Mässiger Erfolg für Sommeraktion «Lesegruss» der Bibliotheken

Bibliotheken in der Region Sommeraktion «Lesegruss»: Die Bibliotheken erhielten Postkartengrüsse – es hätten jedoch mehr sein können «Lesegruss» hiess die Aktion der regionalen Bibliotheken während der Sommerzeit. An der Schlusssitzung zogen die Bibliothekarinnen ein durchmischtes Fazit. Die nächste Aktion wird Anfang 2024 stattfinden. Zita Meienhofer 23.11.2021, 17.00 Uhr

Manuel Nadler zieht gemeinsam mit Bibliothekarin Martina Kappeler in der Bibliohtek Sproochbrugg die Postkarten der drei Gewinnenden. Bild: Zita Meienhofer

«Lesesommer» hiess die Aktion der regionalen Bibliotheken in den vergangenen Jahren. Dabei hatten die Kinder und Jugendlichen bis 16 Jahre während der Sommerferien fast täglich zu lesen oder sich vorlesen zu lassen. «Lesegruss» hiess es dieses Jahr. Für einmal konnten alle – Kinder, Jugendliche und Erwachsene – an der Aktion teilnehmen. Sie sie mussten auch nicht Mitglied einer Bibliothek sein. Bedingung war, dass die Teilnehmenden eine Postkarte mit einem Buchtipp in eine der regionalen Bibliothek sandten. Letztlich wurden die Mitmachenden mit einem Preis belohnt. Die Buchtipps wurden in den Bibliotheken unterschiedlich präsentiert und stiessen bei den Besuchenden – auch bei nicht Teilnehmenden – auf Interesse.