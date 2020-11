Interview «Beim Anheizen des Holzofens ist ein Missgeschick passiert»: Kaminfeger erklärt, wie es zum Brand in Ebnat-Kappel kommen konnte Kaminfegermeister Guido Alpiger erklärt im Interview, wie es zu dem Brand kommen konnte und warum Holzöfen dennoch keine Gefahr darstellen. Enrico Kampmann Aktualisiert 03.11.2020, 12.25 Uhr

Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Franken. Bild: Kapo SG

Am Sonntag kam es in Ebnat-Kappel zu einem Brand in einem Wohnhaus. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar; zwei Familien verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Auslöser war laut Angaben der Kantonspolizei St.Gallen ein fehlerhaftes Befeuern des Holzofens durch einen 87-jährigen Hausbewohner. Der Kaminfegermeister Guido Alpiger erklärt, wie es dazu kommen konnte und welche Sicherheitsvorkehrungen man treffen sollte, wenn man mit Holzofen heizt.

Wie ist es zu dem Brand gekommen?

Guido Alpiger: Ich habe am Montag noch mit der Familie gesprochen. Beim Anheizen des Ofens ist ein Missgeschick passiert. Im älteren Holzhaus hat sich das Feuer dann sehr schnell ausbreiten können. Als die Rettungskräfte eintrafen, war das Haus nicht mehr zu retten.

Kaminfegermeister, Guido Alpiger Bild: Olivia Hug

Es handelte sich beim Ofen laut Angaben der Kantonspolizei St. Gallen um einen herkömmlichen Schwedenofen. Wie sicher sind diese?

Ich arbeite seit 40 Jahren als Kaminfeger und habe so etwas zum ersten Mal gesehen. Diese Öfen sind grundsätzlich sehr sicher.

Gibt es dennoch Sicherheitsvorkehrungen, die man treffen sollte?

Es darf kein entzündbares Material in unmittelbarer Nähe des Ofens gelagert werden. Es ist schnell passiert, dass beim Anfeuern ein glimmendes Holzscheit aus dem Ofen fällt und Glut umherfliegt. Zeitungen oder Teppichboden fangen in so einem Fall sehr schnell Feuer. Ausserdem muss man Acht geben, dass der Ofen gut gewartet wird.

War dieser Ofen ordnungsgemäss gewartet worden?

Ich habe ihn persönlich dieses Jahr noch kontrolliert. Er war in bester Ordnung.

Wer ist für die Kontrollen verantwortlich?

Die Hausbesitzer sind verantwortlich, dass die Öfen periodisch kontrolliert und wenn nötig gereinigt werden.

Gibt es viele Öfen dieser Art in der Region?

Sehr viele sogar. Bei uns im Toggenburg haben 50 Prozent der Haushalte Holzöfen, die im Winter tagtäglich zum Heizen benutzt werden.