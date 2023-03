Wil: Zwei junge Sängerinnen experimentieren mit klassischer Musik

Barockkonzert «Klassische Musik ist mir oft zu einschienig gedacht»: Sängerin aus Zuckenriet will die Musik vom elitären Touch befreien «Le Due Marie» ist das erste Projekt des Vereins Klassiklabor. Diesen haben Mezzosopranistin Sarina Weber, die in Zuckenriet aufgewachsen ist, und ihre Kollegin und Sopranistin Sophia Seemann gegründet. Sie konzertieren am Freitag in Wil. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 23.03.2023, 05.00 Uhr

Sarina Weber freut sich auf die weiteren Projekte mit dem Verein Klassiklabor. Bild: PD / Fabio Reichmuth

Sie sitzt am Tisch, winkt und lacht ihr ansteckendes Lachen. Sarina Weber, Mezzosopranistin, 23-jährig, aufgewachsen in Zuckenriet und nun in Olten wohnhaft. Selten wurde ein Interview in so kurzer Zeit vereinbart. Am Vormittag folgte postwendend auf ein E-Mail der Rückruf. Am Abend dann das Treffen in Wil. Sarina Weber lacht wieder und sagt: «Man muss erreichbar sein.»

So fröhlich Sarina Weber ist, so düster wirkt ihr neues Projekt: «Le Due Marie». Mit ihrer Kollegin und Sopranistin Sophia Seemann tritt sie damit am Freitag in der Kirche St.Peter in Wil auf. Das Konzert thematisiert die Zeit in der Karwoche. Im Mittelpunkt steht der Dialog zwischen zwei Marien, die in «Stabat Mater» von Giovanni Battista Pergolesi und den Werken von Giovanni Legrenzi ihren Schmerz um den gekreuzigten Jesus beklagen. Weber sagt: «Das Konzert soll nachwirken, soll intensiv sein.»

Es ist das erste Projekt von Sarina Weber, bei dem sie und Sophia Seemann von A bis Z alle Fäden in der Hand halten: von der Konzeption des Inhalts, über die Finanzierung, die Rekrutierung der Musikerinnen und Musiker, die Reservation der Lokalitäten bis zur Aufführung selber, ihrer Interpretation. Dafür haben sie den Verein Klassiklabor gegründet. Sarina Weber sagt: «Der Name steht für das Experimentieren mit Musik, wie das in einem Labor passiert.»

Mit ihrer eigenen Produktion «Le Due Marie» gastieren Sarina Weber und ihre Kollegin Sophia Seemann in der Kirche St.Peter in Wil. Bild: Klassiklabor

Ideen für neue Projekte sind vorhanden

Die Mezzosopranistin studierte nach dem Besuch der Kantonsschule in Wil an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) und absolvierte Bachelor und Master of Arts mit Auszeichnung. Dort lernte sie Sophia Seemann kennen. Diese wurde zu ihrer guten Freundin. Mit der gleichgesinnten Berufskollegin kann sie das tun, was ihr vorschwebt, hat sie eine Plattform zum Experimentieren gefunden. Sarina Weber sagt: «Wir haben noch so viele Ideen, aber wir freuen uns jetzt auf unser erstes Projekt.»

Dass sie den Gesang zum Beruf machen möchte, das wusste Sarina Weber seit der Oberstufe. Die Stunden bei ihrer Gesangslehrerin der Musikschule Wil-Land, Stefany Bourquin-Goretzko, hätten ihr so gut getan. «Ich bin jeweils wie in einem Rausch nach Hause gelaufen.» Genauso war es beim Musiklehrer an der Oberstufe Sproochbrugg, Stefan Rankl. Diese beiden Personen seien wohl der Grund gewesen, weshalb sie sich definitiv entschieden habe, Gesang zu studieren, sagt sie rückblickend.

Ein gutes Netzwerk ist das A und O

Mit den Lehrpersonen hatte Sarina Weber immer Glück. In der Kantonsschule Wil wurde sie von Walter Rüegsegger und Philippe Ellenberger unterrichtet, in Zürich von Lina Maria Åkerlund. «Noch heute pflege ich den Kontakt zu allen meinen ehemaligen Gesangslehrpersonen.» Den Kontakt pflegen, so scheint es, wenn Sarina Weber erzählt, ist ihr wichtig. Sie bestätigt: «Ein gutes Netzwerk zu haben und auf den Social Media präsent zu sein, ist für eine freischaffende Künstlerin wesentlich.»

Sie verschweigt nicht, dass es aus finanzieller Sicht eine Challenge ist, freischaffend zu sein. Doch Sarina Weber hat diesen Weg bewusst gewählt. «Ich singe wahnsinnig gerne Opern und ich mag die klassische Musik, aber sie ist mir oft zu einschienig gedacht.» Und genau deshalb ist das Klassiklabor entstanden: um die Klassik neu zu denken, vom elitären Touch zu befreien und um neben anderem einen Pool mit Musikerinnen und Musikern im klassischen Bereich zu schaffen, wie es in anderen Musikstilrichtungen üblich ist.

«Es muss mir gut gehen, wenn ich kreativ tätig bin»

«Le Due Marie» ist nicht das einzige Projekt, an dem die Sängerin arbeitet. Sie hat ein Engagement in Peter Roths «Missa Gaia», als Mrs. Pearce in «My Fair Lady», das im Mai in Arbon aufgeführt wird, und in weiteren einzelnen Konzerten. Alles Aufträge, die ihr gefallen, auf die sie sich freut. Sie sagt dann auch: «Es muss mir gut gehen, wenn ich kreativ tätig bin.»

Sarina Weber mag Opern, mag klassische Musik, aber sie experimentiert auch gerne. Bild: PD / Fabio Reichmuth

Nun steht die Aufführung von «Le Due Marie» in Wil bevor, in der Nähe des Ortes, wo sie aufgewachsen ist. An der Kasse beim Eingang wird deshalb auch ihre Freundin aus frühester Kindheit sitzen. Wieder etwas, das sie der Pflege ihrer Freundschaften verdankt. In der Kirche drinnen werden dann Sarina Weber, Sophia Seemann und die sechs Musikerinnen und Musiker, umgeben von 250 Kerzen, die Zuhörerinnen und Zuhörer auf ein klassisches Experiment mitnehmen.

«Le Due Marie» wird am Freitag, 24. März, 19.30 Uhr, in der Kirche St.Peter in Wil aufgeführt sowie am Freitag, 31. März, 19.30 Uhr, in der Johanneskirche in Zürich. Tickets via Eventfrog oder an der Tageskasse. Infos: www.klassiklabor.ch.

