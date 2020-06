Interview «Bis zu 90 Prozent Ausfälle wegen Corona»: Nur Dank Kurzarbeit müssen Hotels der Region eine Schliessung nicht in Betracht ziehen – das sagen die Hoteliers

Die Hotels in der Region Wil-Toggenburg kämpfen sich langsam in die Normalität zurück. Ausgebliebene Umsätze lassen sich aber nicht aufholen. Neun Hoteliers geben Antworten. Beat Lanzendorfer und Hans Suter 09.06.2020, 05.00 Uhr

Wie gross ist der prozentuale Einbruch bei den Logiernächten bis jetzt insgesamt ausgefallen? Wie gross ist die prozentuale Auslastung aktuell? Wie sieht der Buchungsstand für die nächsten Wochen und Monate aus? Wie hoch wird der prozentuale Einbruch bis Ende Jahr eingeschätzt? Und welche Konsequenzen hat das für den Betrieb? Neun Hoteliers aus der Region geben Antworten auf diese Fragen.

Das Hotel Rössli in Tufertschwil musste empfindliche Einbussen verkraften. Der Hotelier blickt mittlerweile aber wieder hoffnungsvoll in die Zukunft. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie gross ist der prozentuale Einbruch bei den Logiernächten bis jetzt insgesamt ausgefallen?

Magnus Thalmann Bild: PD

Unser Betrieb war während acht Wochen geschlossen. In dieser Zeit betrug der Ausfall hundert Prozent. Seit der Wiedereröffnung am 11. Mai hatten wir pro Nacht zwei bis vier Hotelgäste. Über Pfingsten durften wir dann zehn Gäste begrüssen. Ideal wären 20 bis 30 Gäste pro Nacht.

Wie gross ist die prozentuale Auslastung aktuell?

Die beträgt zurzeit zwischen fünf und zehn Prozent. Im Frühling, Sommer und Herbst erreichen wir in normalen Jahren eine sehr gute Auslastung unserer 50 Betten. In den Wintermonaten nimmt diese dann etwas ab. Über das ganze Jahr gesehen haben wir normalerweise eine Auslastung zwischen 50 und 60 Prozent.

Wie sieht der Buchungsstand für die nächsten Wochen und Monate aus?

Wir hatten in den kommenden drei Monaten sehr gute Buchungen unserer Geschäftskunden. Sämtliche Buchungen der erwähnten Monate sind allerdings storniert worden. Nun möchten wir mit zusätzlicher Werbung nebst unseren Businesskunden vermehrt Feriengäste nach Tufertschwil locken. Ein Fazit wird aber erst nach den Sommerferien möglich sein.

Wie hoch wird der prozentuale Einbruch bis Ende Jahr eingeschätzt?

Das dürften mindestens zwischen 20 und 30 Prozent sein. Es ist auch nicht möglich, die Ausfälle im Herbst zu kompensieren

Und welche Konsequenzen hat das für den Betrieb?

In den Monaten, in denen der Betrieb geschlossen war, mussten wir Kurzarbeit anmelden. Nach der Wiedereröffnung kam das Geschäft dann nur schleppend in Gang. Das Pfingstwochenende lässt aber die Hoffnung zu, dass es wieder aufwärtsgeht. Wir hatten fast so viele Ausflügler wie vor der Coronazeit.

Der Toggenburgerhof in Kirchberg verzeichnet bis zu 85 Prozent Einbussen. Die Zimmer werden kurzfristig gebucht. Bild: Beat Lanzendorfer

Wie gross ist der prozentuale Einbruch bei den Logiernächten bis jetzt insgesamt ausgefallen?

Im «Toggenburgerhof» beträgt der Einbruch seit März 85 Prozent. In den Studios (Langzeitmieten) sind es 35 Prozent.

Linus Thalmann Bild: PD

Wie gross ist die prozentuale Auslastung aktuell?

Letzte Woche war unser Hotel zu 25 Prozent ausgelastet. In dieser Woche ist der Wert auf 10 Prozent gesunken.

Wie sieht der Buchungsstand für die nächsten Wochen und Monate aus?

Die Auslastung ist bisher sehr tief. Wir hoffen aber stark, dass die Businessreisen wieder stattfinden und somit die Auslastung steigt. Unsere Zimmer werden generell kurzfristig (3 bis 14 Tage) vorher gebucht. Ausser bei Seminaren oder bei Anlässen in unserem Saal oder in der Region, da wissen wir jeweils etwas länger Bescheid. Aktuell können wir noch nicht sagen, was ab Juli zu erwarten ist.

