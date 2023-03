Konstanzerhof: Mieterverband bietet Betroffenen Hilfe

Baustopp Kein fliessendes Wasser und Badezimmer im Umbau: Mieterverband will Bewohnenden vom Konstanzerhof unterstützen Im Konstanzerhof in Wil wurde während der Kündigungsfrist unbewilligt umgebaut. Die Stadt hat einen Baustopp verhängt. Nun will der Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz den Bewohnenden Hand bieten. Sabrina Manser Jetzt kommentieren 02.03.2023, 05.00 Uhr

Leben auf der Baustelle: Mieterinnen und Mieter im Konstanzerhof Wil werden während des Umbaus im Stich gelassen. Bild: PD

Herausgerissenes Badezimmer, kein fliessendes Wasser: Diese Situation trafen Mieterinnen und Mieter vom Konstanzerhof in Wil nach ihren Ferien an. Mit den Bauarbeiten wurde begonnen, obwohl die Kündigungsfrist noch läuft. Hinzu kommt, dass keine Baubewilligung vorlag, weshalb die Stadt Wil einen Baustopp verhängte.

Nun meldet sich auch der Mieterinnen- und Mieterverband Ostschweiz und bietet Hand, wie TVO berichtet. Er habe über die Medien von diesem Fall erfahren, sagt Geschäftsleiter Thomas Schwager. Er bezeichnet den dargestellten Fall als «krass». «Wir haben uns entschieden, den Mieterinnen und Mietern gratis eine Beratung anzubieten», sagt Schwager. Normalerweise hätten lediglich Verbandsmitglieder Anspruch auf eine kostenlose Rechtsberatung. «Bei diesem Fall machen wir eine Ausnahme.»

Es gebe Hinweise, dass einige Mietende schon länger im Konstanzerhof wohnen. Es dürfte für diese schwierig werden, wieder günstigen Wohnraum zu finden. Deshalb wolle man helfen, so Schwager.

Hausfriedensbruch könnte vorliegen

Doch um zu helfen, müssten sich die Mietenden beim Verband melden. Dies sei noch nicht geschehen, so Schwager. Ihm würden darum wichtige Informationen fehlen. «Zuerst müssten wir herausfinden, wie die Sachlage genau aussieht.» Man müsse prüfen, ob die Kündigung des Mieters rechtskräftig sei.

Des Weiteren sei offen, ob die Mietenden zur Renovation wirklich nicht eingewilligt hätten. «Hat man ohne Einwilligung und während der Ferienabwesenheit von Mietenden mit den Bauarbeiten begonnen, ist das mietrechtlich unzulässig und Hausfriedensbruch», sagt Schwager. Doch um dies restlos zu klären, brauche er mehr Informationen. Wie TVO berichtet, waren die Mietenden nicht erreichbar.

Der Konstanzerhof in Wil. Bild: Larissa Flammer

Baubewilligung lag nicht vor

Im vergangenen Jahr erhielten die Mieterinnen und Mieter des Konstanzerhofs wegen der anstehenden Bauarbeiten eine schriftliche Kündigung. Dass die Arbeiten noch während der Kündigungsfrist beginnen, davon hätten die Anwohnenden nichts gewusst. Als Mietende dann aus den Ferien zurückkamen, trafen sie eine Wohnung im Chaos an. Das Badezimmer war herausgerissen und in der Küche gab es kein fliessendes Wasser mehr. Duschen müssen die Bewohnenden bei Verwandten, eine Toilette gibt es zwei Stockwerke höher. Wasser müssen sie in Kanistern aus der Waschküche holen.

Die Mieterinnen und Mieter beschwerten sich bei der Verwaltung. Diese versprach, dass die Umbauten bald beendet würden. Doch dann hat die Stadt Wil einen Baustopp verhängt. Es stellte sich heraus, dass die Umbauarbeiten nie bewilligt worden sind.

