BAHNHOF WIL Kanton fordert mehr Schnellzug-Halte in Wil: Was das konkret bedeutet Das wären mal gute Neuigkeiten: Geht es nach dem Kanton St.Gallen, so verbessert sich die Situation am Bahnhof Wil schon deutlich früher als vorerst geplant. Das sind die Pläne im Detail. Simon Dudle 29.04.2021, 12.00 Uhr

Die Neigezüge würdigen den Bahnhof Wil keines Haltes mehr. Das soll sich schon bald ändern. Bild: Tobias Garcia

Mittlerweile hat man sich dran gewöhnt: Regelmässig rauschen die schnellsten Züge auf der Ost-West-Achse durch den Bahnhof Wil – haltlos. Doch das soll sich ändern. Denn in Planung ist ein Fahrplanangebot, bei welchem pro Stunde alle vier Fernverkehrsverbindungen in Wil halten. Um x.15 und x.45 wäre es ein Intercity, der zwischen St.Gallen und Zürich nur in Wil und Winterthur hält. Um x.00 und x.30 Uhr ist es ein Interregio, der zusätzlich auch in Gossau, Flawil, Uzwil, Zürich Flughafen und Zürich Oerlikon stoppt. Gänzlich neu sind diese Pläne nicht – und Bestandteil des nächsten grossen Ausbauschrittes im Jahr 2035.

Nun vermeldet der Kanton St.Gallen, dass er eine markante Forderung beim Bundesamt für Verkehr deponiert hat, wonach die Pläne vorgezogen werden sollen. Statt wie geplant im Jahr 2035 soll dies schon zehn Jahre früher passieren – nämlich 2025. Von einem «Zwischenhorizont» ist die Rede.

Via Wallisellen statt Flughafen

Damit diese Forderung eine realistische Chance hat, muss im Vergleich mit heute Zeit eingespart werden. Denn die schnellste Verbindung zwischen St.Gallen und Zürich muss in weniger als einer Stunde bewältigt werden können. Das geht heute, jedoch ohne Halt in Wil. In diesem «Zwischenhorizont» müsste man vorerst auch ohne den Brüttener Tunnel auskommen, der bis voraussichtlich 2035 zwischen Winterthur und Bassersdorf errichtet wird und eine Kapazitätserhöhung bringen soll.

Möglich wird diese Zeitersparnis, wenn die Züge nicht über Zürich Flughafen fahren, sondern die kürzere Strecke über Wallisellen. Damit ist es aber nicht getan. Es braucht moderneres Rollmaterial, Eingriffe ins Zürcher S-Bahn-Netz und in den nationalen Fernverkehrsfahrplan. Zudem wären es deutlich weniger Verbindungen nach Zürich Flughafen und es bräuchte einen «Baustellenfahrplan Brüttener Tunnel».

Zweiter Wil-West-Bahnhof braucht Zeit

Für den Bahnhof Wil würden diese Pläne eine deutliche Aufwertung darstellen. Interregio und die S-Bahn S1 würden einen Viertelstundentakt auf der Strecke Wil–St.Gallen bedeuten. Zudem hätte man, mit dem Intercity von Zürich kommend, einen guten Anschluss auf die S-Bahn Richtung St.Gallen mit Halt an allen Stationen. Der sogenannte Vollknoten wäre wieder hergestellt.

Auch auf dem Netz der Frauenfeld-Wil-Bahn ist die Einführung eines Viertelstundentaktes geplant. Die neue Streckenführung soll durch den Entwicklungsschwerpunkt Wil West zwischen Wil und Münchwilen führen. Für jenes Gebiet, wo bis zu 3000 Arbeitsplätze angesiedelt werden sollen, ist noch ein zweiter Bahnhof geplant. Und zwar entlang der Thurbostrecke Wil–Weinfelden zwischen den Bahnhöfen Wil und Bronschhofen. Die S1 soll bis nach Wil West oder gar Bronschhofen verlängert werden. Um finanzielle Unterstützung des Bundes zu erhalten, muss dieser Thurbobahnhof Wil West aber ein Programm des Bundes durchlaufen, womit sich die Errichtung verzögern dürfte.