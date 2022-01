Diese Arbeiten stehen bei der Unterführung Hubstrasse in Wil an

Bauarbeiten Die Unterführung Hubstrasse in Wil ist zeitweise gesperrt: Diese Bauarbeiten stehen in nächster Zeit bei der Baustelle an Die Hubstrasse in Wil gilt als Hauptverkehrsachse zwischen dem Südquartier und der restlichen Stadt. Seit Anfang Woche ist die Unterführung Hubstrasse nachts wegen Bauarbeiten gesperrt, bald wird sie es auch an einem Wochenende sein. Die Brückplatte wird dabei stückweise abgerissen und ersetzt. Mit dieser Bauarbeit leisten die SBB Vorarbeit für die neue Unterführung Hubstrasse. Sabrina Manser 19.01.2022, 17.00 Uhr

Bei der Unterführung Hubstrasse steht bald eine Wochenendsperre an: Dann wird ein erster Teil der Brückenplatte abgebrochen. Bild: Tobias Garcia

Bei der Unterführung Hubstrasse in Wil stockt es. Ein Bus fährt im Schritttempo durch die Unterführung. Ein Lastwagen der entgegengesetzten Richtung macht es ihm nach. Die Fahrbahn ist verengt, weil aus der Strassenmitte Metallstangen ragen. Dann hat sich der Bus auf der anderen Seite der Lastwagen durch die Unterführung gezwängt und der Verkehr rollt wieder.

Vorerst ist das nicht die einzige Einschränkung bei der Unterführung Hubstrasse: Seit dieser Woche ist die Unterführung bis zum 4. Februar von Mitternacht bis 5 Uhr komplett gesperrt. Anfang Februar wird sie es für ein ganzes Wochenende sein. Der Wiler Süden wird vom Norden getrennt.

In der Unterführung Hubstrasse ist es enger geworden. Bild: Tobias Garcia

Es handelt sich bei diesen Bauarbeiten um eine sogenannte Vorinvestition. Die SBB ersetzen die Brückenplatte, damit die Stadt Wil zu einem späteren Zeitpunkt die restliche Unterführung unabhängig vom Bahnverkehr erneuern kann. «Stück für Stück wird die Brückenplatte rückgebaut und durch eine neue ersetzt», sagt Ralf Ackermann, beauftragter Projektleiter von Locher Ingenieure.

Ralf Ackermann, Projektleiter Locher Ingenieure. Bild: Tobias Garcia

Er zeigt auf die Gleise. Zuerst werde der südliche Teil der Brücke zurückgebaut, wo das stillgelegte Postgleis war. Von der Schiene ist bereits nichts mehr zu sehen, nur noch Schotter liegt auf diesem Brückenabschnitt. Man werde dann den äusseren Teil im Norden zurückbauen und erneuern. Schliesslich arbeite man sich schrittweise zu den inneren, befahrenen Gleisen vor.

Verbindung der Projekte

Stefan Obrist, Oberbauleiter des Ausbauprojekts Bahnhof Wil, SBB. Bild: Tobias Garcia

«Der Bahnverkehr wird bei all diesen Arbeiten nicht unterbrochen», sagt Stefan Obrist von der SBB. Er ist der Oberbauleiter des Ausbauprojekts Bahnhof Wil. Dort wird im Rahmen der zukünftigen Entwicklung Bahninfrastruktur (ZEB) das stufenfreie Einsteigen ermöglicht. Perrons werden dafür erhöht und stufenfreie Zugänge auf die Perrons mit neuen Rampen und Liften gewährleistet. Somit kann das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) umgesetzt werden. «Derzeit wird der Treppenaufgang zum Gleis 2 und 3 erneuert», sagt Obrist. Deshalb ist dieses Perron bis Mai nur von der westlichen Personenunterführung her erreichbar. Danach wird die Treppe zum Gleis 4 und 5 gesperrt sein.

Die Bauarbeiten bei der Hubstrasse haben nur indirekt einen Zusammenhang mit den Arbeiten am Bahnhof. Der Ersatzneubau der Unterführung Hubstrasse ist ein städtisches Projekt. Beim Neubau soll ein asymmetrischer Querschnitt realisiert werden. In der Mitte wird die Fahrbahn gebaut. In Richtung Süden führen ein Fussgänger- sowie ein Veloweg, gegen Norden eine weitere Fahrradspur. Die Strasse zwischen Ilgenkreisel und Kreisel Hub- und Glärnischstrasse wird neu gebaut und die Sohle unter der Unterführung um einen halben Meter abgesenkt, damit die Lastwagen besser passieren können.

