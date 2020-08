Beim Nachwuchs top: Der FC Wil führt die Rangliste mit 41 Punkten Vorsprung auf Chiasso an Kein Team im Schweizer Profifussball setzt so auf die Jugend wie der FC Wil 1900. Dies ergibt die Saisonauswertung der sogenannten «Effizienzkriterien» der Swiss Football League (SFL). 05.08.2020, 17.10 Uhr

Ciriaco Sforza ist Cheftrainer der Challenge-League-Mannschaft des FC Wil. Ralph Ribi

Die Effizienzkriterien sind ein Nachwuchs-Förderungssystem, in dem ein Klub während einer Saison Punkte sammeln kann, wenn seine Spieler in U19- und U21-Nachwuchsnationalteams in der Startelf stehen. Weitere Punkte gibt es, wenn Nachwuchsspieler bei Meisterschaftsspielen zur Startformation gehören.

Wil mit 213 Punkten an der Spitze vor Chiasso mit 172

Der FC Wil steht in dieser Rangliste aller 20 Profivereine an erster Stelle mit 213 Punkten, gefolgt vom FC Chiasso mit 172 und dem FC Schaffhausen mit 145 Punkten. Bester Verein der Super League ist der FC St.Gallen mit 113 Punkten. «Diese Zahlen zeigen, dass der FC Wil 1900 seine Philosophie konsequent umsetzt», heisst es in einer Medienmitteilung von Kommunikationschef Dani Wyler. Auch in dieser Saison hätten Cheftrainer Ciriaco Sforza und sein Staff wieder den einen oder anderen unserer jungen Spieler an das höhere Niveau der Super League herangeführt.

Verein lebt die Philosophie weiter

«Wir sind sehr stolz darauf. Die Schweiz ist ein kleines Land mit vielen guten jungen Fussballern. Man muss ihnen Vertrauen und Zeit geben», lässt sich Cheftrainer Ciriaco Sforza in der Medienmitteilung zitieren. «Auch in der kommenden Saison wird unser Verein dieser Philosophie nachleben. Der Leihtransfer von U21-Nationaltorhüter Philipp Köhn von Red Bull Salzburg zu uns ist Ausdruck dieser Haltung.» (red)