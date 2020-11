Analyse Baumgartner, Corona, Unzufriedenheit mit dem Status quo: Diese drei Fragen werden die Wahlen in Wil entscheiden Am 29. November bestimmen die Wilerinnen und Wiler die Zusammensetzung der Wiler Regierung für die nächsten vier Jahre. Weil im ersten Wahlgang niemand die Wahl als Stadtpräsident oder Stadträtin beziehungsweise Stadtrat geschafft hat, präsentiert sich die Ausgangslage vor dem zweiten Wahlgang offen. Jede und jeder der acht Kandidierenden kann sich noch berechtigte Hoffnungen machen. Gianni Amstutz 20.11.2020, 05.00 Uhr

Oliver Baumgartner steht zwar im zweiten Wahlgang nicht mehr auf der Liste der Kandidierenden, könnte aber trotzdem Einfluss auf den Ausgang der Wahl haben. Bild: PD

Im Rennen um das Wiler Stadtpräsidium kommt es zum Zweikampf. Nur noch der Eschliker CVP-Gemeindepräsident Hans Mäder und SP-Stadtrat Dario Sulzer bewerben sich um das Amt an der Spitze der Exekutive. Da eine gleichzeitige Wahl in den Stadtrat nötig ist, treten beide auch dort an.

Daneben bewerben sich FDP-Stadtparlamentarier Jigme Shitsetsang, FDP-Stadtrat Daniel Meili, die parteilose Stadträtin Jutta Röösli, SVP-Stadtparlamentarierin Ursula Egli, der Parteilose Andreas Breitenmoser sowie Stadtrat Daniel Stutz von den Grünen Prowil um einen Sitz in der Wiler Regierung.

Der Abstimmungskampf verlief coronabedingt sehr ruhig. Drei Faktoren könnten entscheidenden Einfluss auf den Ausgang des zweiten Wahlgangs haben.

2138: So viele Wilerinnen und Wiler gaben am 27. September dem parteilosen Oliver Baumgartner ihre Stimme zur Wahl in den Stadtrat. Immerhin 801 wollten ihn im ersten Wahlgang als Stadtpräsidenten.

Für einen gewöhnlichen Kandidaten wäre dies ein eher mageres Ergebnis. Nicht so für Baumgartner. Denn eigentlich trat der ehemalige Fastnachtspräsident gar nicht zur Wahl an.

Baumgartner zog seine Kandidatur drei Tage nach Ablauf der Frist zurück. Sein Name blieb also auf dem Wahlzettel, zur Verfügung stand er aber nicht mehr.

Dass er trotzdem ein so beachtliches Ergebnis machte, kommt überraschend. Es sind nicht vereinzelte Stimmen, die darauf zurückgeführt werden könnten, dass einige Personen nichts von Baumgartners Rückzug mitbekommen haben.

Stimmen von Protestwählern

Im zweiten Wahlgang wird Baumgartners Name auch nicht mehr auf der Liste der Kandidierenden für Stadtrat und Stadtpräsidium zu finden sein. Das ist deshalb entscheidend, weil das Rennen um den Stadtrat im ersten Wahlgang sehr ausgeglichen war. Wer am meisten von Baumgartners Rückzug profitieren wird, hat gute Chancen, die nächsten vier Jahre Teil der Wiler Regierung zu sein.

Wohin aber werden die Stimmen Baumgartners aus dem ersten Wahlgang gehen? Hinweise darauf liefern Baumgartners Unterstützer im ersten Wahlgang. Manche von ihnen waren Protestwähler. Das zeigt das Beispiel von Hans Keller aus Rossrüti.

In einem Leserbrief machte er deutlich, dass für ihn weder Daniel Meili noch Hans Mäder oder Dario Sulzer als Stadtpräsident taugen. Mit seiner Stimme für Oliver Baumgartner wollte er einen zweiten Wahlgang erzwingen und hoffte, dass sich dabei neue Kandidierende melden würden.

Zeit des Taktierens ist vorbei

Dies gelang nur zur Hälfte. Zwar erreichte keiner der Kandidaten das absolute Mehr – nicht zuletzt wegen der Stimmen für Baumgartner – und es kommt zu einem zweiten Wahlgang. Neue Kandidierende haben sich aber nicht gemeldet. Es ist also gut möglich, dass ein Teil der Wählenden aus Protest erneut Baumgartner ihre Stimme gibt, wie dies beispielsweise Kurt Fehr, ein weiterer Leserbriefschreiber, bereits angekündigt hat.

