BC Uzwil startet mit zwei fulminanten Siegen ins neue Jahr Der Badmintonclub Uzwil schafft einen Traumstart in die NLA-Rückrunde. Zuerst bezwingt er den Meisterschaftsfavoriten Argovia zu Hause mit 5:3, dann resultiert ein 6:2-Auswärtssieg gegen St.Gallen-Appenzell. In der Tabelle machen die Untertoggenburger einen grossen Sprung nach vorne. Tim Frei 13.01.2020, 11.55 Uhr

Adam Cwalina (vorne) und Nicolas A. Müller bewiesen im Männerdoppel gegen St. Gallen-Appenzell ihre Klasse. Ralph Ribi

Und plötzlich schaut es für den BC Uzwil wieder besser aus. Vergessen sind die teils schwachen Leistungen aus der Vorrunde, als die Uzwiler noch am unteren Ende der Tabelle lagen. Sie scheinen im neuen Jahr wie ausgewechselt. Die beiden Auftritte gegen Argovia und St.Gallen-Appenzell waren überzeugend.

Beeindruckend war die Moral, die die Uzwiler an den Tag legten. Schon die Körpersprache sprach Bände. Mit Siegeswillen schaffte Uzwil die grosse Wende. Die Mannschaft spielte sich am Wochenende vom zweitletzten Rang bis auf den dritten Platz vor. Damit ist Uzwil wieder zurück im Meisterrennen.

Selbstvertrauen gegen Argovia getankt

Meisterlich war bereits der Heimsieg gegen Argovia. Den Grundstein dazu legte Uzwil zu Beginn der Partie, mit Siegen in beiden Männerdoppeln. Damit tankte die Mannschaft viel Selbstvertrauen. In der Folge zeigten die Uzwiler immer wieder Nervenstärke und gewannen die entscheidenden Punkte.

Dabei hätte der 5:3-Sieg auch höher ausfallen können. Das Fraueneinzel und das Frauendoppel gingen erst im Entscheidungssatz mit 8:11 verloren. Dies waren aber die einzigen Wermutstropfen in einer sonst makellosen Partie.

Pochtarev und Müller auch gegen St. Gallen ohne Niederlage

Genauso souverän trat Uzwil auch einen Tag später im Lokalderby auswärts gegen St.Gallen-Appenzell auf. Die einzelnen Resultate fielen nun deutlicher aus. Wieder entschied Uzwil beide Männerdoppel für sich. Dazu folgten auch deutliche Siege der Niederländerin Gayle Mahulette im Fraueneinzel und des Mixeddoppels Sereina Hofstetter und Adam Cwalina.

Artem Pochtarev liess sich am Wochenende nicht bezwingen. Gleiches gilt für Nicolas A. Müller, hier im Doppel mit dem Polen Adam Cwalina gegen St. Gallen-Appenzell. Die Niederländerin Gayle Mahulette (links) und Sereina Hofstetter verloren das Frauendoppel gegen St.Gallen-Appenzell deutlich in drei Sätzen. Es blieb eine der seltenen Niederlagen am Wochenende.

Die zwei erfolgreichsten Uzwiler an diesem Wochenende waren wieder einmal Artem Pochtarev und Nicolas A. Müller. Beide blieben ohne Niederlage. Letztlich überzeugte aber das starke Kollektiv.

NLA. 8. Runde (Samstag): Uzwil - Argovia 5:3. – 9. Runde (Sonntag): St. Gallen-Appenzell - Uzwil 2:6. – Tabelle: 1. Tafers-Fribourg 9/28 (51:21). 2. Uzwil und Zürich je 9/19 (37:35). 4. Argovia 9/18 (37:35). 5. La Chaux-de-Fonds 9/17 (32:40). 6. St. Gallen-Appenzell 9/16 (34:38). 7. Yverdon-les-Bains 9/14 (30:42). 8. Lausanne 9/13 (30:42).