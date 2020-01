Bald beginnt der Kampf: 171 Kandidierende wollen einen von 18 Sitzen im Kantonsrat Im Wahlkreis Wil treten 17 der 18 Bisherigen wieder an. 171 Kandidierende bewerben sich um einen der 18 Sitze im Kantonsrat: 60 Frauen und 111 Männer. 16 der 18 Sitze sind aktuell von Männern besetzt Hans Suter 14.01.2020, 05.00 Uhr

Das St. Galler Kantonsparlament umfasst 120 Sitze. Auf den Wahlkreis Wil entfallen 18 Sitze, von denen nur zwei von Frauen besetzt sind.

Bild: Regina Kühne

Noch ist es im Wahlkreis Wil ruhig im Vorfeld der Kantonsratswahlen vom 8.März. Wohl aber nicht mehr lange. Wer einen Sitz erobern will, muss sich mächtig ins Zeug legen. Denn ausser dem langjährigen Flawiler SP-Kantonsrat Peter Hartmann treten alle Bisherigen wieder an. Das erschwert die Ausgangslage für Neue erheblich. In der Vergangenheit zeigte sich, dass Bisherige hohe Chancen auf eine Wiederwahl haben.