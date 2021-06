Degersheim: Einem Imker wurden elf Bienenvölker gestohlen

Der Verlust seiner Bienen war für Walter Stalder ein Schock. Bild: Reto Martin

Bienenraub Der Bienenkönig ohne Bienen: Einem Degersheimer Imker wurden elf Völker gestohlen Seit über 50 Jahren ist Walter Stalder schon Imker. Doch so etwas wie diesen Frühling hat er noch nie gesehen: Nur eines von 15 Bienenvölkern war nach dem Winter noch da. Der 76-Jährige begann an seinen Fähigkeiten zu zweifeln. Lara Wüest 21.06.2021, 05.00 Uhr

Es ist kurz vor Mittag, als im Bienenhaus von Walter Stalder die Sekunden nur noch in Zeitlupe verstreichen. Stalder trägt ein kurzärmliges Hemd und eine Weste; im Mund steckt eine Pfeife. Er ist gerade dabei, einen seiner Bienenkästen zu öffnen. Ein Summen, langsam anschwellend, füllt den kleinen Raum. Das Ausatmen von Stalder durch seine Pfeife. Das Klopfen einer Zange auf den holzigen Rahmen des Bienenkastens. Sonst ist es still.

Im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen hat Walter Stalder keine Angst vor seinen Bienen und ihren Stichen. Wenn er zu ihnen geht, trägt er keinen Schutzanzug. Dabei kann schon ein Stich der kleinen Insekten tödlich sein. Etwa, wenn ihn eine Biene in den Hals oder den Rachen sticht. Manche seiner Imkerkollegen halten Walter Stalder deshalb für etwas leichtsinnig. Doch der 76-Jährige vertraut seinen Tieren:

«Die Bienen stechen mich nicht.»

Seit 50 Jahren ist Walter Stalder Imker. Von seinen Bienen gewinnt der frühere Bauer Honig. Den verkauft er. Davon leben konnte er aber nie. Seit seiner Pensionierung ist der Erlös aus dem Honig ein netter Zustupf für ihn und seine Frau.

Stalders Erfahrungsschatz ist so gross, dass ihn andere Imker aus der Region um Rat fragen, wenn sie nicht mehr weiterwissen. Doch was Stalder diesen Frühling erlebte, liess ihn zuerst an seinen Fähigkeiten zweifeln: Als er Anfang Mai seine Bienenkästen öffnete, waren diese leer. Alle bis auf einen. Und in diesem tummelten sich so viele Bienen, wie Stalder das noch nie gesehen hatte.

Einzig das Volk in diesem Kasten war nach dem Winter noch da. Bild: Reto Martin

15 Völker hatte der Imker vor dem Winter, und dass allem Anschein nach nur eines überlebt hatte, war für ihn ein Schock. Er sagt:

«Ich dachte, ich hätte etwas falsch gemacht.»

Erst später sollte ihm klar werden, dass seine Bienen gestohlen wurden.

Das Risiko in der kalten Jahreszeit

Das Überwintern der Bienen birgt stets ein Risiko. In der kalten Jahreszeit bleiben die Insekten in ihren Bienenkästen und kuscheln sich in einer sogenannten Traube um ihre Königin, um sich gegenseitig zu wärmen. Damit die Bienen nicht gestört werden, lassen die Imker die Kästen in den kalten Monaten geschlossen. Und so sehen sie erst an einem grossen, mit Spannung erwarteten Tag im Frühling, wie viele der kleinen Arbeiterinnen überlebt haben.

Wenn Stalder zum ersten Mal nach seinen Bienen schaut, ist er stets ein wenig nervös. Auch ihm sind schon Völker weggestorben. Zum Beispiel, wenn sie von der Varroamilbe befallen waren. Die schädigt die Brut. Wenn Bienenlarven von den Milben befallen sind, schlüpfen die Bienen mit deformierten Flügeln und können nicht fliegen. Nach einiger Zeit sterben sie.

Derzeit sind viele leer: Die Bienenkästen im Bienenhaus von Walter Stalder. Bild: Reto Martin

Dass aber gleich 14 von 15 Völkern eingingen, hat Stalder noch nie erlebt. Pro Jahr waren es zuvor nie mehr als zwei bis drei gewesen.

