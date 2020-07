Bedroht, geschlagen und ins Zimmer gesperrt: 76-Jähriger Mann wurde in seiner Wohnung in Wattwil ausgeraubt Zwei unbekannte Männer haben am Montag einen Rentner in seiner Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hofjüngerstrasse überfallen. Sie gaben sich als Handwerker aus. Der Mann wurde dabei leicht verletzt. 14.07.2020, 15.47 Uhr

Die Fahndung blieb bis jetzt erfolglos. Bild: Kapo

(kapo/tos) Zwei unbekannte Männer mit Schweizer Dialekt klingelten am Montag um 16.45 Uhr an der Haustür eines 76-jährigen Mannes, der in Wattwil an der Hofjüngerstrasse wohnt. Sie gaben sich als Handwerker aus, wie die Kantonspolizei schreibt. Der ältere Herr liess sie deshalb in die Wohnung. Da ihm die Situation aber suspekt vorkam, bat er die Männer diese wieder zu verlassen.