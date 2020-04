Beim Abbiegen kollidiert: Verletzter bei Unfall in Braunau Bei der Kollision mit einem Lieferwagen wurde am Mittwoch in Braunau ein Autofahrer verletzt. 09.04.2020, 09.14 Uhr

Bei einem Unfall in Braunau wurde eine Person verletzt. Bild: Kapo TG

(kapo/rus) Am Mittwoch, kurz nach 16 Uhr, war ein 26-jähriger Lieferwagenlenker auf der Nebenstrasse von Braunau in Richtung Märwil unterwegs. Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte er links in Richtung Oberhof abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Der 76-jährige Lenker des entgegenkommenden Autos wurde beim Unfall mittelschwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 20000 Franken.