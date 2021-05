Baugewerbe: Steigende Preise, längere Lieferfristen auf dem Bau

Region Wil/Toggenburg Wenn die Plättli für das Bad fehlen: Vertreter des regionalen Baugewerbes erzählen, wie sie Knappheit und hohe Nachfrage an den Märkten spüren Holz, Metall, Kunststoff und Keramik werden teurer, auch die Transportkosten steigen. Baustoffe werden knapper. Das merken auch Unternehmen in der Baubranche. Die Recherche in der Region zeigt: Probleme haben bisher vor allem die Zulieferer. Das könnte sich ändern. Pablo Rohner 31.05.2021, 05.00 Uhr

Auf Baustellen, hier die Clientis-Überbauung in Kirchberg, dürfte gewisses Material in nächster Zeit knapp werden. Bild: Felicitas Markoff

Das Haus ist fertig gebaut und zum Einzug bereit. Fast. Im WC fehlen noch die Plättli. Der Plattenleger sagt, dass es bei der Lieferung der ausgewählten Keramikplatten derzeit Verzögerungen gibt. Andere wären schnell verfügbar. Doch weil die meisten Menschen nur einmal im Leben ein Haus bauen, warten sie lieber ein paar Wochen zu, anstatt eine Platte mit einem Muster zu nehmen, das nicht passt.

Solche Fälle kämen in letzter Zeit vor, sagt Katja Secola von Keramico, einem Wiler Händler von Keramikplatten. Keramico beliefert viele Plattenleger in der Region. Ihre Platten importiert die Firma ausschliesslich von europäischen Produzenten, vor allem aus Italien. Diese hätten derzeit Mühe mit den Zulieferern ihrer Rohstoffe, sagt Secola. Bei einigen Platten betrage die Lieferfrist mehrere Monate.

Der Keramikplattenhändler Keramico an der Toggenburgerstrasse in Wil. Bild: Pablo Rohner

Eine Umfrage dieser Zeitung bei verschiedenen Geschäften aus der Region zeigt: Bei vielen Materialien, die auf Baustellen und in der Industrie benötigt werden, muss in den kommenden Monaten mit längeren Lieferzeiten und höheren Preisen gerechnet werden. Gemäss den befragten Unternehmerinnen und Unternehmern gibt es verschiedene Erklärungsansätze.



So erklären die Befragten Preise und Lieferzeiten Einig sind sich die befragten Unternehmerinnen und Unternehmer, dass die weltweiten Lockdowns bei Angebot und Nachfrage einen Jo-Jo-Effekt ausgelöst haben. Rund um den Globus standen Betriebe wochen- und monatelang still. Entlang der Kette von Zulieferern seien die Lager in dieser Zeit geleert worden. Zur Knappheit an den Beschaffungsmärkten komme jetzt, da die Wirtschaft wieder anzieht, eine stark steigende Nachfrage. Zudem steigen die Transportkosten. Treibstoff, aber auch Verpackungen aus Kunststoff, Frachtcontainer und Holzpaletten sind gemäss den Informationen der Zulieferer der befragten Geschäfte massiv teurer geworden. Die Folge sind höhere Preise und längere Lieferzeiten. (rop)

Die meisten Keramikplatten werden gemäss Katja Secola immer noch regulär geliefert. Auch die Preise seien stabil. Doch sie relativiert:

«Die Lieferanten, die uns besuchen, haben uns vorgewarnt, dass die Preise bei der nächsten Aktualisierung steigen könnten.»

Spengler und Stromer: Kupfer teuer wie seit 15 Jahren nicht mehr



Andreas Wick, Geschäftsführer bei Wick Spenglerei Sanitär. Bild: PD

Andreas Wick ist Geschäftsführer von Wick Spenglerei und Sanitär in Oberuzwil und Henau. Wie Katja Secola bekommt er normalerweise einmal pro Jahr eine Liste mit den neuen Preisen. In diesem Jahr habe es für manche Produkte schon eine zweite gegeben. Seine Lieferanten hätten zudem durchsickern lassen, dass Kunststoffrohre und Lavabos demnächst teurer werden könnten, sagt Wick. Und der Preis für Kupfer ist so hoch wie seit 15 Jahren nicht mehr.

