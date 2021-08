BILDUNG Lesen, Schreiben, Rechnen: Das sind die Zahlen zum Schulstart in der Stadt Wil Schluss mit Ausschlafen. Nun wird wieder die Schulbank gedrückt. Auch in der Stadt Wil geht es los. David Dudli, Leiter des städtischen Schulbetriebes, nennt die wichtigsten Zahlen der Wiler Kindergärten, Primarschulen und Oberstufen zum Schulstart 2021. Lara Wüest 15.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sekundarschule St.Katharina, auch «Kathi» genannt, führt dieses Jahr sechs Klassen.

Bild: Mareycke Frehner



Wie viele Klassen wird es im neuen Schuljahr an den Wiler Schulen geben?

David Dudli: Es sind genau 26 Kindergartenklassen, 73 Primarklassen, 30 Oberstufenklassen. Und dabei ist das Kathi noch nicht eingerechnet. Das Kathi führt sechs Klassen.

Wie viele Schüler kommen auf eine Klasse?

Das ist sehr unterschiedlich. Je nach Anzahl Kinder, welche in einem Quartier wohnhaft sind. Die kantonalen Vorgaben sind 16 bis 24 Kinder pro Klasse. Im Durchschnitt sind bei uns etwa 19 Kinder pro Klasse. Wir prüfen stets, wie viele Klassen pro Schuleinheit geführt werden sollen oder müssen. Sind in einem Quartier für einen Jahrgang zu wenige Kinder für eine Klasse wohnhaft, so werden Klassen zusammengelegt oder die Kinder in ein anderes Schulhaus umverteilt, sodass dann keine Klasse geführt wird.

David Dudli ist Leiter des städtischen Schulbetriebes und kennt die aktuellen Zahlen der Wiler Schulen. Bild: PD

Sind es mehr oder weniger Klassen und Schüler als in anderen Jahren?

Dieses Jahr werden zwei Klassen weniger geführt als vergangenes Jahr. Ansonsten sind die Zahlen seit Jahren stets leicht ansteigend.

Ist dieses Schuljahr ein «Babyboomer-Jahrgang»? Oder eben genau nicht?

Beides nicht. In den vergangenen Jahren sind durchschnittlich 200 bis 260 Kinder pro Schuljahr in den Kindergarten eingetreten. Dieses Jahr sind es exakt 219 Kinder.

Wie sieht es am Kathi Wil aus? Sind es bei der Wiler Mädchensek mehr oder weniger Klassen als in anderen Jahren?

Aktuell sind es sechs Klassen, wie vergangenes Schuljahr. Die Jahre davor hatte das Kathi jeweils sieben Klassen geführt.

Vergangenes Jahr waren es 26,5 Kindergartenklassen. Wie kam diese halbe Klasse zu Stande? Und wo ist sie jetzt?

Die Schuleinheit Rossrüti führte jeweils nebst dem Kindergarten noch einen kleineren Kindergarten mit etwa zehn bis zwölf Kindern. Dieser wurde für dieses Schuljahr aufgrund mangelnder Anzahl Kinder mit dem grösseren Kindergarten zusammengeführt.