Bauarbeiten für Erweiterung Spital Wil können beginnen

Bauprojekt Mehr Betten und mehr Fläche: Die Bauarbeiten für den Erweiterungsbau des Spitals Wil können beginnen Die Bauarbeiten für den Erweiterungsbau im Spital Wil nehmen Fahrt auf. In den kommenden rund 14 Monaten wird das Spital durch einen dreigeschossigen Trakt erweitert. 13.06.2022, 17.07 Uhr

René Fiechter, CEO der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (rechts), und Reto Mosimann, Leiter Bau und Technik (Mitte), lassen sich von Bauführer Sepp Fässler zeigen, wie die Baustelle am Spital Wil eingerichtet wird. Bild: PD

Neben dem Spital Wil sind die Bagger aufgefahren. Noch wird die Baustelle eingerichtet, innert den nächsten zwei Wochen starten die eigentlichen Bauarbeiten für den Erweiterungsbau am Spital Wil mit den Aushubarbeiten. «Wir sind sehr froh, dass wir nun loslegen können», wird René Fiechter, CEO der Spitalregion Fürstenland Toggenburg, in einer Medienmitteilung zitiert. Denn: Die Infrastruktur im Spital Wil ist definitiv an ihre Grenzen gestossen.