Bahnhof Uzwil erhält ein neues Reisezentrum

Bahnschalter SBB wollen Reisezentrum am Bahnhof Uzwil umbauen – während der Arbeiten ist ein Provisorium auf den Parkplätzen vorgesehen Die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden verändern sich. Darauf reagieren die SBB, indem sie ihre Bahnschalter in Reisezentren umbauen. Für den Bahnhof Uzwil liegen bereits Pläne vor. Larissa Flammer 02.02.2023, 18.00 Uhr

Im Erdgeschoss dieses Teils des Uzwiler Bahnhofgebäudes sind die Bahnschalter der SBB angesiedelt, die umgebaut werden sollen. Bild: Larissa Flammer

Die klassischen Bahnschalter sind bald Vergangenheit. Seit Mitte 2021 gestalten die SBB ihre Reisezentren nach einem neuen Konzept um. Als schweizweite Premiere wurde im Juni 2021 das neue Reisezentrum in Montreux eröffnet, demnächst ist auch der Bahnhof Uzwil an der Reihe. In den vergangenen zwei Wochen lagen zwei entsprechende Bauanzeigen bei der Gemeinde auf.

«Aktuell gehen wir davon aus, dass wir im vierten Quartal 2023 starten können», heisst es bei den SBB auf Anfrage. Ein verbindlicher Zeitplan könne allerdings erst nach Erteilung der Baubewilligung beziehungsweise je nach Auflagen erst nach Erteilung der Baufreigabe erstellt werden. Während der Umbauarbeiten wird ein Provisorium aufgebaut, das gemäss Bauanzeige bei den Parkplätzen neben dem Bahnhofsgebäude vorgesehen ist. Dafür müssen Parkplätze verschoben und einige voraussichtlich auch aufgehoben werden. Wie viele genau betroffen sind, kann erst nach Erhalt der Baubewilligung gesagt werden.

Hier zu sehen ist der Beginn des Parkfelds neben dem Uzwiler Bahnhofsgebäude, wo das Provisorium vorgesehen ist. Bild: Larissa Flammer

Kundenberatung wird individueller

«Die Umgestaltung des Reisezentrums ermöglicht eine noch besser auf die Kundenbedürfnisse zugeschnittene Beratung», teilt SBB-Mediensprecher Martin Meier mit. Auf die Frage nach den Plänen für Uzwil verweist er auf den Bahnhof Meilen, wo ein analoger Umbau bereits abgeschlossen ist.

Beim Reisezentrum am Bahnhof Meilen ist das neue Konzept der SBB bereits umgesetzt. Bild: PD/SBB CFF FFS

Demnach sind neu drei Schalter in verschiedenen Zonen vorgesehen: Am Empfang können alle schnell erledigten Geschäfte wie Fahrplanauskünfte, Gepäckaufgabe oder Geldwechsel abgewickelt werden. Eine Beratungszone bietet Raum für zeitaufwendige Anfrage zu internationalen Bahnreisen, Abos, kombinierte Mobilität von Tür zu Tür sowie Gruppenreisen und Ausflüge. Für Reisende im Rollstuhl oder ältere Personen stehen Beratungsplätze mit Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Das Angebot und die Beratungsleistung für die Kundschaft bleiben durch den Umbau die gleichen.

Durch den Umbau entsteht weitere Fremdmieterfläche

Das nach neuem Konzept umgebaute Reisezentrum wird einen geringeren Platzbedarf haben als die bisherigen Bahnschalter. Dadurch entsteht im Bahnhofsgebäude von Uzwil eine zusätzliche Fläche, die SBB Immobilien vermieten wird.

Im anderen Teil des Uzwiler Bahnhofgebäudes, das ebenfalls den SBB gehört, kam es bereits im vergangenen Jahr zu einer Veränderung. Die Bäckerei Panetarium verliess die Räumlichkeiten und zügelte in ein Gebäude an der Bahnhofstrasse. Auch der K Kiosk ist verschwunden, nach einer Umbauphase wurde am Bahnhof ein Avec Convenience Store eröffnet.