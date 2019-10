«bandXost»-Ausscheidung in Wil:

Stufe um Stufe zum Final Wenn im Gare de Lion der künstlerische Nachwuchs auf der Bühne steht, dann ist «bandXost»-Ausscheidung. Christoph Heer

Zum «bandXost»-Contest trat auch die Flawiler Band Sarkiss an.Bild: Christoph Heer

Junge Musikerinnen und Musiker aus der Ostschweiz, mit einem Altersdurchschnitt von nicht über 24 Jahren pro Band, erhalten am «bandXost» die Möglichkeit, unter professionellen Bedingungen ins Rampenlicht zu treten und neue Kontakte zu knüpfen. Dabei steht nicht nur das Erlebnis auf der Bühne und der Auftritt vor grossem Publikum im Mittelpunkt. Vielmehr geht es auch darum, sich von gestandenen Musikern absolut ehrliche, lobende und oft auch kritische Meinungen anzuhören. «Es hat getönt, als wärt ihr betrunken, aber das seid ihr ja gar nicht. Also hört auf, so zu tun, als ob.»

Dritte von neun Qualifikationsrunden

Diese Jurymeinung ist wohl aus dem Kontext gerissen, bringt aber die jungen Musiker weiter, als nur wohlwollende Feedbacks. «Geil. Einfach nur geil, macht weiter so, ihr habt unglaublich viel Potenzial», heisst es dann nämlich zur gleichen Band, von einem anderen Jurymitglied. Es sind am Samstagabend «Apatan» und «Robin Portmann» (beide Appenzell Ausserrhoden), «Force of Habits» (Lichtenstein) sowie «Joe Heinrich», «The Oskars», «Sibuna» und «Sarkiss» (alle St.Gallen), die sich in der dritten Qualifikationsrunde in Wil in die Herzen der vielen Besucher singen und musizieren.

Im Gare de Lion ging es um Jurymeinungen und Publikumsstimmen.

In neun Qualifikationsrunden, von Schaffhausen über Frauenfeld und Wil bis St.Gallen, können sich bis zu 54 Bands präsentieren. Die Besten messen sich dann im Final vom 30. September in der Grabenhalle in St.Gallen.

In 15 Minuten zum Publikumspreis

Wer es nicht bis dahin schafft, kann aber auch mit viel Ruhm und Ehre nach Hause gehen. Dann nämlich, wenn der Publikumspreis gewonnen ist. Dieser berechtigt zwar nicht zur Teilnahme am Final, wird aber von den Bands fast gleichwertig eingestuft. In 15 Minuten müssen die Protagonisten zeigen, was in ihnen steckt.

Das taten am Samstag auch Mattia Scheiwiller (19) aus Abtwil und Flurina Lüchinger (18) aus Flawil. Die beiden Mitglieder von «Sarkiss» haben mit zwei weiteren Bandkollegen einen schmetternden Auftritt hingelegt. «Wenn ich vor dem Schritt auf die Bühne so richtig nervös werde, dann wird es so richtig cool», sagt Mattia Scheiwiller. Seine Kollegin hingegen scheint die Ruhe in Person zu sein. «Ich bin eigentlich der ruhende Pol in der Band. Aber kurz vor dem Gig bemerke ich dann schon auch, dass ich aufgeregt bin und das gehört ja auch ein bisschen dazu.» Sie bestätigen, dass die Jurymeinungen etwas vom Wichtigsten sind. «So funktioniert das nur beim «bandXost», die Tipps und Feedbacks der Jury bringen uns nämlich weiter», ist sich die Band einig.