Wie hoch schätzen Sie den prozentualen Einbruch bis Ende Jahr ein?

Das lässt sich noch nicht abschätzen, weil die Buchungen wie bereits erwähnt kurzfristig getätigt werden. Ich bin aber optimistisch und hoffe, dass sich alles wieder normalisiert.

Und welche Konsequenzen hat das für den Betrieb?

Unsere Mitarbeiter in der Hauswirtschaft sind immer noch zu 50 Prozent in der Kurzarbeit. Solange wir dies so behalten dürfen, hat dies keine personellen Konsequenzen. Ich habe allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versprochen, dass es keine Kündigungen geben wird. Wir überstehen dies gemeinsam und blicken optimistisch in die Zukunft.

Auch der «Sternen» in Nesslau kämpft mit der Coronakrise. Buchungen kommen kurzfristig. Bild: PD

Wie gross ist der prozentuale Einbruch bei den Logiernächten bis jetzt insgesamt ausgefallen?

Der liegt bei rund 80 Prozent.

Wie gross ist die prozentuale Auslastung aktuell?

Aktuell bewegen wir uns bei 38 Prozent.

Wie sieht der Buchungsstand für die nächsten Wochen und Monate aus?

Verglichen zum Vorjahr haben wir ein Minus von 50 Prozent, wovon jetzt wieder täglich Anfragen kommen und zum Teil bereits auch wieder gebucht wird. Viele Buchungen kommen sehr kurzfristig oder dann gibt es auch häufig «Walk In» Gäste.

Wie hoch schätzen Sie den prozentualen Einbruch bis Ende Jahr ein?

Bei den Logiernächten dürften es etwa 25 Prozent sein, bei der Restauration gehe ich von einem Minus zwischen 35 und 40 Prozent aus, weil uns viele Anlässe und Bankette fehlen.

Und welche Konsequenzen hat das für den Betrieb?

Bei uns gab es keine Schliessung. Wir haben auch keine Entlassungen ausgesprochen. Allerdings sind wir seit dem 17. März in Kurzarbeit.

Das Hotel Säntis verzeichnete im April die grössten Einbussen. Die Tendenz der Buchungszahlen zeigt wieder nach oben. Bild: Urs Bucher

Wie gross ist der prozentuale Einbruch bei den Logiernächten bis jetzt insgesamt ausgefallen?

Einbruch März: rund 25 Prozent, Einbruch April: rund 94 Prozent, Einbruch Mai: rund 52 Prozent. Die Zahlen beziehen sich auf die Logiernächte im Vergleich zum Vorjahr.

Wie gross ist die prozentuale Auslastung aktuell?

Stand Anfang Monat stehen wir für den Juni bei rund 30 Prozent. Die Tendenz ist glücklicherweise stark zunehmend.

Wie sieht der Buchungsstand für die nächsten Wochen und Monate aus?

Juni: 30 Prozent, Juli: 30 Prozent, August: 40 Prozent, September 60 Prozent. Es ist aber glücklicherweise so, dass dies eine Momentaufnahme vom 2. Juni ist. Zurzeit sieht es bei den Buchungsanfragen sehr erfreulich aus. Wir sind überzeugt, dass diese Zahlen bereits in wenigen Tagen wieder angepasst werden können – nach oben zum Glück.

Wie hoch schätzen Sie den prozentualen Einbruch bis Ende Jahr ein?

Da kann man mich Ende Jahr wieder fragen. Wir sind frohen Mutes, dass sich im Sommer noch einiges ergeben wird. Auch für den Herbst. Wir sind guter Dinge, dass in der Wandersaison noch einiges auf uns zukommt. Aber was verloren ging in den letzten Wochen und Monaten, wird sich leider nicht aufholen lassen.

Und welche Konsequenzen hat das für den Betrieb?

Bis dato müssen wir zum Glück nicht über solche Konsequenzen nachdenken und sind optimistisch für die kommenden Monate. Aber klar, Kurzarbeit ist aktuell nach wie vor ein Thema.

Die Logiernächte haben sich in «Stump's Alpenrose» halbiert. Bild: Leo Bösinger

Wie gross ist der prozentuale Einbruch bei den Logiernächten bis jetzt insgesamt ausgefallen?

Roland Stump, Stump's Alpenrose Mareycke Frehner

Die Logiernächte haben sich gegenüber dem Vorjahr durch den Ausfall der zwei Monate in den ersten fünf Monaten halbiert. Beim Umsatz verlieren wir im selben Zeitraum 30 Prozent.

