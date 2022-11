Fragen und Fassungslosigkeit nach dem Bahnunglück in Uzwil

Bahnunfall «Wir wünschen Dir alles Gute, auch als wunderschöner Engel» – der tödliche Unfall am Bahnhof Uzwil wirkt nach Blumen, Kerzen, Trauerkarten, persönliche Briefe, Fotos: Am Bahnhof Uzwil ist die Trauer über den Verlust der jungen Frau, die hier am Donnerstag ihr Leben verloren hat, sicht- und spürbar. Wie konnte das passieren? Andrea Häusler Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Am Uzwiler Bahnhof ist die Trauer über den Verlust der 16-jährigen Jugendlichen sicht- und lesbar. Bild: Andrea Häusler

«Wir wünschen Dir von ganzem Herzen alles Gute auch als wunderschöner Engel – wir werden Dich alle vermissen.» Auf dem Brief vor dem Zaun beim Perron 1 des Bahnhofs Uzwil liegt ein rotes Schokoladeherz. Herzen beleuchten Erinnerungsfotos, welche die verunglückte Jugendliche gut gelaunt mit einer Freundin zeigen. Ein Ballon mit der Aufschrift «I love you» hängt schlaff über dem Geländer.

Zeugen befragt und gesucht

Laut Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen beabsichtigte die 16-Jährige am Donnerstagmittag, den Zug in Richtung St.Gallen noch zu erreichen. Dabei dürfte sie versucht haben, die bereits verschlossene Tür mittels Drücken des Knopfs zu öffnen. Die junge Frau geriet dabei zwischen das Perron und den abfahrenden Zug. Noch in der Nacht zum Freitag erlag sie im Spital ihren schweren Verletzungen.

Uzwil gehört zu jenen Bahnhöfen, die ebenerdig umgebaut sind. Das heisst, dass die Lücke zwischen der Perronkante und dem Zug bei den meisten, aber nicht bei allen Zugtypen schmal ist. Wie das Unglück geschehen konnte, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Bereits am Donnerstag seien Personen vor Ort zum Unfallhergang befragt worden, sagt Mediensprecher Florian Schneider auf Anfrage. Weitere Zeugen hätten sich nach dem Aufruf gemeldet. Die Abklärungen seien aber noch im Gange.

Mehrere Perron-Unfälle seit Juli

Unfälle auf Bahnperrons sind nicht so selten. Am 14. Juli starb ein 15-Jähriger am Bahnhof Balerna bei Mendrisiotto, als er auf dem Bahnsteig von der Kante einer Güterlok getroffen wurde. Tags darauf wurde in Wangen an der Aare ein Kleinkind getötet, weil sein Kinderwagen in einen Güterzug rollte. Und am 24. Juli geriet auf dem Oltener Bahnhof eine Frau unter einen durchfahrenden Zug.

Ob die Häufung von Unfällen auf Perrons zufällig ist oder eine Tendenz abbildet, kann SBB-Mediensprecher Martin Meier nicht beurteilen. Er sagt: «Die Zahlen fliessen in die Statistik des Bundesamts für Verkehr ein.» Jeder Vorfall sei jedoch höchst bedauerlich: «Die SBB sprechen den Angehörigen der in Uzwil verstorbenen jungen Frau ihre Anteilnahme aus.»

Acht tödliche Zugunglücke im Jahr 2021

Über die Sicherheitsvorkehrungen der SBB an Bahnhöfen, aber auch die Komponente menschliches Verhalten im Bahnumfeld, will sich Meier nicht äussern. Generell weist er auf die Bemühungen der SBB hin, die Sicherheit stetig zu verbessern. Etwa mit der Kampagne «Happy End» des Bundesamts für Verkehr (BAV) und dem Schul- und Erlebniszug der SBB.

Laut Statistik des BAV wurden im vergangenen Jahr bei 88 Zugunglücken acht Personen getötet (ohne Suizide) und 47 schwer verletzt – vor allem auf Gleisen. Insgesamt ist die Anzahl Verunfallter in den vergangenen Jahrzehnten jedoch – trotz Zunahme der Verkehrsleistungen – deutlich zurückgegangen.

