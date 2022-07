Wiler Taxifahrer erleben in der Nacht so einiges

Bedrohung «Nicht provozieren, lieber auf das Geld verzichten»: Taxifahrer erzählen nach dem versuchten Raub in Wil, was sie alles schon erlebt haben Diese Woche wurde ein Taxifahrer in Wil von einer Frau mit dem Messer bedroht. Dieser Vorfall beschäftigt auch andere Taxifahrer der Stadt. In diesem Beruf sei man immer einem gewissen Risiko ausgesetzt, sagt etwa ein Kollege. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 29.07.2022, 05.00 Uhr

Diese Woche wurde ein Wiler Taxifahrer von einer Frau mit einem Messer bedroht. Bild: Kapo

Es geschah in der Nacht auf Mittwoch um 2.45 Uhr in Wil. Ein 56-jähriger Taxifahrer fuhr eine 30-jährige Frau in eine allgemeine Richtung Wil. In der Nähe der Kantonsschule Wil wollte die Frau aussteigen. Der Taxifahrer hielt auf einem Parkplatz und wollte das Geld für die Fahrt einziehen.

Doch dann wurde er von der Täterin mit einem Messer bedroht. Als er sich wehrte, wurde er leicht verletzt. Die Frau flüchtete anschliessend ohne Deliktsgut. Sie konnte kurz darauf von der Kantonspolizei St.Gallen festgenommen werden.

Nicht zu viel Angst haben

Bei diesem Fall handle es sich um einen Einzelfall, sagt Simon Anderhalden, Sprecher der Kantonspolizei St.Gallen, auf Anfrage. An Wochenenden dürfte es bei Taxifahrern immer wieder zu Vorfällen kommen. Jedoch seien diese oftmals nicht so gravierend, dass sie der Polizei gemeldet werden, sagt Anderhalden. «Die Dunkelziffer von Beleidigungen und verbalen Auseinandersetzungen dürfte relativ hoch sein.» Raubüberfälle gebe es selten und wenn, würden diese gemeldet, so der Polizeisprecher.

Auch wenn es sich bei dem Vorfall in der Nacht auf Mittwoch um einen Einzelfall handelt, beschäftigt er andere Taxifahrer. «Es gibt einem schon zu denken. Man weiss einfach nie, was passiert», sagt Ulrich Rohner von Taxi Edelweiss. Er fahre zwar nicht mehr in der Nacht, aber es gebe ihm schon ein mulmiges Gefühl.

«Früher, als ich noch in der Nacht unterwegs war», erzählt Rohner, «habe ich auch einiges erlebt.» Er sei auch schon angegriffen worden, man habe seinen Pullover zerrissen oder Fahrgäste hauten ab, ohne zu bezahlen. Eine Zeit lang habe er einen Pfefferspray bei sich gehabt, ihn aber nie benutzt. Rohner sagt aber auch:

«Wenn ich zu fest Angst hätte, dürfte ich gar nicht mehr Taxi fahren.»

Auch andere Taxifahrer erzählen von Angriffen und Auseinandersetzungen. Hier der Taxistand in Wil am Bahnhof. Bild: Sabrina Manser

Es ist immer ein Risiko

Als Taxifahrer habe man immer ein Risiko, sagt auch Pius Schwendimann vom Umwelt Taxi Schwendimann. Im Taxi sei man den Leuten ausgesetzt. «Deshalb gibt es auch so wenig Taxifahrerinnen, die in der Nacht unterwegs sind.» Das Risiko bedroht zu werden, sei dann grösser.

Er selbst fahre noch am Tag und am Abend, nicht mehr in der Nacht. Das habe er früher gemacht und auch einiges erlebt, sagt er. Vor 20 Jahren sei ein Kollege von einem Fahrgast erschossen worden. «Das macht sehr nachdenklich», sagt er. In Wil habe er aber schon länger nichts mehr von Vorfällen gehört. «Wir können froh sein, dass in Wil und der Umgebung so wenig passiert», so Schwendimann.

Es habe Momente gegeben, da habe er überlegt, sich einen Pfefferspray anzuschaffen und einen Kurs mit seinen Mitarbeitenden zu machen. «Es ist ein Zwiespalt zwischen sich ernsthaft vorbereiten und der geringen Chance, dass etwas passiert», erklärt er. Die Idee habe er dann wieder verworfen. «Wichtig ist auch die Psychologie», sagt Schwendimann.

«Man darf die Leute nicht provozieren, lieber verzichtet man auf das Geld.»

Nebst dem Risiko, dass etwas passieren könne, komme noch etwas anderes hinzu. Schwendimann sagt: «Unsere Dienstleistung wird viel zu wenig geschätzt.» Auch er habe es erlebt, dass sich betrunkene Fahrgäste ohne zu bezahlen davon gemacht haben.

