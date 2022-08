STV Bichwil: Ohne Motor zur südlichen Grenze

Bichwil Ohne Motor quer durch die Schweiz: Turnertrupp sucht Grenzerfahrung Mit Manneskraft und Frauenpower über 226 Kilometer und 9150 Höhenmeter von Bichwil zur italienischen Grenze – nonstop und auf direktem Weg: Ein STV-Turnprojekt der besonderen Art. 26.08.2022, 16.00 Uhr

Gute Laune trotz teilweise garstigem Wetter und der einen oder anderen schmerzenden Muskelpartie. Bild: PD

Die Idee sei nicht grundsätzlich neu, sagt Aktivturner Reto Sennhauser. Der 25-jährige Bichwiler hatte die unkonventionelle Reise entlang der Nord-Südachse der Schweiz grösstenteils organisiert. Vor rund zehn Jahren, sagt er, hätten sich die Turnerinnen und Turner des STV, ebenfalls nur mit Muskelkraft und als Stafette, ans Turnfest in Sion begeben. Das habe ihn zum «Catch the border»-Projekt inspiriert.

Die zweitägige Tour de Suisse auf Rennrädern und Bikes, Stand-up-Paddels und Inline-Skates oder einfach als Wanderer oder Schwimmer, ist die Alternative zur diesjährigen Teilnahme an einem Turnfest. Über dreissig Turnerinnen und Turner, fast ausschliesslich aus den Aktivriegen, stürzten sich ins Abenteuer und hielten das Nonstop-Programm über Pässe und durch Seen tatsächlich durch, wie Reto Sennhauser sagt. Nur einzelne hätten zwischendurch eine Etappe pausiert, um sich zu erholen.

Kampf gegen das Wasser

Ausgangspunkt der Luftlinienroute war die Kirche Bichwil. Von dort aus ging es zunächst wandernd auf den Schauenberg, wo die Bike-Gruppe bereitstand, um die Strecke zur Achsäge abzuspulen. Strömender Regen begleitete anschliessend die Rennradfahrer hinauf nach Tergeten bei Nesslau. In der Linthebene war kaum mehr jemand mit trockenen Kleidern auszumachen. Vielleicht die Busfahrer, welche die Turnergruppen begleiteten. Das nächste Hindernis auf dem direkten Weg nach Süden bildete der Walensee, den acht wetterfeste Turner auf ihren Stand-up-Paddles zu queren hatten.

Die Biker im Kampf gegen den Regen. Bild: PD

Es war Nachmittag, als die Inline-Skater in Richtung Glarus aufbrachen. Noch einmal stiegen dort die Rennradfahrer in den Sattel, um die Kilometer bis Elm-Wichlen hinter sich zu bringen, bevor die Wanderer den Panixerpass in Richtung Pignu unter die Füsse nahmen.

Abends, trafen sich erstmals alle Teilnehmenden wieder: in Rueun. Allerdings nur kurz bevor die Nachtequipe über Flond, Degen, Uors und Vals zur Alp «In der Peil» aufbrach. Die Dunkelheit hat längst Einzug gehalten. Die ersten schliefen bereits, als die Wandergruppe nach Mitternacht über den Valserberg hinunter zur Unterkunft in Nufenen marschierte.

Vereinsfahne auf dem «Cima di Cugn»

Der Wetterbericht hatte recht – die letzten Wolken machten der Sonne platz. Und diese begleitete die «Gümmeler» am zweiten Tag frühmorgens in Richtung San-Bernardino-Pass. Bevor die Velofahrer hinab nach San Bernardino kurvten, hatten hier noch vier abgehärtete Männer in Neoprenanzügen den See auf der Passhöhe zu durchschwimmen. Hernach war es die Bergläufer Gruppe, welche die Strecke über den Passo di Passit ins Calancatal hinter sich brachte, bevor die Biker Roveredo in den Fokus nahmen.

Kühl trotz Neoprenanzügen: Die Bichwiler Turner nach dem Durchqueren des Laghetto Moesola auf der San-Bernadino-Passhöhe. Bild: PD

Die letzten Etappen ab Roveredo hatten es in sich. Die Strecke nach Laura forderte nicht nur die Rennradfahrer, denen rund 660 Höhenmeter bevorstanden, die Läufer, für die es zwei Kilometer bergauf ging, und die Biker, sondern selbst die Busfahrer. Doch die Mühen lohnten sich, denn jetzt stand das gemeinsame Finish bevor: Hinauf zum «Cima di Cugn», von dessen Gipfel alsbald die STV Bichwil Fahne grüsste.

Eine Übernachtung in der SAC-Hütte Capanna Gesero, eine letzte Abfahrt nach Roveredo, dann rollten die Busse der Heimat zu.

Planung als grösste Herausforderung

Rückblickend wundert sich Reto Sennhauser selber, wie gut alles geklappt hatte. Denn die grösste Herausforderung sei tatsächlich die Planung gewesen. Einerseits die Einteilung und zeitliche Abstimmung der Etappen, der Verpflegung, die Übernachtungsmöglichkeiten und die Koordination der Busse. Anderseits aber auch die Instruktion der Teilnehmenden: «Jeder musste ja wissen, wann und wo er in welchen der vier Personenbusse einzusteigen hat.» Selbst der Zeitplan habe mehr oder weniger eingehalten werden können – dank gewisser Anpassungen unterwegs. (pd/ahi)