Wie gross ist die prozentuale Auslastung aktuell?

Generell erreicht die Auslastung in den Monaten März, Mai und Juni 50 Prozent des Vorjahres. Der Monat April war mit 4 Prozent praktisch ein Totalausfall. Ab Juli stellen wir eine verstärkte Nachfrage im Individualferienbereich fest. Das Gruppengeschäft mit Seminaren und Banketten läuft erst im August wieder an. Zum Teil gibt es Kompensationen durch Gruppen und Veranstaltungen, welche in den Herbst verschoben werden. Einen Ausfall auf der ganzen Linie ist für dieses Jahr im Bereich Catering von Grossveranstaltungen (Wildhaus Openair, Clientis Bank, Raiffeisenbank, etc.) zu verzeichnen.

Wie sieht der Buchungsstand für die nächsten Wochen und Monate aus?

Im Juni haben wir praktisch nur im Individualbereich Buchungen. Das heisst schwergewichtig am Wochenende und bei schönem Ausflugwetter. Eine steigende Nachfrage stellen wir im Restaurant fest, und zögerlich werden auch wieder Bankette geplant und reserviert. Ab Anfang Juli führen wir auch wieder Gruppenveranstaltungen und Veranstaltungen bis 300 Personen (Alder-Brunch u.ä.) durch. Ab Anfang August normalisiert sich die Nachfrage. Wir sind überzeugt, dass wir einen guten Individualsommer erleben werden, der je nach Wetter sogar sehr gut ausfallen kann. Es bleibt dann einzig der Wermutstropfen nicht stattfindender Gruppenanlässe, die im Hotel zirka 50 Prozent ausmachen.

Wie hoch schätzen Sie den prozentualen Einbruch bis Ende Jahr ein?

Es ist praktisch unmöglich, den Einbruch bis Ende Jahr zuverlässig in Zahlen abzubilden. Man kann in Szenarien planen: Diese reichen in Bezug auf Budgeterreichung von 40 Prozent (Worst Case) bis 75 Prozent (Best Case). Härter zu Buche schlägt der Cash Drain, der geplante Investitionen vorerst in Frage stellt und dann womöglich beeinträchtigt, indem der Umfang reduziert, der Zeitpunkt verschoben oder die Planung angepasst werden muss. So lautet das neue Motto: Schauen, wie die Lage aktuell gerade ist, entscheiden und unverzüglich handeln.

Und welche Konsequenzen hat das für den Betrieb?

Wir sind seit März mit 26 bis 70 Prozent in der Kurzarbeit. Entlassungen wurden bislang keine ausgesprochen. Im Juni arbeiten wir mit einem reduzierten Wochenbetrieb, das heisst eingeschränkten Öffnungszeiten und einem reduzierten Angebot. Eine Schliessung schliessen wir vorderhand aus.

«Das zweite Quartal ist praktisch verloren», sagt Joseph Senn vom Hotel Wolfensberg in Degersheim. Bild: PD

Wie gross ist der prozentuale Einbruch bei den Logiernächten bis jetzt insgesamt ausgefallen?

Zahlen möchten wir nicht nennen. Der «Wolfensberg», wie alle anderen Hotels und Gastronomiebetriebe, erlebte und erlebt eine Zeit der grossen Herausforderungen – eine besondere Zeit der auferlegten Pflichten und der grösseren Verantwortung zur Sicherheit unserer Gäste.

Wie gross ist die prozentuale Auslastung aktuell?

Das zweite Quartal 2020 ist praktisch verloren. Eine Zeit, welche aber auch etwas Gewinnendes bedeuten kann. Der Einbruch zur befohlenen Schliesszeit war schmerzlich. Mit der Aktivität Catering und Takeaway am Wolf-Kiosk blieben wir bei den Leuten. Dabei konnten wir viel schöne Kontakte aufrechterhalten und viele Freuden an Gäste schaffen und auch entgegennehmen. Herzlichen Dank dafür.

Wie sieht der Buchungsstand für die nächsten Wochen und Monate aus?

Schmerzlicher ist der Auftragseinbruch langfristig und über den Sommer bis in den Hebst. Reservationen und Aufträge mit Organisationsbedarf bleiben vorerst weg. Dank vielen Verbindungen und des anhaltend schönen Wetters – besonders über die Feiertage – war und ist die Auslastung im Bereich Hotel gut. Die Belegung für die Sommermonate zeichnet sich als gut ab. Dabei spielen bei uns das Wetter und die eigene Werbeaktivität eine sehr grosse Rolle. Die Liebe an der einzigartigen Region - mitten in der Ostschweiz - ist wachsend.

