Bauchefin Susanne Hartmann nach Nein zur Sanierung der Augarten-Kreuzung: «Ich bedaure den Entscheid für Uzwil und seine Einwohnenden» Das Kantonsparlament hat die Vorlage zur Augarten-Kreuzung verworfen. Das kommt überraschend ‒ auch für die zuständige Regierungsrätin Susanne Hartmann. Martin Knoepfel 20.04.2021, 17.07 Uhr

Regierungsrätin Susanne Hartmann unterlag im Kantonsrat mit der Vorlage zur Sanierung der Augarten-Kreuzung. Bild: Benjamin Manser

Susanne Hartmann, waren Sie vom Entscheid des Kantonsrats überrascht, nicht auf die Vorlage zur Sanierung der Augarten-Kreuzung einzutreten?

Ja, davon war ich sehr überrascht, gerade angesichts der Diskussion in der vorberatenden Kommission. Überrascht waren wohl aber auch die CVP-EVP- und die FDP-Fraktion. Ebenfalls überrascht waren meine Mitarbeitenden im Baudepartement. Zugleich bedaure ich den Entscheid für Uzwil und für seine Einwohnenden sehr ‒ sie hätten eine Verbesserung der Verkehrssituation verdient.

Wie erklären Sie das Nein des Kantonsrats zur Augarten-Vorlage?

Die SVP gemeinsam mit den Grünen, der GLP und Teilen der SP bodigten die Vorlage. Ich vermute, dass der Baukredit durchgekommen wäre, wenn der Kantonsrat Eintreten beschlossen hätte. Es handelte sich ja um ein qualitativ gutes sowie preiswertes Projekt, welches eine markante Verbesserung der Verkehrssituation bis mindestens 2040 gebracht hätte.

Was werden Sie jetzt unternehmen in Sachen Augarten-Kreuzung?

Der Auftrag des Kantonsrates ist an und für sich klar, er will kein Projekt. Andernfalls hätte er Rückweisung zwecks Überarbeitung beschlossen, wie das die SVP anfänglich beantragt hatte. Trotzdem will ich jetzt rasch mit dem Gemeindepräsidenten von Uzwil zusammensitzen und prüfen, wie wir weiter vorgehen sollen.

Man sagte immer, dass die Bauvorhaben des Bundesamts für Strassen (Astra) und des Kantons zusammengehören. Werden Sie jetzt beim Astra intervenieren, damit das Astra die geplanten Lichtsignalanlagen bei der Autobahnausfahrt Uzwil/Oberbüren nicht aufstellt?

Ich gehe davon aus, dass das Astra die Lichtsignalanlagen auf jeden Fall erstellen wird. Für das Astra ist das ein einfaches Unterhaltsprojekt. Da ist kein politischer Entscheid mehr nötig. Die Lichtsignalanlagen, die ich sehr befürworte, sind aus Sicherheitsgründen wichtig, unabhängig von einer Sanierung der Augarten-Kreuzung.

Der Strassenbelag an der Augarten-Kreuzung ist sanierungsbedürftig. Wann werden die nötigen Reparaturen vorgenommen?

Das kann ich im Moment nicht beantworten, denn ich weiss ich noch nicht, in welchem Umfang Sanierungen gemacht werden müssen.

In der Debatte gestern im Kantonsrat forderten die Grünen und die SP, dass das Strassenabwasser (Saba) nicht mehr ins Naturschutzgebiet geleitet wird. Werden Sie etwas unternehmen, damit sich das ändert?

Es ist ganz klar mein Ziel, hier Abhilfe zu schaffen. Die heutige Situation steht auch im Widerspruch zur Störfall-Verordnung des Bundes. Die Saba war aber Teil des Gesamtprojektes, welches abgelehnt wurde, und somit können wir hier aktuell nichts planen.

Werden Sie jetzt andere Lösungen für die Verkehrsüberlastung an der Augarten-Kreuzung suchen? Ich denke da an Kontakte mit den Uzwiler Unternehmen, um eine Staffelung der Arbeitszeiten zu erreichen.