So wird die Unterführung Hubstrasse einst aussehen. Quelle: Staufer + Hasler Architekten AG, Frauenfeld

Der Neubau der Unterführung hätte zu Sperrungen der Gleise geführt. «Durch den Bahnhof Wil verläuft die Hauptverkehrsachse St.Gallen–Zürich–Genf», sagt Stefan Obrist. Für die Stadt Wil wäre es teuer und schwierig geworden, ein Zeitfenster zu erhalten, um die Arbeiten an der Unterführung auszuführen.

«Die beste Lösung war es, den Ersatz der Eisenbahnbrücke in das Bahnhofsprojekt zu integrieren.»

Stefan Obrist sagt weiter: «Alle zusätzlichen Arbeiten werden in die geplanten Gleissperrungen integriert.» Der Zeitplan sei daher enorm straff.

Sperrung am Wochenende

Die Bauarbeiten bei der Unterführung Hubstrasse seien herausfordernd. «Zwei Hauptachsen verkehren hier, auf der Bahn und der Strasse», sagt Projektleiter Ralf Ackermann.

«Wir versuchen, die Bauarbeiten bei der Unterführung Hubstrasse mit möglichst wenig Einschränkungen durchzuführen.»

Trotzdem muss die Unterführung an einzelnen Wochenenden gesperrt werden, dies zum ersten Mal vom 4. bis 7. Februar. Dann wird der erste Teil der Brücke abgebrochen.

Umleitung Unterführung Hubstrasse Am Wochenende vom 4. bis 7. Februar wird die Unterführung Hubstrasse von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, gesperrt. Die kürzeste Umleitung führt über die Toggenburgerstrasse und die Gemeindegebiete von Rickenbach und Wilen. Dabei muss aber eine weitere Bahnunterführung durchquert werden, die nur eine Höhe von 3,7 Meter aufweist. Die Unterführung Hubstrasse misst 4,1 Meter. Die ausgeschilderte Umleitung führt über die Zürcherstrasse und Gloten (Gemeinde Sirnach). (lsf)

Johannes Rüegg, Bauleiter Locher Ingenieure. Bild: Tobias Garcia

In diesen Tagen wurden Vorarbeiten geleistet: Bei Bohrarbeiten wurden Pfähle versenkt. Bauleiter Johannes Rüegg von Locher Ingenieure zeigt in das 25 Zentimeter breite Loch. «Die Pfähle dienen als provisorische Fundaion der Brückenplatte und bleiben bis zum Neubau der Unterführung stehen.»

Auch unterhalb der Brücke sind Veränderungen zu sehen. Dort, wo jetzt sogenannte Bewehrungseisen aus der Fahrbahnmitte ragen, kommt ein Betonsockel hin. «Auf diesem Sockel wird ein Gerüst aufgebaut, dass wir für die Arbeiten an der Brückenplatte brauchen», sagt Johannes Rüegg.

Bei der Unterführung Hubstrasse fanden Bohrarbeiten statt. Dabei wurden Stützen versenkt. Bild: Tobias Garcia

Zwischenphase mit Einschränkungen

Ist die Brückenplatte ersetzt, kommt es zu einer Zwischenphase, bis die städtischen Bauarbeiten bei der Unterführung beginnen. In dieser Zeit bleibt der Sockel in der Fahrbahnmitte mittelfristig bestehen. Dadurch wird die Strasse leicht verengt. Auch dort werde es provisorische Stützen geben, sagt Johannes Rüegg. Erst beim Ausbau der Unterführung durch die Stadt Wil verschwinde der Sockel in der Mitte wieder.

Ausserdem kommt es während der Bauzeit der Brückenplatte zeitweise zu Höheneinschränkungen. Die Unterführung wird dann 3,5 Meter statt der ursprünglichen 4,2 Meter hoch sein, sagt Stefan Obrist, Oberbauleiter der SBB. Die Müllabfuhr kommt nicht mehr durch, es gibt einen neuen Routenplan. Für die Busse und die Feuerwehr wird die Höhe ausreichen. Stefan Obrist ergänzt:

«Wir heben die Brückenplatte und das Gleis extra an, damit die Feuerwehr durchfahren kann.»