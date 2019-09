Blaue Flecken gehören zur Tagesordnung: Der Kunstradverein Uzwil hat trotzdem Grund zum Feiern Der Kunstradverein Uzwil feiert am 16. November sein 100-Jahr-Jubiläum. Leonie Herde

Der Kunstradverein Uzwil ist schweizweit wie auch international sehr erfolgreich. (Bild: PD)

Ein normales Velo ist es nicht, das Kunstrad. Der Sattel ist hinten nach oben gebogen, das Lenkrad u-förmig und eine Bremse ist auch nicht zu finden. Fahren kann man damit trotzdem, und wie. Selten sitzen die Fahrerinnen und Fahrer des Kunstradvereins Uzwil dabei aber auf dem Sattel. Meist stehen oder sitzen sie auf dem Lenkrad oder machen gar Handstände. Gefahren wird vorwärts, rückwärts, im Kreis und auf nur einem Rad. Es wird fleissig trainiert für Schweizer Meisterschaften, internationale Wettkämpfe und natürlich für die bevorstehende Jubiläumsfeier im November. Die Turnhalle in Uzwil ist – ausser am Sonntag – jeden Tag von den Kunstradfahrenden besetzt.

Kein Training findet ohne Sturz statt

Will man mit Kunstradfahren beginnen, muss man zuerst das Einrad beherrschen. So kann das Gleichgewicht trainiert und erste Grundübungen ausprobiert werden. Später entscheidet man sich dann entweder für die Kategorie Einerkunstrad, bei der man alleine fährt, oder für das Fahren in der Gruppe, wobei es 4er- oder 6er-Gruppen gibt. Das optimale Einstiegsalter liegt bei ungefähr sechs Jahren; die meisten fahren, bis sie etwa 20 Jahre alt sind.

«Die Kleinen lernen von Anfang an, wie sie vom Rad springen müssen und wie sie fallen können, ohne sich dabei zu verletzten. Denn vom Rad fällt man oft», sagt Trainerin Michelle Haas. Im Training haben die Fahrerinnen und Fahrer einen Ledergurt um den Bauch gebunden, damit der Trainer sie während der Übungen halten und stützen kann. Trotzdem:

«Blaue Flecken sind bei uns an der Tagesordnung.»

Für die Wettkämpfe wird jeweils eine Kür einstudiert, also eine fixe Abfolge von Kunststücken, die im Kunstrad Bilder genannt werden. Oft steigen die Sportler dabei auch zu zweit oder sogar zu dritt aufs Rad. Der Verein konnte bereits viele Erfolge verbuchen, darunter etwa Schweizer-Meister-, Europameister- und sogar Weltmeistertitel. Doch hinter dem Erfolg steckt einiges an Training und auch viel Geduld. Gewisse Bilder müssen wieder und wieder geübt werden, bis sie dann endlich sitzen.

Die meisten Trainer des Vereins sind selbst einmal Kunstrad gefahren oder fahren immer noch und können ihre Erfahrungen nun an den Nachwuchs weitergeben. Auch Michelle Haas ist immer noch als Kunstradfahrerin aktiv. Sie erinnert sich an die Anfänge ihrer Karriere:

«Einmal fiel ich bei einer Übung auf den Rahmen des Velos, was sehr schmerzhaft war. Ich habe dann einige Zeit gebraucht, bis ich den Mut fand, dieselbe Übung erneut zu versuchen.»

Doch das gehöre halt auch dazu. Schlimme Unfälle passieren zum Glück selten.

Was auch immer mehr aufkommt, sind Showauftritte an verschiedenen Anlässen. Vor einigen Jahren durfte der Verein sogar in einem Musikvideo mitwirken. «Mit den neuen Möglichkeiten von Social Media ist es einfacher, unseren Sport der breiten Masse zu präsentieren», sagt Haas.

In 100 Jahren hat sich viel verändert

Der Kunstradverein Uzwil ist mit etwa 100 Mitgliedern, davon 40 Aktive, der grösste Kunstradverein der Schweiz. Dieses Jahr wird er bereits 100 Jahre alt. Der Verein wurde im Jahr 1919 als Arbeiter Touring Bund gegründet. Es war ein Zusammenschluss von Arbeitern, die gemeinsam Velotouren unternahmen und ab und zu einige Kunststücke aufführten. Mit den Jahren wurden die Kunststücke professioneller, schliesslich wurden die Treffen in die Halle verlegt. Auch die Velos haben sich in diesen 100 Jahren verändert. Neben Formveränderungen sind sie auch leichter und stabiler geworden.

1929 bestand der Verein noch hauptsächlich aus Männer. Mittlerweile überwiegen die Frauen. (Bild: PD)

Die Mitgliederzahlen des Kunstradvereins sind in den letzten Jahren weitgehend stabil geblieben, wobei die Frauen deutlich überwiegen. Ziel des Vereins wäre es aber schon, möglichst viele neue Mitglieder zu gewinnen, sagt Haas. Doch das sei nicht ganz einfach. Sportarten wie Fussball oder Handball seie einfach bekannter. Zum Kunstrad komme man meistens durch Leute, die man kennt.

«Wir wollen an der Jubiläumsfeier im November einige Kunststücke vorführen und der Gemeinde Uzwil, und auch anderen Interessierten, zeigen, was auf einem Velo alles möglich ist, aber auch wie viel Arbeit dahintersteckt», sagt Haas, die auch im Organisationskomitee mitwirkt. Am Abend finde dann für die geladenen Gäste eine kleine Zeitreise in die Anfänge des Vereins statt.