Wie hoch schätzen Sie den prozentualen Einbruch bis Ende Jahr ein

Wie sich die Einschränkung Ende Jahr abzeichnen werden ist noch nicht absehbar.

Und welche Konsequenzen hat das für den Betrieb?

Es ist so, dass auch wir alle Verbindungen zu den Beihilfen der Sozialpartner nutzten. Über allen Konsequenzen steht bei uns aber die Freude an der Wiederaufnahme der Tätigkeit und das Zurückkommen der Gäste.

«Das ist Kaffeesatz lesen.» Die Zukunft sieht Irene Baumann vom Hotel Flawil ungewiss. Sie zieht nicht nur Negatives in Betracht. Es könne sein, dass die Grenzen öffnen und das Hotel voll ausgelastet sei. Bild: PD

Wie gross ist der prozentuale Einbruch bei den Logiernächten bis jetzt insgesamt ausgefallen?

Der Ausfall bewegt sich im Bereich von 75 Prozent.

Wie gross ist die prozentuale Auslastung aktuell?

Diese Woche liegt sie bei 70 Prozent.

Wie sieht der Buchungsstand für die nächsten Wochen und Monate aus?

Sehr schlecht, alles wird kurzfristig geplant und entschieden.

Wie hoch schätzen Sie den prozentualen Einbruch bis Ende Jahr ein

Das ist Kaffeesatz lesen. Es kann sein, dass wir ab Mitte Juni, wenn die Grenzen öffnen, wieder voll ausgelastet sind. Sprich: eine Belegung von 90 Prozent und mehr aufweisen.

Und welche Konsequenzen hat das für den Betrieb?

Da der Bund die Hotels nie als «geschlossen» erklärte, konnte für die Mitarbeiter im Hotel keine Kurzarbeitsentschädigung beantragt werden; somit wurden die Stellenprozente auf den Sommer angepasst.

Die Nachfrage im Hotel Uzwil steigt langsam wieder an. Bild: Urs Jaudas

Wie gross ist der prozentuale Einbruch bei den Logiernächten bis jetzt insgesamt ausgefallen?

René Meier, Hotel Uzwil Bild: PD

Wir verzeichnen einen Rückgang von 55 Prozent.

Wie gross ist die prozentuale Auslastung aktuell?

Wir haben aktuell wieder eine Auslastung von 35 Prozent.

Wie sieht der Buchungsstand für die nächsten Wochen und Monate aus?

Die Nachfrage steigt zwar langsam aber kontinuierlich an.

Wie hoch schätzen Sie den prozentualen Einbruch bis Ende Jahr ein?

Wir gehen von einem Einbruch von zirka 40 Prozent aus bis Ende Jahr im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist aber stark abhängig vom Buchungsverhalten der Schweizer Bevölkerung. Unsere Region ist sehr gut geeignet für Feriengäste mit dem Velo oder dem Auto als Zwischenstopp bei einer Tour de Suisse. Wir konzentrieren uns deshalb mit unseren Angeboten auf solche Gästesegmente. So machen wir zum Beispiel bei einer Kampagne von Bodensee Tourismus GmbH mit. Bei dieser Kampagne profitieren alle Einwohner von der Bodenseeregion (Ravensburg bis Wil) von einem Einheimischenrabatt.

Und welche Konsequenzen hat das für den Betrieb?

Dank der Kurzarbeit konnten wir bis jetzt weitere Massnahmen verhindern.

Bild: Hans Suter

Wie gross ist der prozentuale Einbruch bei den Logiernächten bis jetzt insgesamt ausgefallen?

Zirka 90 Prozent.

Wie gross ist die prozentuale Auslastung aktuell?

Im Durchschnitt liegt sie derzeit bei zirka 15 Prozent.

Wie sieht der Buchungsstand für die nächsten Wochen und Monate aus?

Eher schlecht, die Buchungswerte liegen aktuell bei 15 bis 20 Prozent.

Wie hoch schätzen Sie den prozentualen Einbruch bis Ende Jahr ein?

Wir gehen von etwa 30 Prozent aus.

Und welche Konsequenzen hat das für den Betrieb?

Es gab Kurzarbeit und auch einzelne Entlassungen.

Nicht auf die Anfrage reagiert haben die Hotels Freihof und Schwanen in Wil und das Hotel Münchwilen in Münchwilen.