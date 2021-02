Bauen Ab März gilt in der Stadt Wil ein neues Baureglement Nach einer langen Planungs- und Rechtsmittelphase setzt der Stadtrat das neue Baureglement der Stadt Wil am 1. März 2021 in Kraft. Das kantonale Baudepartement hat dieses mit Ausnahme von einzelnen Artikeln genehmigt. Demzufolge bleiben einzelne Artikel der alten Baureglemente von Wil und Bronschhofen weiterhin gültig. 16.02.2021, 09.47 Uhr

Ab 1. März 2021 gilt in der Stadt Wil ein neues Baureglement. Bild: PD

(gk/bro) Am 1. März tritt das neue Baureglement der Stadt Wil in Kraft. Das Projekt wurde mit dem Stadtentwicklungskonzept im Jahr 2008 angestossen und betrifft die Überarbeitung der eigentümerverbindlichen Planungsinstrumente Zonenplan und Baureglement. Damit einher geht die aufgrund der Gemeindevereinigung von Wil und Bronschhofen erforderliche Zusammenführung der beiden Baureglemente, wie die Stadt Wil am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Der Erlass durch das Stadtparlament erfolgte am 3. März 2016.