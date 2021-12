Fahrplanwechsel 2021: So fahren die Busse am Bahnhof Wil neu

Bahnhof Wil Die Übersicht: Mehrere Busse fahren ab dem Fahrplanwechsel an anderen Haltekanten und zum Teil zu anderen Zeiten Mit dem Fahrplanwechsel am 12.Dezember wird die neue Regionalbuslinie 731 eingeführt. Ausserdem wird unter anderem die Glärnischstrasse neu mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen und die Belegungen der Bushaltekanten am Bahnhof Wil werden angepasst. 01.12.2021, 11.11 Uhr

Am Bushbahnhof in Wil kommt es zum Fahrplanwechsel und mehreren Veränderungen. Bild: Hans Suter

Der Fahrplanwechsel, der am 12.Dezember ansteht, bringt auf dem Wiler Stadtgebiet ein paar Änderungen. Mit der Einführung der Regionalbuslinie 731, die aufgrund von Rechtsverfahren von Dezember 2020 auf Dezember 2021 verschoben werden musste, kann die Stadt Wil die Einführung des Buskonzepts 2021 abschliessen. «Das Konzept wird weiterhin analysiert und optimiert», heisst es in einer Medienmitteilung der Stadt. Gewisse Massnahmen zur Optimierung seien bereits umgesetzt worden. Die Hauptziele, die Fahrplanstabilität und die Anschlusssicherheit am Bahnhof Wil zu verbessern, habe mit dem neuen Konzept erreicht werden können.

Zwischen dem Bahnhof Wil und dem Industriegebiet Stelz verkehrt neu von Montag bis Samstag im Halbstundentakt die Buslinie 731. Die Linie wird via Toggenburgerstrasse, Rickenbach bei Wil und Wil, Stelz an die Endhaltestelle Kirchberg, Fetzhof geleitet.

Die Buslinie 732 verkehrt neu via Glärnischstrasse. Durch die angepasste Linienführung werden die Glärnischstrasse sowie die Wilenstrasse in Rickenbach bei Wil neu durch den öffentlichen Verkehr erschlossen. Dafür werden die Haltestellen Wil, Allmend, Wilen bei Wil, Glärnischstrasse sowie Rickenbach bei Wil, Pünt erstellt. Die Toggenburgerstrasse wird neu durch die Buslinie 731 erschlossen.

Die Buslinie 733 zwischen Wil und Littenheid verkehrt neu von Montag bis Samstag durchgehend im Halbstundentakt. Der Stundentakt am Sonntag bleibt bestehen.

Die Linien 702 und 703 fahren am Bahnhof Wil in Richtung Rossrüti beziehungsweise Neugruben neu zwei Minuten später ab. Dies führt bei der Linie 702 auch zu späteren Abfahrten von zwei Minuten an allen Haltestellen zwischen dem Bahnhof und der Endhaltestelle in Rossrüti. Von Rossrüti in Richtung Bahnhof bleiben die Abfahrtszeiten unverändert. Bei der Linie 703 verkehren die Busse an allen Haltestellen zwischen dem Bahnhof Wil bis Neugruben wie auch auf dem Rückweg zwischen Neugruben und dem Bahnhof zwei Minuten später.

Am Bahnhof Wil werden die Belegungen der Bushaltekanten angepasst. Diverse städtische und regionale Buslinien verkehren ab dem Fahrplanwechsel an neuen Kanten. Mit dieser Massnahme kann der Verkehrsablauf auf dem Bushof und bei der Abfahrt optimiert werden. Die neuen Haltekanten der verschiedenen Buslinien in der Übersicht:

702: Abfahrt ab Wil, Bahnhof und ab allen Haltestellen in Richtung Rossrüti, Altersheim zwei Minuten später. Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante F.

Abfahrt ab Wil, Bahnhof und ab allen Haltestellen in Richtung Rossrüti, Altersheim zwei Minuten später. Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante F. 703: Abfahrt ab Wil, Bahnhof und ab allen Haltestellen in Richtung Wil, Neugruben sowie ab Wil, Neugruben und ab allen Haltestellen in Richtung Wil, Bahnhof zwei Minuten später. Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante F.

Abfahrt ab Wil, Bahnhof und ab allen Haltestellen in Richtung Wil, Neugruben sowie ab Wil, Neugruben und ab allen Haltestellen in Richtung Wil, Bahnhof zwei Minuten später. Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante F. 706: Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante G.

Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante G. 722: Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante A.

Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante A. 729: Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante A.

Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante A. 731: Neue Buslinie zwischen Wil, Bahnhof und Kirchberg, Fetzhof via Toggenburgerstrasse, Rickenbach bei Wil und Wil, Stelz. Montag bis Samstag im Halbstundentakt. Verkehrt am Bahnhof Wil ab Haltekante E.

Neue Buslinie zwischen Wil, Bahnhof und Kirchberg, Fetzhof via Toggenburgerstrasse, Rickenbach bei Wil und Wil, Stelz. Montag bis Samstag im Halbstundentakt. Verkehrt am Bahnhof Wil ab Haltekante E. 732: Verkehrt neu via Glärnischstrasse (Wil) und Wilenstrasse (Rickenbach bei Wil). Neue Haltestellen Wil, Allmend, Wilen bei Wil, Glärnischstrasse und Rickenbach bei Wil, Pünt

Verkehrt neu via Glärnischstrasse (Wil) und Wilenstrasse (Rickenbach bei Wil). Neue Haltestellen Wil, Allmend, Wilen bei Wil, Glärnischstrasse und Rickenbach bei Wil, Pünt 733: Neu Montag bis Samstag durchgehend im Halbstundentakt. Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante D.

Neu Montag bis Samstag durchgehend im Halbstundentakt. Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante D. 734: Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante B.

Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante B. 735: Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante B.

Verkehrt am Bahnhof Wil neu ab Haltekante B. 701, 704, 705, 724, 725, 726, 730, 737 (Nachtbus), 738 (Nachtbus): Keine Änderungen. (red)