Zweite Aktion "Umblättern" in Bibliotheken der Region Wil

Bibliotheken Weltkonflikte, Erotik, Whisky und Afrika: Im September wird in der Region Wil fleissig in Büchern geschmökert Zum zweiten Mal laden die Bibliotheken in der Region Wil unter dem Titel «Umblättern» zu verschiedenen Veranstaltungen im Monat September. Neben Lesungen gibt es auch Musik oder Degustationen. Zita Meienhofer 31.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Übersicht über die Veranstaltungen in den Bibliotheken der Region Wil. Karte: mlu

«Der September öffnet dieses Jahr einmal mehr die Türen nicht nur in den Herbst, sondern auch zu den Bibliotheken», sagt Manuela Schöb von der Geschäftsstelle der Regio Wil. Sie weist damit auf die Aktion «Umblättern» hin. Zehn Bibliotheken zwischen Aadorf und Zuckenriet haben sich zum Thema «Umblättern» etwas einfallen lassen, haben Autorinnen oder Autoren eingeladen, werken mit Kindern, bieten Workshops an, gestalten Themenabende, haben eine Märchenerzählerin zu Gast oder bieten Literatur und Degustation an. «Umblättern» heisst es in Kirchberg, Oberbüren, Zuckenriet/Zuzwil, Wil, Münchwilen, Sirnach, Uzwil, Wängi und Eschlikon.

Bibliotheken haben sich vernetzt

«Umblättern» heisst es im September in zehn Bibliotheken in der Region. Bild: PD

Als die Fachgruppe «Kultur, Freizeit, Sport» der Regio Wil im Jahr 2011 ins Leben gerufen wurde, keimte die Idee auf, auch die Bibliotheken rund um Wil zu vernetzen. Manuela Schöb sagt:

«Dieses Netzwerk funktioniert sehr gut und hat sich bewährt.»

In den vergangenen Jahren wurden immer wieder gemeinsame Projekte durchgeführt, Workshops abgehalten oder gemeinsame Werbemittel gestaltet. Zum zweiten Mal laden zehn Bibliotheken aus der Region zum «Umblättern». Ein Anlass, der alle zwei Jahre im September stattfinden und mit verschiedenen Anlässen zum Besuch der Bibliotheken motivieren soll.

Die Aktion «Umblättern» soll Besucherinnen und Besucher in die Bibliotheken locken. Bild: Stefan Kaiser

Ehemaliger Flüchtling schreibt über Flüchtlinge

«Für uns war klar, dass wir auch dieses Jahr wieder dabei sind», sagt Sibylle Eberle, Leiterin der Bibliothek Kirchberg. «Umblättern» sei ein Projekt, bei dem sich die Bibliotheken präsentieren, auf sich aufmerksam machen können. In Kirchberg findet der erste Anlass statt. Dort liest Usama Al Shahmani aus seinem neuesten Buch «Im Fallen lernt die Feder fliegen». Er wohnt in Frauenfeld, ist jedoch gebürtiger Iraker.

Al Shahmani, der arabische Sprache und moderne arabische Literatur studiert hatte, musste 2002 wegen eines kritischen Textes aus seinem Heimatland fliehen und kam so in die Schweiz. Mittlerweile ist er als Dolmetscher und Kulturvermittler tätig, übersetzt deutsche Literatur ins Arabische und schreibt Bücher. Sibylle Eberle sagt zu ihrer Wahl:

«Flucht und Flüchtlinge sind einerseits ein aktuelles Thema und anderseits gefällt mir der besondere Schreibstil von Usama Al Shahmani.»

Dokumentieren, damit die Welt nicht vergisst

Dominic Nahr und Anna Mayumi Kerber. Bild: PD

Konflikte, humanitäre Krisen und gesellschaftliche Konflikte sind in einer weiteren Bibliothek Thema. In der Sproochbrugg in Zuckenriet sind Dominic Nahr und Anna Mayumi Kerber zu Gast. Nahr ist Fotojournalist und Kriegsfotograf. Er ist in Heiden geboren, wuchs in Hongkong auf, lebte mehrere Jahre in Ostafrika und heute in Zürich. Seit Jahren berichtet Dominic Nahr von den Krisenherden dieser Welt und sagt von seiner Arbeit:

«Das Härteste an meinem Job ist, aus Krisengebieten in den Wohlstand zurückzukehren.»