Die Anzeichen für einen Diebstahl

Diesen Frühling fiel Stalder deshalb aus allen Wolken. Dass er bei seinen Bienen nichts falsch gemacht hat, dämmerte ihm erst später. In einem Zeitungsartikel Anfang Juni las er, dass mehreren Imkern Bienenvölker gestohlen wurden. Da wurde ihm klar, dass auch bei ihm alles auf einen Diebstahl hindeutet.

Zum einen war da der überfüllte Bienenstock. Stalder sagt: «Die Bienen, welche die Diebe nicht erwischten, müssen in diesem Stock Zuflucht gesucht haben.» Zum anderen war da die kalte Brut in den leeren Waben. Also Bienenlarven, die noch hätten ausgebrütet werden müssen. Stalder sagt:

«Kein Volk lässt seine Brut zurück.»

Zudem waren die Waben schön, nichts deutete auf eine Krankheit hin. Und so war sich Stalder plötzlich sicher: «Auch meine Völker müssen gestohlen worden sein.»

Eine leere Wabe mit kalter Brut. Bild: Reto Martin

Die Verunsicherung der Imker

Walter Stalder ist nicht der einzige Betroffene in der Region. Ende März stahlen Unbekannte einem Imker in Lütisburg acht Völker, Anfang April einem in Lichtensteig sogar zehn. Dies bestätigte ein Mediensprecher der St. Galler Kantonspolizei gegenüber dieser Zeitung Anfang Juni. Und noch weitere Imker im Kanton wurden Opfer der Diebe. Etwa im Dorf Rufi bei Schänis.

Dass so viele Bienenvölker gestohlen wurden, darüber ist auch Hans-Peter Hagmann erschüttert. Hagmann ist Präsident des Imkerverbands St.Gallen-Appenzell. Er sagt:

«In dem Ausmass wie in diesem Jahr hat es das noch nicht gegeben.»

Viele Imker seien derzeit verunsichert.

Wertvolle Bienenvölker

Hagmann hält es nicht für ausgeschlossen, dass die Diebe ein weiteres Mal zuschlagen. Ein Bienenvolk ist wertvoll, es kostet zwischen 250 und 300 Franken. Bei Walter Stalder zum Beispiel erbeuteten die Täter wohl mindestens elf Völker und somit über 2000 Franken. Hagmann sagt:

«Bienen zu stehlen, ist sehr lukrativ.»

Hagmann kann nur mutmassen, wer hinter der Tat stecken könnte. Er sagt: «Es könnte eine professionelle Bande sein, welche mit den Bienen Handel treibt. Oder auch ein Imker aus der Umgebung, dem die eigenen Bienen über den Winter eingegangen sind.» Eines aber ist für ihn klar: Es müssen Personen sein, die sich mit der Imkerei auskennen. Denn in sämtlichen Fällen haben die Täter die Bienenvölker professionell abgewischt. Dabei öffnet man die Bienenkästen und streicht die Bienen mit einem Besen von den Waben ab.

Stalder kann nach vorne blicken

Zurück im Bienenhaus von Walter Stalder. Nach etwa einer Minute ist der Bienenkasten offen. Stalder hält die Brutwabe hoch, an der unzählige Bienen haften.

Aus diesem letzten Volk konnte Walter Stalder fünf Jungvölker ziehen. Bild: Reto Martin

Es ist jenes Volk, das ihm geblieben ist. Stalder schätzt, dass es mehr als 25'000 Bienen umfasst. Für dieses letzte Volk ist der Imker dankbar, denn es ist ihm gelungen, daraus fünf Jungvölker zu ziehen. Er sagt: «Jetzt kann ich nach vorne blicken.» Seine Bienen bedeuten ihm viel. Sie seien so sozial, sagt er mehr als einmal, Menschen könnten von ihnen lernen.

Dass die Polizei die Diebe erwischt und er seine gestohlenen Völker zurückbekommt, ist unwahrscheinlich. Trotzdem hat Stalder keine Wut im Bauch, wenn er über den Diebstahl spricht. «Ich spüre nur Erleichterung», sagt er. Erleichterung, dass er eben doch nichts falsch gemacht hat bei seinen Bienen.