Da im zweiten Wahlgang das relative Mehr gilt, lohnen sich Proteststimmen für Baumgartner aber eigentlich nicht mehr. Die Zeit des Taktierens ist vorbei. Ein Grossteil von Baumgartners Stimmen dürfte sich deshalb auf die verbliebenen Kandidierenden verteilen.

Wer davon profitiert, lässt sich schwer sagen. Baumgartner verortete sich in der bürgerlichen Mitte und stand für einen Neustart im Stadtrat. Bürgerliche und neue Kandidierende dürfen sich deshalb grössere Hoffnungen machen, einen Teil des Kuchens abzubekommen.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronapandemie zeichneten sich zwar schon vor dem ersten Wahlgang ab, Zahlen waren aber keine bekannt. Ebenso wenig wie Strategien zum Umgang mit der wirtschaftlichen Baisse. Das ist jetzt anders.

Der Stadtrat will trotz der sich abzeichnenden wiederholten Millionenverluste der Stadt weiter investieren und einen Teil der Einnahmeausfälle mit Steuererhöhungen auffangen. SP und Grüne Prowil stehen hinter dieser Strategie, CVP und FDP mahnen die Regierung an, die Investitionen zu mässigen und die SVP will die Sparschraube anziehen.

Steuererhöhungen sind unpopulär

Ob die drohende Steuererhöhung den amtierenden Stadtratsmitgliedern schadet, ist schwierig abzusehen. Darauf hindeuten würde, dass das Volk erst vor eineinhalb Jahren eine Steuersenkung mit rund 66 Prozent Ja-Stimmen verabschiedet hat – und Steuererhöhungen nie eine populäre Massnahme sind.

Damals war die Situation aber eine andere. Auch in bürgerlichen Kreisen – zumindest bei der CVP und der FDP – scheint man einer Steuererhöhung heute nicht mehr mit gleicher Vehemenz entgegenzutreten, wie dies vor Corona wohl der Fall gewesen wäre.

So zeigte sich CVP-Kandidat Hans Mäder offen für diese Massnahme und FDP-Politiker Daniel Meili stellte die Steuererhöhung als aktueller Finanzchef der Stadt überhaupt erst in den Raum. Dass sich mit Meili und Mäder zwei Bürgerliche für eine Steuererhöhung aussprechen, dürften allfällige Ressentiments aus diesen Lagern gegen den amtierenden Stadtrat zumindest etwas mässigen.

SVP greift zum Rotstift

Die SVP stellt sich auf die andere Seite, geht damit aber auch ein Risiko für ihre Kandidatin Ursula Egli ein. Die Partei lehnt eine Steuererhöhung ab – und will notfalls mittels Referendum dagegen kämpfen. Sie fordert die Streichung beziehungsweise Verschiebung mehrerer Projekte.

Konkret nannte die SVP an der Sitzung des Stadtparlaments das Kulturzentrum zum Turm, das Stadion Bergholz, Projekte für den Veloverkehr sowie Massnahmen gegen den Klimawandel. All diese Investitionen hätte der Stadtrat aus dem Budget streichen sollen, liess Vize-Fraktionspräsident Pascal Stieger verlauten.

Damit gibt sich die SVP ein klares Profil, wie sie in der Person von Ursula Egli im Stadtrat politisieren würde. Sie könnte es sich damit aber auch mit vielen Gruppen, von Kulturbegeisterten über FC-Wil-Fans bis hin zu Velofahrern verscherzt haben.

Immer wieder ist von Kritikern des aktuellen Stadtrats zu hören, es brauche einen Neuanfang. Die Rede ist von einem Stillstand. Solche Stimmen sind vor Wahlen üblich und auch in anderen Städten und Gemeinden zu hören.

Die Frage wird sein, wie verbreitet diese Haltung in Wil tatsächlich ist. Die Ergebnisse im ersten Wahlgang, bei dem keiner der amtierenden Stadträte die Wahl schaffte, deuten darauf hin, dass diese Stimmen durchaus ernstzunehmen sind.

Es gibt aber auch viele Wilerinnen und Wiler, die im Grossen und Ganzen zufrieden mit dem Stadtrat sind. Das zeigen nicht nur Leserbriefe, sondern auch der Fakt, dass drei von vier amtierenden Stadträten im ersten Wahlgang gewählt worden wären, wäre damals schon das relative Mehr entscheidend gewesen, welches im zweiten Wahlgang zur Anwendung kommt.