Jonschwil hat jetzt einen Bänkli-Fit-Weg

Bewegung Jonschwil hat keinen Vitaparcours, dafür einen Bänkli-Fit-Weg – das steckt hinter der Idee Während die Nachbargemeinden Wil und Uzwil über Vitaparcours verfügen, fehlt ein solcher in Jonschwil. Mit einem Bänkli-Fit-Weg möchte man die Menschen nun zur Bewegung animieren. Am Donnerstag ist er eingeweiht worden. Josef Bischof 17.11.2022, 16.00 Uhr

Die Initianten des Bänkli-Fit-Weges und die Mitglieder der kantonalen Erwachsenensportkommission. Bild: Josef Bischof

Die Einweihung am Donnerstag des Jonschwiler Bänkli-Fit-Weges ist auf grosses Interesse gestossen. Die Mitglieder der kantonalen Erwachsenensportkommission haben sich das niederschwellige Fitnessangebot zeigen lassen. Es soll weiteren Gemeinden zur Nachahmung empfohlen werden.

Auf Wunsch der Senioren sind in Jonschwil vor fünf Jahren entlang eines Rundweges zusätzliche Ruhebänke aufgestellt worden. Der Weg kann in zwei bis drei Stunden abgelaufen werden. Ein Teil des Weges, rund anderthalb Kilometer lang, führt um den Bärensberg, einen bewaldeten Hügel. Dieser ist sowohl von Jonschwil als auch von Schwarzenbach und Bettenau aus leicht zu erreichen. Damit ist er ideal gelegen für ein zusätzliches Fitnessangebot.

Initiative aus der Bevölkerung

Die Restriktionen in der Zeit der Coronapandemie hätten vielen Menschen Zeit verschafft, sich in der freien Natur auf Wanderwegen zu bewegen. «Die Tatsache, dass 57 Prozent der Schweizer das Wandern als Freizeitaktivität angeben, wollten wir nutzen und mit einem Gewinn an Fitness und Gesundheit verbinden», sagte Gemeindepräsident Stefan Frei.

Während die Nachbargemeinden Wil und Uzwil über Vitaparcours verfügten, fehle in Jonschwil ein derartiges Angebot. «Wir haben uns entschlossen, etwas Ähnliches im dorfnahen Bärensberg zu realisieren», führte Frei aus. «Dazu hat Florina Neff, Fitnessleiterin in verschiedenen Riegen, den entscheidenden Beitrag geleistet».

Auf dem vielbegangenen Rundweg um den Bärensberg neue Fitnessanlagen zu bauen, sei nicht infrage gekommen. Man habe nach einer Lösung mit möglichst wenig Infrastruktur gesucht. «Die geniale Idee war, die Bänkli als Fitnessgeräte zu nutzen», so Frei. Florina Neff hat für jeden Standort Übungen in drei Anforderungskategorien geschaffen.

Spaziergänger jeden Alters können entsprechende Übungen auswählen und diese auf den Bänken ausführen. Die Übungen sind an den zehn Stationen auf Tafeln beschrieben und mit Bildabfolgen erklärt. Wo man für die Übungen auf die Bank stehen müsste, sind dafür eigens Betonklötze angebracht worden.

Versuch mit kantonaler Ausstrahlung

Stefan Frei bezeichnete den Bänkli-Fit-Weg ausdrücklich als Versuch. Ein Versuch, der allerdings vom kantonalen Sportamt unterstützt werde. Es sei nun interessant zu beobachten, ob die Bevölkerung mitmache und von welchen Altersgruppen der Parcours benützt werde. Die Eröffnung des Parcours erfolge insofern zu einem günstigen Zeitpunkt, als im Advent auch der traditionelle Laternliweg um den Bärensweg führe. Florina Neff beabsichtigt den Parcours überdies mit öffentlichen Führungen und auch mit einer Bänkli-Weg-Fit-Woche bekannt zu machen und in Erinnerung zu rufen.

Die Mitglieder der kantonalen Erwachsenensportkommission zeigten sich beeindruckt. Deren Präsident Patrik Baumer, Leiter des kantonalen Sportamtes, demonstrierte nicht nur einen Übungsablauf, sondern versicherte dem Projekt auch nachhaltige Unterstützung zu. Der Sportkommission gehören unter anderen auch die kantonale Präventivmedizinerin Karin Faisst sowie Bruno Cozzio als Vertreter des Kantonsrates an.