Als Leiter in Kabeln spielt Kupfer auch für Astrid Peter eine grosse Rolle. Sie ist Geschäftsführerin bei Elektro Peter aus Wil und hat in letzter Zeit viele E-Mails von Zulieferern bekommen. Die Teuerungen, unter denen diese leiden, klingen dramatisch: 50 Prozent bei den Verpackungen, 90 Prozent beim Stahlblech, bis 100 Prozent bei elektronischen Komponenten.

Astrid Peter, Geschäftsführerin bei Elektro Peter. Bild: PD

Peter sagt, dass die Überwälzung der steigenden Preise auf montierende Betriebe wie Elektro Peter gerade erst beginne. «Die Lieferanten schreiben, dass sie im Juni oder Juli mit den Preisen raufgehen müssen, weil sie ihre Rohstoffe nicht bekommen», sagt sie. So wisse sie, dass Lampen und Ventilatoren für WC demnächst im Einkauf teurer werden. Auch mit längeren Lieferfristen rechnet sie.

BB Metall: Die Preise steigen stark

Auf dem Preisindex des Metallgrosshändlers Debrunner Acifer zeigen alle Kurven steil nach oben. Im Vergleich zum Dezember 2020 sind etwa Profilstahl und gewalzte Bleche um 30 bis 40 Prozent teurer geworden. Der Konzern schreibt von «rekordhohem Preisniveau» und Lieferzeiten «teilweise bis Oktober oder November».

Christian Brülisauer ist Co-Inhaber von BB Metall aus Kirchberg. Er gibt einen Einblick in das derzeitige Tagesgeschäft in seiner Schlosserei, die auf Rohrleitungen und Anlagen im Lebensmittelbereich spezialisiert ist. Manche Bleche bestellt Brülisauer fix fertig abgekantet und gelasert nach seinen Plänen. Normalerweise seien die offerierten Preise garantiert einen Monat gültig. Inzwischen habe sich die Lage zugespitzt:

«Anfang Jahr waren wir bei sechs Tagen. Bei einem Auftrag für Edelstahl musste unser Zulieferer vor kurzem die Preise fast halbtäglich bei seinen Zulieferern anfragen.»

In gewissen Abmessungen seien Bleche gar nicht mehr verfügbar gewesen. Weil sie aber keine riesigen Serien bestellen, betreffe sie das nicht, sie konnten ausweichen.

Doch auch Brülisauer schreibt inzwischen in die Offerten, dass die Preise schwanken können. Kalkulieren müsse er mit den Preisen, die an dem Tag gültig sind, an dem der Auftrag definitiv erteilt wird. Zu Problemen habe das bisher nicht geführt. «Den Kunden bleibt immer noch eine Frist, in der sie reklamieren können», sagt Brülisauer. Auch als sie einem Kunden einmal 5000 Franken mehr verrechnen mussten, hätten sie den Zuschlag für den Auftrag bekommen. Brülisauer sagt:

«Man muss sich vor einem Abschluss vielleicht einmal mehr zusammensetzen als sonst.»

Optimismus bei Oberhänsli

Damian Oberhänsli-Manser, Geschäftsführer bei Oberhänsli Bau. Bild: PD

Auch für die Mosnanger Firma Oberhänsli Bau sind gewisse Materialien bis 30 Prozent teurer geworden. Dämmungen und Armierungseisen zum Beispiel und alles was aus Holz ist. Bei den Schaltafeln habe er auch gehört, dass die Lieferzeiten bald länger werden könnten, sagt Geschäftsführer Damian Oberhänsli-Manser. Konstant geblieben seien hingegen Preise für Kies und Beton. Dies führt Oberhänsli-Manser darauf zurück, dass beides in der Region abgebaut und genutzt werde.

Probleme habe sein Unternehmen derzeit kaum. Dies, weil bei ihnen der Anteil an den teurer gewordenen Materialien klein sei. Oberhänsli-Manser sagt:

«Wir brauchen auf unseren Baustellen nicht tonnen- und kubikweise Metall und Holz.»

Zudem würden sie zum Beispiel Schaltafeln mehrmals verwenden. Oberhänsli-Manser schaut optimistisch in die Zukunft. «Zurzeit ist unser Lager gut gefüllt und wir bekommen von unseren regionalen Lieferanten alles.» Ärgern würde ihn jedoch, wenn die Maschinen, die er auf den Sommer bestellt hat, nicht geliefert werden könnten. «Das wäre schon lästig.»