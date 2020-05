Bazenheid: Kollision zwischen Lastwagen und Auto Bei einer Kollision hat sich ein 35-jährige Autofahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt über 10'000 Franken. 06.05.2020, 11.34 Uhr

Zur Kollision in Bazenheid kam es am Dienstag um 12.25 Uhr. Bild: PD

(kapo/tos) Ein 30-jähriger Mann fuhr am Dienstagmittag mit seinem Lastwagen mit Anhänger von Brägg in Richtung Kirchberg. Als ein korrekt fahrender 35-jähriger Mann beabsichtigte, mit seinem Auto von der Mühlaustrasse auf die Wilerstrasse in Richtung Kirchberg abzubiegen, übersah der Lastwagenchauffeur den Autofahrer. Folglich kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt.