Anpassungen

Naef glaubt auch, dass Veränderungen nur dann möglich seien, wenn es ein Bedürfnis gebe. Ein Thema sei etwa eine autofreie Altstadt. «Unter der Woche ist es in der Altstadt schon ruhig, da braucht es mit einer autofreien Zone nicht noch mehr Beruhigung.» Die Parkplätze in der Altstadt seien für das Gewerbe wichtig. «Das kann sich in ein paar Jahren mit dem Tourismus ändern.» Generell sei es nicht ganz einfach, etwas in der Altstadt zu verändern, hält Naef fest. Unterschiedliche Anspruchsgruppen würden aufeinandertreffen.

Welche strassenbauliche Massnahmen in der Altstadt geplant sind, dürfte bald das Betriebs- und Gestaltungskonzept zeigen. Dieses befindet sich laut Naef im Abschluss. Auch damit werde es zu kleinen optischen Anpassungen kommen, sagt Naef. Es dürfte also schon spannend werden, wie die Stadt Wil in zehn Jahren aussieht.