Bazenheid In der Grastrocknungsanlage herrscht jetzt Hochbetrieb – aber nasses Gras wird nicht verarbeitet Zurzeit läuft die Grastrocknungsanlage in Bazenheid Tag und Nacht. Fünf Mitarbeiter arbeiten im Schichtbetrieb sieben Tage die Woche, um dem Andrang gerecht zu werden. Ein Blick hinter die Kulissen. Felicitas Markoff 15.10.2021, 17.00 Uhr

Die Grastrocknungsanlage in Bazenheid ist zurzeit Tag und Nacht in Betrieb. Bild: Felicitas Markoff

Die Grastrocknungsanlage in Bazenheid ist schon von weitem gut zu erkennen: Grosse weisse Dampfwolken steigen aus dem Kamin der Anlage und breiten sich in der Luft aus. «Die Bedingungen, um Gras zu trocknen, sind bei schönem Wetter optimal», sagt Betriebsleiter Ruedi Fässler.

An diesem sonnigen Herbsttag geht es deshalb in der Grastrocknungsanlage hektisch zu und her. Die Maschinen laufen rund um die Uhr, das Telefon klingelt, und auf dem Gelände tummeln sich Kunden und Mitarbeiter.

Es wird kein nasses Gras getrocknet

Normalerweise beginnt die Herbstsaison für die Grastrocknung Anfang September, wie Fässler sagt. Doch aufgrund des kühlen Frühlings und des verregneten Sommers hat sich der Start in diesem Jahr verzögert, und der Betrieb konnte erst Mitte September aufgenommen werden. Im September wurde vor allem Gras getrocknet, aktuell läuft die Hauptsaison für den Mais. Ruedi Fässler sagt:

«Obwohl der Saisonstart durchschnittlich lief, arbeiten wir jetzt rund um die Uhr.»

Dass durch das schlechte Wetter die Saison verzögert begonnen hat, liegt unter anderem daran, dass die Trocknungsanlage kein nasses Gras verarbeitet. Fässler erklärt, dass die Trocknungsanlage mit Gas trocknet. Wenn das Gras nass wäre, würde der Gasverbrauch drastisch ansteigen und dadurch auch der Preis für den Kunden in die Höhe schiessen. Darum muss das Gras bereits auf dem Feld angetrocknet werden, bevor es in die Anlage kommt.

Ein Traktor steht vor verschiedenen Maishaufen, die zum Trocknen bereitgemacht werden. Bild: Felicitas Markoff

Doch wie funktioniert eine Grastrocknungsanlage überhaupt? Fässler erklärt, dass die Bauern ihr Gras anliefern und es dann in einem ersten Schritt gehäckselt wird. Danach wird es mit einem Förderband in die Trocknungstrommel transportiert, die von einem Gasbrenner beheizt wird.

Nach dem Trocknen wird das Gras – oder der Mais – zu kleinen Würfeln zusammengepresst, die danach gekühlt werden. Rund 95 Prozent der Würfel werden in grosse weisse Säcke abgefüllt, Big Bags genannt. «Diese sind etwa 800 bis 900 Kilogramm schwer», sagt Fässler. Die restlichen fünf Prozent der Würfel werden lose von den Fahrzeugen abgeholt.

Ruedi Fässler zeigt die Grastrocknungsanlage von innen. Hier wird das gehäckselte Gras oder der Mais auf das Förderband transportiert. Bild: Felicitas Markoff

Funke kann Brand entfachen

In der Getreidetrocknungsanlage im thurgauischen Gachnang ist am vergangenen Sonntag ein Grossbrand ausgebrochen. Da kommt schnell die Frage auf, wie gefährlich solche Trocknungsanlagen sein können. Fässler sagt dazu:

«Die Grastrocknung ist normalerweise nicht gefährlich.»

Der Betriebsleiter erklärt, wie es trotzdem zu einem Brand kommen kann: Wenn zum Beispiel ein Fremdkörper in das Gras oder den Mais gelangt, könnte es während der Trocknung einen Funken geben. Dieser könnte sich entzünden und im schlimmsten Fall einen Brand entfachen.

Hier sieht man die grosse Trocknungstrommel. Sie wird mit einem Gasbrenner beheizt. Bild: Felicitas Markoff

Die Grastrocknungsanlage in Bazenheid kann circa 1,5 Tonnen Gras innerhalb einer Stunde trocknen. Beim Mais sind es sogar drei Tonnen. Bei der Grastrocknung können maximal fünf Tonnen Wasser in der Stunde verdampft werden. «Beim Mais hingegen ist es deutlich weniger», sagt der Betriebsleiter.

So sehen die zusammengepressten Würfel nach der Produktion aus. Bild: Felicitas Markoff

Über die Arbeit in der Grastrocknungsanlage sagt Fässler, dass sie hektisch und herausfordernd sei. Trotzdem arbeitet er seit 1987 in diesem Beruf und ist zufrieden. Er schätzt es, für die Kunden ein gutes Produkt herstellen zu können. Neben dem Betriebsleiter arbeiten zwei weitere Mitarbeiter seit fast so vielen Jahren in der Anlage wie er. «Aber trotzdem ist es schwierig, in diesem Beruf gutes Personal zu finden», sagt Fässler. In diesem Jahr hatte das Team Glück, und es konnten zwei junge und motivierte Mitarbeiter eingestellt werden. Insgesamt arbeitet ein fünfköpfiges Team in der Grastrocknungsanlage in Bazenheid.

In einem letzten Schritt wird das getrocknete Gras oder der getrocknete Mais in die grossen weissen Säcke gefüllt. Bild: Felicitas Markoff