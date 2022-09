Wiler Sprachschulen berichten über die Deutschkurs

Bildung Zu wenig Räume, zu wenig Schulbücher: Wiler Sprachschulen spüren gestiegene Nachfrage nach Deutschkursen wegen geflüchteten aus der Ukraine Das Wios-Bildungszentrum hat das Angebot an Deutschkursen dieses Jahr ausgeweitet, die Schule Arge Bilang berichtet gar von räumlichen Engpässen. Grund dafür sind unter anderem Flüchtlinge aus der Ukraine. Eine Leiterin beim BZWU gewährt Einblick in einen Kurs. Noémi Sutter Jetzt kommentieren 01.09.2022, 17.30 Uhr

Deutschkurse sind in Wil sehr gefragt. Bild: Alex Spichale

Die Nachfrage nach Deutschkursen ist vielerorts stark gestiegen. Das hat zu einem grossen Teil mit den Flüchtlingen aus der Ukraine zu tun. «Deutschkurse im Rekordhoch», hiess es etwa kürzlich in einem Medienbericht aus Frauenfeld. In Wil sieht die Lage unterschiedlich aus. Auf Anfrage dieser Zeitung berichten drei Schulen von ihren Erfahrungen.

Schule Arge Bilang: Zu wenig Bücher

Seit Mai spürt die Schule Arge Bilang in Wil die gestiegene Nachfrage nach Deutschkursen. Die ukrainischen Flüchtlinge seien unter anderem der Grund dafür, sagt Bereichsleiterin Daniela Ried. Sehr beliebt seien die Anfängerkurse. «In Wil mussten wir zusätzlich drei neue Deutschklassen mit je 14 Personen anbieten.»

Die zusätzlichen Deutschkurse führen dazu, dass es der Schule an Räumlichkeiten mangelt. «Auf Anfrage für mehr Unterrichtszimmer teilte uns die Gemeinde mit, dass fast alle ausgebucht sind.» Zudem mussten Pensen der Kursleiter erhöht oder neue Leiter eingestellt werden. Im Juli seien zusätzlich die Schulbücher ausgegangen. Ried berichtet:

«Für die Anfängerstufe konnten wir keine Bücher mehr bestellen und mussten mit Kopien arbeiten.»

Ein grosses Thema sei auch die Kinderbetreuung. Viele Paare kommen gemeinsam in die Kurse und müssen daher die Kinder mitnehmen, sagt die Bereichsleiterin. «Wir bieten eine Betreuung schon ab dem Säuglingsalter an.» Auch dies führe zu Platzmangel und müsse neu organisiert werden.

In der Schule Arge Bilang wird auch Kinderbetreuung angeboten. Bild: Gaetan Bally/Keystone

«Was will die Schülerin oder der Schüler lernen?» Nach diesem Motto wird der Unterricht von Arge Bilang gestaltet. «Wir gehen nicht einfach nur dem Buch nach, sondern lernen praxisorientiert und gehen auf die Teilnehmer ein», sagt Daniela Ried. Zusätzlich können sie an einem Theaterworkshop mitmachen und ein Stück erarbeiten.

BZWU Wil: Auch menschliche Hilfe anbieten

Das Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil (BZWU) gewährt einen Einblick in die dort stattfindenden Deutschkurse. Heisst es der, die oder das? «Wenn das so einfach wäre», sagt eine der Schülerinnen. Vier Teilnehmende besuchen am Dienstagabend um 17.30 Uhr den Deutschkurs A1.3 am BZWU in Wil. Zwei Personen sind aus Italien, eine aus Thailand und die vierte Person aus Südafrika.

Kursleiterin Funy Allenspach berichtet: «Eine hohe Nachfrage nach Kursen für Deutsch als Zweitsprache spürten wir leider nicht.» Sie hätten es erwartet, aber die Kurse seien aktuell gleich gebucht wie immer.

Deutschkurs vom Dienstagabend im BZWU Wil. Bild: Noémi Sutter

Allenspach spricht neben Deutsch auch Englisch und ein wenig Italienisch. Auf die Frage, wie sie mit den Schülern zu Beginn kommuniziert, antwortet sie: «Oftmals mit Bildern, und wenn es gar nicht geht, mit dem Google-Übersetzter.» Ursprünglich habe sie eine Lehre im Kaufmännischen absolviert. «Dann wechselte ich vor zehn Jahren in die Beratungsstelle für Familien.» Dort merkte Allenspach, dass sie sich beruflich im Bereich Migration engagieren möchte, und wechselte auf den Job Sprachkursleiterin. Zu ihrer Motivation sagt sie:

«Ich arbeite gerne mit Menschen und kann in diesem Beruf nicht nur sprachlich, sondern oft auch menschlich den Erwachsenen helfen.»

Zu ihren Schülerinnen und Schülern im Kursraum sagt sie: «Wir spielen nun ein Spiel, mit welchem wir die Präpositionen lernen können.» Trotz disziplinierten Unterrichts herrscht eine lockere Atmosphäre und es wird viel gelacht. Nach weiteren Lernspielen wechselt die Gruppe zum Lehrmittel. Allenspach sagt: «Jeder liest einen Abschnitt aus dem Buch vor.» Sie sitzt mit den Teilnehmenden am Tisch und korrigiert bei falscher Aussprache. Anschliessend sagt sie: «Die Gruppe harmoniert sehr miteinander und wir haben oft ein Gelächter im Raum.»

Wios-Bildungszentrum: «Anfangs ist oft Kreativität gefragt»

Beim Wios-Bildungszentrum in Wil gingen in den vergangenen zwei Quartalen viele Anfragen von ukrainischen Flüchtlingen ein. Daher hätten sie schnell reagiert und das Angebot für Deutschintensivkurse ausgeweitet, sagt Claudio Altwegg, Bereichsleiter Weiterbildung. «Die Kurse sind momentan überdurchschnittlich besucht.»

Einen Mangel an Kursleiterinnen und Kursleitern spüre das Bildungszentrum nicht. «Wir haben die vorhandenen Personen auf die zusätzlichen Kurse aufgeteilt.» Altwegg ergänzt: «Die Grösse der Kurse ist mit sechs bis 14 Leuten angenehm.»

Das Wios-Bildungszentrum in Wil. Bild: PD

Die Kurse starten jeweils viermal im Jahr. Ein Intensivunterricht dauert zehn Wochen und ein Standardkurs 20 Wochen. Die Lektionen werden tagsüber und für Teilnehmende, die arbeiten, auch abends angeboten. Gearbeitet wird mit einem standardisierten Lehrwerk. «Anfangs ist oft Kreativität gefragt», sagt Altwegg. Bis die Grundlagen geschaffen seien, gehe es einen Moment.

«Für Erwachsene ist das Lernen von neuen Sprachen viel schwieriger als für Jugendliche.»

Es sei eine Frage der Geduld und des Fleisses, sagt er weiter. Das Lernen der deutschen Sprache verbinde die Teilnehmenden und motiviere sie.

