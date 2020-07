Porträt Bei ihr sind Fledermäuse in guten Händen: Manuela Häusler aus Wilen kümmert sich um schwache und kranke Tiere – und päppelt sie mit leckeren Mehlwürmern auf Mit neun Jahren interessierte sich die Wilerin ein erstes Mal für Fledermäuse. Heute arbeitet sie ehrenamtlich und im Auftrag der Thurgauer Koordinationsstelle für Fledermausschutz. Die meiste Zeit investiert sie dabei in die Pflege von Findlingen. Daniela Huijser 28.07.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Smirnov ist ganz aufgeregt. Der Winzling gibt schnatternde Laute von sich, während Manuela Häusler ihn vorsichtig aus der Box hebt. Smirnov weiss, was ihn erwartet: ein leckerer Mehlwurm – und wenn er besonders hungrig ist, auch noch ein zweiter und dritter.

Die junge Fledermaus muss noch einige Würmer fressen, damit sie schön zunimmt. Im Moment wiegt sie noch 2,93 Gramm; ist sie dann ausgewachsen, sollte sie ganze vier Gramm auf die Waage bringen und so schwer wie ein Würfelzucker sein.

Fledermausnothelferin Manuela Häusler führt genau Buch über die Entwicklung von Smirnov und den anderen fünf Findlingen, die sie derzeit gerade pflegt. Sie notiert, abgesehen vom Gewicht, auch die genaue Grösse und die Nahrungsaufnahme.

Alle zwei Stunden müssen die kleinen Fledermäuse gefüttert

Smirnov gehört zu den grösseren Jungtieren. Das Energiebündel hat sich sehr gut entwickelt und kann bald wieder freigelassen werden. In einer weiteren Box krabbeln drei ganz junge Fledermäuse auf einer Socke herum, die eine Wärmeflasche umhüllt. Die Babys bekommen jetzt eine Portion Spezial-Milch – jedes etwa zwei, drei Tropfen aus einer kleinen Pipette.

Manuela Häusler hält jedes Tierchen sanft in der Hand, wischt ihm zwischen den Milchtropfen das Mäulchen ab und legt es dann wieder zurück in die Box. Alle zwei Stunden müssen die kleinen Fledermäuse gefüttert werden, nur nachts hat die Nothelferin etwas länger Pause. Dann schlafen auch ihre Schützlinge.

Ehrenamtliches Engagement

Bereits mit neun Jahren interessierte sich die Wilerin ein erstes Mal für Fledermäuse.

«Ich war bei meiner Tante und meinem Onkel, die auf einem alten Bauernhof wohnten. Damals sah ich in der Abenddämmerung kleine Fledermäuse fliegen.»

Die Primarschülerin wollte mehr wissen und vertiefte sich in der Stadtbibliothek eine Zeit lang in Sachbücher. Erst viele Jahre später erwachte das Interesse an Fledermäusen erneut. «Meine älteste Tochter hatte das Thema in der Schule. Zudem sahen wir bei einer Fledermausexkursion die Tiere aus ihrem Quartier fliegen und waren beeindruckt», erzählt die 46-jährige Mutter von vier Kindern.

2013 machte sie den Kurs zur lokalen Fledermaus-Schützerin, 2016 zur -Notpflegerin. In Wilen, wo sie seit einigen Jahren mit ihrer Familie lebt, ist sie die Ansprechperson, wenn es um die fliegenden Säugetiere geht. Manuela Häusler arbeitet ehrenamtlich und im Auftrag der Thurgauer Koordinationsstelle für Fledermausschutz.

Die Aufgabe beinhaltet einerseits Beratungen bei Bauvorhaben oder Holzerarbeiten. «Wenn im Winter Bäume gefällt werden, haben ab und zu Fledermäuse ihr Quartier darin. Auch in alten Häusern oder in Estrichen leben Fledermäuse gern. Wenn umgebaut wird, verlieren sie ihr Quartier», sagt die engagierte Tierschützerin, die dann jeweils eine Lösung finden muss.

Jedes Zehntelgramm Zunahme ihrer Schützlinge freut die Fledermausnothelferin.

Arbeitsintensive Sommerzeit

Die meiste Zeit investiert sie jedoch in die Pflege von Findlingen. Von Mai bis September, während der Fortpflanzungszeit, werden ihr meist junge Fledermäuse aus dem Grossraum Wilen gebracht. Mit dem Engagement sind auch ihre Kinder und ihr Mann Thomas Signer einverstanden. Er unterstützt seine Frau gelegentlich, denn Manuela Häusler arbeitet an vier Halbtagen als Spielgruppenleiterin und als Klassenassistenz im Waldkindergarten.

