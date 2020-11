Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr: Unbekannte beschädigen den Biberlehrpfad an der Thur bei Oberbüren – WWF erstattet Anzeige Der Biberpfad an der Thur zwischen Oberbüren und Niederbüren ist beliebt bei Familien und Schulklassen. Und offenbar auch bei Vandalen: Zwischen April und November ist es zu mutwilligen Sachbeschädigungen im Wert von insgesamt 3000 Franken gekommen. Der WWF hat eine Anzeige erstattet. Hans Suter 18.11.2020, 17.35 Uhr

Der Biber ist meistens dämmerungs- und nachtaktiv. Deshalb bekommt man ihn nur selten zu Gesicht. Bild: Fabio Baranzini

«Und schon wieder wurde in Oberbüren getobt», ärgert sich Matthias Müller vom WWF-Regionalbüro der Kantone St. Gallen, Thurgau und beider Appenzell. «Nicht zum ersten Mal wurde der beliebte Biberlehrpfad entlang des Uferwegs der Thur verwüstet», schreibt er in einer Medienmitteilung.

Der Schaden beläuft sich dieses Mal auf mindestens 3000 Franken. «Dies ist nicht nur aus finanzieller Sicht bedauernswert. Es ist auch sehr schade für die zahlreichen Familien, Schulklassen und anderen Interessierten, die den Biberpfad zwischen Oberbüren und Niederbüren jährlich besuchen», bedauert Müller.

Anzeige gegen Unbekannt erstattet

Nun reicht es dem WWF als Initiant und Mitfinanzierer: Um den Vandalen endlich Einhalt zu gebieten, wurde bei der Kantonspolizei St.Gallen Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Florian Schneider, Mediensprecher Kantonspolizei St.Gallen, bestätigt auf Anfrage, dass am 12. November mehrere Sachbeschädigungen am Biberlehrpfad Oberbüren, auch einfach Biberpfad genannt, durch den WWF St.Gallen bei der Kantonspolizei St.Gallen gemeldet worden sind. Dabei handle es sich um drei Anzeigen wegen Sachbeschädigung.

Zwischen dem 30. April und dem 2. November 2020 wurden zwei Erklärtafeln beschädigt: Die eine wurde aus dem Fundament gekippt, die zweite wurde aus den Schrauben gerissen und das Regendach wurde abgerissen. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Franken.

Diese Tafel und wurde samt Regendach komplett zerstört. Bild: PD

Die zweite Anzeige betrifft den Zeitraum zwischen dem 20. August und dem 2. November 2020. Diesmal wurden zwei Tafeln komplett ausgerissen sowie geschnitzte Biber beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich ebenfalls auf rund 1000 Franken.

Diese Tafel wurde mutwillig aus den Verankerungsschrauben gerissen. Bild: PD

Die dritte Anzeige betrifft den 2. November 2020. Es wurde festgestellt, dass eine Tafel mutwillig umgekippt sowie ein Sichtrohr weggeworfen wurde. Der Sachschaden beträgt auch hier rund 1000 Franken.

Diese Tafel wurde ausgerissen und zu Boden geworfen. Bild: PD

Aufklärungsquote liegt bei etwa 25 Prozent

Rein statistisch gesehen wird rund ein Viertel der gemeldeten Sachbeschädigungen aufgeklärt, wie von Florian Schneider auf Anfrage zu erfahren ist. Oftmals gestalte sich die Aufklärung relativ schwierig, insbesondere wenn die Sachbeschädigung wie im vorliegenden Fall erst sehr spät gemeldet wird und dadurch die verwertbaren Spuren meist verschwunden sind, da die Tatorte der Witterung ausgesetzt sind. Fehlende Anhaltspunkte zu einer Täterschaft erschwerten die Ermittlungen meist noch zusätzlich.

10'000 Besucher in zehn Jahren

Den Biberlehrpfad an der Thur zwischen Oberbüren und Niederbüren gibt es schon über zehn Jahre. Er bietet allen Interessierten die Möglichkeit, entlang des rund vier Kilometer langen Uferwegs allerlei über das pelzige Säugetier zu lernen. «Bisher durfte sich der Lehrpfad im Reich des Bibers an rund 10'000 Besucherinnen und Besuchern erfreuen», heisst es beim WWF.

Der Biber ist meist in der Dämmerung und in der Nacht aktiv, weshalb man ihn selten zu Gesicht bekommt. Um 1800 wurde er in der Schweiz ausgerottet. Zwischen 1956 und 1977 wurden zur Wiederansiedlung schweizweit rund 140 Paare ausgesetzt. Im Jahr 2000 wurde der erste Biber im Kanton St. Gallen an der Glatt bei Oberbüren gesichtet.

Einblick in das Leben des Bibers

Was frisst ein Biber am liebsten? Im Internet wird man schnell fündig. Biber sind strenge Vegetarier. Im Sommer frisst er sich quer durchs Nahrungsangebot. Im Winter wird er zum Weidenrindenspezialist. Auf dem Speiseplan stehen rund 300 krautige oder verholzte Pflanzen. Gern gefressen werden Mädesüss, Wiesenbärenklau, Kanadische Goldrute, Weisser Honigklee, Ampfer-Knöterich, Löwenzahn oder Brennnesseln. Im Winter ernähren sich Biber von Baumrinde.

Das Holz wird vom Biber nicht gefressen, er frisst nur die Rinde. Genauer gesagt, verzehrt er die nährstoffreichen Kambiumbereiche unter der toten Borke. Die geschälten Hölzer, Zweige und Äste benutzt er für seine Burg oder den Dammbau. Borke verschmähen die Biber hingegen. Bei den Gehölzen stehen vor allem Laubbäume auf dem Speiseplan, bevorzugt Weiden, Espen und Pappeln. Harthölzer und Nadelhölzer werden normalerweise zur Nahrungsaufnahme nicht verwertet.

Wer nicht klettern kann, fällt den Baum

Da Biber nicht klettern können, müssen sie die Bäume fällen, um an die Rinde zu gelangen. Bäume unter zehn Zentimeter Durchmesser werden in der Regel in einer Nacht gefällt, an dickeren Bäumen sitzen Biber mehrere Nächte. Pro Jahr fällt ein Biber etwa zehn Bäume.

Früher zählten Bär, Luchs, Puma und Wolf zu den wichtigsten natürlichen Feinden des Bibers. Heute geht die Gefahr am ehesten von wildernden Hunden aus. Für die Menschen stellt der Biber keine Gefahr dar. Allerdings reagiert er wie alle anderen Wildtiere auch: Wenn man ihn in die Enge treibt und er sich dadurch in Gefahr fühlt, kann er sich vehement verteidigen.