Mit der gebürtigen Österreicherin Anna Mayumi Kerber (Journalistin und Fotografin), die ebenfalls über ein Jahrzehnt auf dem afrikanischen Kontinent zu Hause war, kommt er nach Zuckenriet. Die beiden erzählen von ihrer Arbeit und ihrem gemeinsamen Buchprojekt «Ich lebe – wie Kinder Kriege überstehen». Es seien spannende Persönlichkeiten, die in der Sproochbrugg zu Gast sein werden, heisst es von den Organisatorinnen.

Bibliotheken als Veranstaltungsorte

Bei «Umblättern» heisst es aber nicht nur: dasitzen und zuhören. Das Publikum kann aktiv werden. In Oberbüren sind die Kinder angesprochen. Sie bauen einen Sonnenflitzer, ein Solarauto, und können damit die Kraft der Sonne entdecken.

Ein aktives Mitwirken wird auch in der Stadtbibliothek Wil gewünscht. «Brushlettering» ist das Thema. In einem Workshop lehrt Sandra Schriber die Teilnehmenden, mit einem Pinsel oder einem Pinselstift in kunstvoller Schrift zu schreiben. Barbara Sager, Co-Leiterin der Stadtbibliothek Wil, sagt: «Wir wollen einen etwas anderen Anlass anbieten und zudem aufzeigen, dass die Bibliothek ein Veranstaltungsort sein kann.» Dass sie und ihr Team bei «Umblättern» mitmachen, war klar:

«Wir finden es eine gute Sache und es verstärkt die Zusammenarbeit in der Region.»

Morde, Wein und Whisky

Krimiautorin Christine Brand. Bild: PD

Die bekannte Schweizer Krimiautorin Christine Brand liest in Sirnach aus ihrem neuesten Buch «Der Bruder». Christine Brand ist unter Bibliothekarinnen beliebt. Ihre Lesungen seien spannend und sie sei eine Persönlichkeit. Brand wohnt in Zürich.

Im gleichen Kanton ist heute Markus Matzner beheimatet. Der am thurgauischen Bodenseeufer aufgewachsene Autor ist als Redaktionsleiter der «Schweizer Zeitschrift für Obst- und Weinbau» tätig, denn das Thema Wein ist seine zweite Leidenschaft. Sein Krimi heisst deshalb wohl auch «Rebenrausch». Nach der Lesung können seine eigenen Weine probiert werden.

Degustiert wird auch in Wängi. Während Daniela Sprenger Whisky-Geschichten erzählt, präsentiert Stephan Keultjes Köstlichkeiten aus seinem Whiskyshop.

Regionales und Afrikanisches

Aus der Region heisst es in Uzwil. Die Journalistinnen Silvia Schaub und Nina Kobelt lesen aus «111 Orte rund um den Säntis, die man gesehen haben muss». In diesem Buch steht allerdings nicht der Säntis im Mittelpunkt, sondern die Gegend rund um den 2502 Meter hohen Berg: die Nussschalen-Station in Frümsen oder das «Büdeli» von Roger Dörig in Appenzell, in dem ein «Chüeligurt» für den BAP-Sänger Wolfgang Niedecken gefertigt wurde. Begleitet wird das schreibende Duo vom musizierenden Trio Rond om de Säntis.

Exotischer wird es in Aadorf. Huguette Schwager und Musiker Sadio Cissokho entführen in die bunte afrikanische Märchen- und Musikwelt.

Madeleine Bosshart. Bild: Ruth Bossert (19. Juni 2013)

In Eschlikon heisst es «Ladies-Night». Humorvoll und leidenschaftlich erzählt Madeleine Bosshart erotische Geschichten aus aller Welt. Die Märchen begleiten auf dem Lebens- und Liebesweg und am Ende des Abends wissen alle Teilnehmenden: So bunt kann Erotik auch sein.

Manuela Schöb freut sich, dass «Umblättern» zum zweiten Mal stattfinden kann, und glaubt, dass der alle zwei Jahre durchgeführte Anlass eine Zukunft hat. Aus allen Bibliotheken sei ein positives Echo gekommen.

Detaillierte Information zu Anmeldungen, Eintritt und Rahmenprogramm gibt es in den Bibliotheken sowie unter www.thurkultur.ch/bibliotheken.