Den Kindern erzählt sie gerne von «ihren» Fledermäusen. Die Knirpse sind sehr interessiert. Häusler erzählt:

«Letzthin kamen die Kinder im Wald ganz aufgeregt zu mir und brachten mich zu einer kleinen Fledermaus, die auf dem Weg lag. Es freute mich sehr, dass die Kinder so fürsorglich und aufmerksam waren.»

Zu Hause päppelte sie den Findling wieder auf und erstattete den Kindern laufend Bericht. Es ist ihr ein Anliegen, dass Menschen Verständnis und Respekt haben für Fledermäuse. Denn von den 30 in der Schweiz lebenden Arten sind viele bedroht.

Beim Füttern eine Maske tragen

Gerade in diesem Jahr könnte man meinen, dass Manuela Häusler weniger Findlinge gebracht wurden. Schliesslich gerieten die Fledertiere ja in Zusammenhang mit Corona in Verruf. Doch die Nothelferin erlebte gar nichts Negatives. «Mir wurden bis jetzt mindestens so viele Tiere gebracht wie in den vergangenen Jahren. Zum Glück, denn die Fledermäuse können ja nichts dafür», ist sie überzeugt.

Etwas ist dann doch anders in diesem Jahr: Manuela Häusler muss nun noch besser desinfizieren und bei der Fütterung immer eine Maske tragen. «Man weiss nämlich nicht, ob sich Fledermäuse bei Menschen mit Covid-19 anstecken können», erklärt sie. Handschuhe trägt sie sowieso, denn Fledermäuse sind zwar winzig, haben aber scharfe Zähne. «Es sind Wildtiere, die man nie mit blossen Händen anfassen sollte», warnt sie.

Fit fürs Fressen und Fliegen

Zähne hat Brian, der jetzt in ihrer rechten Hand sitzt, noch sehr kleine. Dafür aber grossen Appetit. Er nuckelt gierig an der Pipette und verlangt noch einen weiteren Tropfen Milch. Manuela Häusler versucht es nun aber mit einem Mehlwurm, um zu schauen, ob der Kleine sich schon für feste Nahrung interessiert. Und tatsächlich: Brian nimmt den Wurm ins Mäulchen. Er frisst ihn aber nicht, sondern saugt ihn aus.

Diese junge Fledermaus wird mit einem Mehlwurm gefüttert.

Seine Pflegerin freut es, denn bald schon kann er in die Freiheit entlassen werden. Dafür braucht Brian aber nicht nur gute Zähne, sondern auch kräftige «Flügel». Die trainiert er jeweils abends im dunkeln Wohnzimmer. Alle Schützlinge, die schon kräftig und gross genug sind, dürfen für etwa zehn Minuten durch die Stube fliegen. Deshalb sind auch an den Fenstern und teilweise an den Möbeln Vorhänge und leichte Stoffe drapiert. So können sich die Tierchen festhalten, wenn sie eine Pause brauchen.

«Wenn eine Fledermaus fit genug für die Freiheit ist, lasse ich sie am Fundort wieder fliegen», erklärt die Tierschützerin.

«Manche merken, dass sie in ihre vertraute Umgebung kommen und werden schon im Auto ganz aufgeregt – das ist eindrücklich.»

Die schönen Erlebnisse überwiegen

Jede Freilassung ist ein Erfolgserlebnis. Und davon gibt es viele. Doch ab und zu kann auch Manuela Häusler nicht mehr helfen. «Wenn ein Tier schwer verwundet oder mit einem Bruch zu mir gebracht wird, erkenne ich rasch, ob es noch Rettung gibt. Häufig muss ich es dann aber zur Tierärztin bringen, damit es eingeschläfert werden kann.» Zudem kommt es vor, dass ein Jungtier in ihrer Obhut stirbt. «Manche sind zu schwach oder vielleicht auch innerlich krank. Sie nehmen keine Nahrung zu sich und sterben.»

Situationen, die Manuela Häusler zu Beginn ihrer Tätigkeit als Nothelferin Sorge bereiteten. «Ich fragte mich anfangs schon, wie es mir bei solchen Todesfällen wohl gehen würde.» Doch die schönen Erlebnisse überwiegen und motivieren sie, sich weiterhin für die Fledermäuse einzusetzen. Nicht nur als Pflegerin, sondern auch mit ihrem Garten, der vielen Insekten Nahrung bietet. Und diese wiederum sind Leckerbissen für die Fledertiere. Manuela Häusler stellt erfreut fest:

«Ich habe viel weniger Mücken ums Haus, weil kleine Fledermäuse hier nachts jagen.»