Hof zu Wil: Visiere stehen, Baugesuch liegt auf

Baudenkmal Visiere stehen, Baugesuch liegt auf: Stiftung bereitet die dritte Bauetappe beim Hof zu Wil vor Noch bis am 14. September liegen die Baugesuche für das Renovations- und Innovationsprojekt Hof zu Wil öffentlich auf. Die Bauherrin beantragt mehrere Bewilligungen. Ein Mobilitätskonzept fehlt noch. Larissa Flammer 05.09.2022, 19.00 Uhr

Hans Mäder, Stadtpräsident und Präsident der Stiftung Hof zu Wil, und Patrick Cotting, Berater und Mitglied der Projektleitung, im Vorfeld der Volksabstimmung zur dritten Bauetappe. Bild: Ralph Ribi

Nächsten Juli sollen die Bauarbeiten am Hof zu Wil starten. Während einer voraussichtlich 30 Monate langen Bauzeit wird dann die dritte Etappe des Renovations- und Innovationsprojekts umgesetzt. Seit dem 1. September und noch bis am 14. September ist die Baueingabe beim städtischen Departement Bau, Umwelt und Verkehr in Bronschhofen einsehbar. Während der Auflagefrist können begründete Einsprachen eingereicht werden.

Die Stiftung Hof zu Wil als Bauherrin beantragt mehrere Baubewilligungen: Umbau, Restaurierung und Instandsetzung 2. Obergeschoss bis Dachgeschoss im Hofgebäude und Haus Roter Gatter; Umbau Haus Toggenburg; Anpassung Hofterrasse; Erneuerung und Anpassung Gastronomieküche; Umbau Hofleitung/Empfang im Brauhaus. Zudem wird eine Ausnahmegenehmigung zum Bauen im Waldabstand beantragt.

Denkmalpflege kann bei geplanter Freitreppe mitreden

Die Baubewilligung für das Brauhaus betrifft die Erstellung einer Anlaufstelle im Erdgeschoss. Besucherinnen und Besucher der Stadtbibliothek, des Infocenters und der Hofleitung sollen dort in einem Foyer willkommen geheissen werden. Die Hofterrasse wird gemäss Baueingabe auf das Raumniveau des Restaurants und der Küche abgesenkt werden, um die Bedienung der Tische im Freien zu vereinfachen.

Im Haus Roter Gatter werden mehrere Einheiten zur touristischen Wohnnutzung neu erstellt. Der bestehende Parkplatz neben dem Haus wird zurückgebaut. Dafür wird an der Nordseite des Kiesplatzes ein Schopf angebaut. Dieser enthält die Entsorgungsstation und zusätzliche Veloabstellplätze.

Das kleine Visier (rechts im Bild) zeigt an, wo die Freitreppe angebaut werden soll. Bild: Larissa Flammer

Für die geplante Freitreppe, welche den Hof zum Hofplatz hin öffnen soll, ist ein Überbaurecht des öffentlichen Grundstücks nötig. Der Hofplatz gehört der politischen Gemeinde, nicht der Stiftung Hof zu Wil. Auch stehe die detaillierte Ausgestaltung des Projekts Freitreppe noch an, heisst es im vom Juli 2022 datierten Bericht in der Baueingabe. Die Ausgestaltung erfolge in Absprache mit der Stadtbildkommission und der kantonalen Denkmalpflege.

So soll sich der Hof zu Wil künftig präsentieren: Mit einer Treppe statt einer Mauer zum Hofplatz. Visualisierung: PD

Mobilitätskonzept fehlt noch, erste Massnahmen sind bekannt

Ein Dokument zur Baueingabe betrifft das Mobilitätskonzept. Ein solches liege noch nicht vor, heisst es in den Unterlagen. Es müsse eng abgestimmt werden auf die touristischen Angebote, die ebenfalls noch entwickelt werden. Ausserdem entstehe zurzeit unter der Federführung der Stadt Wil ein Betriebs- und Gestaltungskonzept für den gesamten Hofbezirk, an dem sich das Mobilitätskonzept ebenfalls orientieren werde.

Einige Massnahmen und Ziele bezüglich Mobilität werden in dem Dokument aber bereits genannt. So ist geplant, die Bushaltestelle Adler in Hof zu Wil umzubenennen. Zudem seien verkehrsberuhigende Massnahmen in den Vorstädten und an der Grabenstrasse zu prüfen.

Ein grosser Teil der noch nicht sanierten Räume im Hofgebäude soll nach der Instandstellung der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Zur strategischen Zielsetzung gehört die Schaffung einer Hofbezirk-Erlebniswelt mit einer musealen Inszenierung der historischen Räumlichkeiten. Die Bevölkerung der Stadt Wil hatte im November 2021 einem Kredit und einem Darlehen für die dritte Bauetappe zugestimmt, die insgesamt rund 25,5 Millionen Franken kosten wird.