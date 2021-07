Baseball EM: Das Schweizer Nationalteam kämpft in Russland

Baseball-EM «Wir werden es schaffen» – ein Wiler Baseballspieler träumt von der Europameisterschaft In Russland findet derzeit die B-Europameisterschaft im Baseball statt. Auch das Schweizer Nationalteam spielt mit. Einer der Spieler ist Tran Thanh Phong von den Wil Pirates. Lara Wüest 03.07.2021, 05.00 Uhr

Tran Thanh Phong ist eigentlich Catcher. Doch wenn seine Mannschaft das angreifende Team ist, wird er zum Schlagmann. Bild: Arthur Gamsa

In Europa dreht sich gerade alles um den Fussball, andere Sportarten sind in den Hintergrund gerückt. Doch im Schatten der Fussballer kämpfen noch andere Sportler um den Titel des Europameisters: In Moskau findet die Vorrunde der Baseball-EM statt, die sogenannte B-Europameisterschaft. Mit dabei ist auch das Schweizer Herren-Nationalteam. Es will sich für die EM, die voraussichtlich im September in Italien stattfindet, qualifizieren. Zum Schweizer Team gehören vier Spieler der Wil Pirates, dem Nationallliga-A-Baseballteam aus Wil.

Bis jetzt hat die Schweiz drei Spiele hinter sich: gegen Russland, die Türkei und Slowenien. Eines davon hat sie deutlich verloren, jenes gegen das russische Team. Trotzdem ist Tran Thanh Phong mit dem Turnierverlauf zufrieden. Am Telefon sagt er:

«Es läuft super. Wir werden es an die EM schaffen.»

Der 23-Jährige ist einer von vier Wiler Spielern, die für die Schweizer Nationalmannschaft in Moskau spielen. Seine Wiler Teamkollegen sind Diego Gladig, Louis Bischof und Gian Gardoni.

Die vier Wiler Spieler Diego Gladig, Tran Thanh Phong, Gian Gardoni und Louis Bischof (v.l.) nach ihrem Sieg gegen Slowenien in Moskau. Bild: PD

Durch Freunde zum Spiel gefunden

Kurz vor der Reise nach Russland, an einem Donnerstagmorgen Ende Juni, sitzt Thanh Phong in einem Café in der St.Galler Altstadt. An diesem Tag hat er freigenommen, er will sich mental auf die kommende Woche vorbereiten. Er sagt:

«Ich bin nervös, weil ich nicht weiss, was mich in Moskau erwartet.»

Es ist das erste Mal, dass er im Herren-Nationalteam an der Vorrunde der EM mit dabei ist.

Seit er zehn Jahre alt ist, spielt Tran Thanh Phong Baseball. Die Faszination für das Spiel erwachte allerdings erst später. Mit zehn wollte er schlicht mehr Zeit mit seinen zwei besten Freunden verbringen. Und die spielten beide in der Juniorenmannschaft der Wil Devils, wie der Wiler Baseballclub heisst. Er sagt: «Ich begleitete meine Freunde zu den Trainings, weil ich etwas mit ihnen unternehmen wollte. Das Spiel war für mich am Anfang nicht so wichtig.»

Je mehr Zeit Thanh Phong aber auf dem Spielfeld verbrachte, desto mehr wuchs seine Leidenschaft. Diese Kombination aus Geschwindigkeit und Ruhe, sagt er, gebe es in keiner anderen Sportart. Seit ein paar Jahren schon spielt er nun in der Nationalliga A, der höchsten Liga der Schweiz.

Kurz vor der Abreise nach Moskau: Tran Thanh Phong trainiert auf dem Sportplatz Lindenhof in Wil das Schlagen. Bild: Arthur Gamsa

Ein amerikanischer Nationalsport mit wenigen Fans in der Schweiz

Baseball ist ein Spiel, das man vor allem aus den USA kennt. Dort hat die Sportart viele Fans. In der Schweiz ist der amerikanische Nationalsport dagegen eher unbekannt. Thanh Phong sagt:

«Unsere Fans sind meistens Familienmitglieder oder Nachbarn.»

Womöglich liegt das daran, dass Baseball nicht ganz dem Zeitgeist entspricht. Es ist ein entschleunigtes Spiel, das sich meistens über mehrere Stunden hinzieht. Eine Begrenzung der Spieldauer gibt es nicht und auch kein Unentschieden. Kürzlich dauerte ein Spiel, bei dem Thanh Phong auf dem Platz stand, mehr als fünf Stunden.

Manche sagen, Baseball sei langweilig. Für Tran Thanh Phong jedoch haben jene das Spiel nicht verstanden. Er sagt: «Das sagt nur jemand, der die Regeln nicht kennt.»

Beängstigend schnelle Bälle

Beim Baseball treten zwei Teams mit je neun Spielern gegeneinander an (siehe Kasten unten). Im Grundsatz gleicht es einem Spiel, das viele aus ihrer Schulzeit kennen: dem Mattenlauf.

Tran Thanh Phong spielt meistens auf der Position des Catchers, zu Deutsch: des Fängers. Er ist jener Spieler im Verteidigungsteam, der hinter dem Schlagmann des angreifenden Teams hockt und die Bälle fängt. Es ist eine wichtige Position, manche bezeichnen den Catcher auch als das Hirn der Verteidigung. Er muss stets den Überblick über das Spiel bewahren. Er gibt dem Pitcher, also dem Werfer, mit Handzeichen zu verstehen, wie dieser den Ball werfen soll. Das kann er nur, wenn er weiss, wie der Schlagmann aus dem angreifenden Team spielt.

Manche Bälle rasen mit 120 Kilometern pro Stunde auf Thanh Phong zu. Bloss eine Zehntelsekunde hat der 23-Jährige Zeit, um ihre Flugbahn einzuschätzen und sie zu fangen. Er sagt:

«Das kann manchmal ganz schön beängstigend sein.»

Trotzdem gefällt ihm die Position. Er sagt: «Ich bin gut darin.»

In der Schweiz ein Amateursport

Vom Baseball leben kann Thanh Phong nicht, in der Schweiz ist es ein Amateursport. Sein Geld verdient der 23-Jährige als Schreiner. Und sein Hobby ist teuer. Die Reise nach Moskau finanziert er zu einem Grossteil selbst, sie kostet ihn rund 5500 Franken. Das ist für ihn viel Geld. Und sollte das Schweizer Team das Turnier in Russland gewinnen, kommen auch noch die Kosten für die Reise an die EM in Italien hinzu.

Doch noch ist offen, ob das Schweizer Team das schafft. Dazu muss es heute Samstag die Weissrussen besiegen. Wenn das gelingt, kommen die Schweizer in den kleinen Final, der am Sonntag ausgetragen wird. Nur das Team, das dort gewinnt, darf an die EM.

Sollte es die Schweiz in den kleinen Final schaffen, wird sie sich voraussichtlich gegen Russland behaupten müssen. Also gegen jenen Gegner, der Thanh Phong und seinen Teamkollegen am letzten Mittwoch eine schwere Niederlage zugefügt hat. Auf der Weltrangliste steht Russland mit Platz 27 zudem deutlich vor der Schweiz. Diese nimmt den 41. Platz ein. Trotzdem ist Thanh Phong zuversichtlich. Er sagt:

«Wir haben die Russen unterschätzt.»

Ein zweites Mal aber werde ihnen das nicht passieren. «Wir werden besser vorbereitet sein.»