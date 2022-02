Auf dem Wiler Landhausareal beginnt der Rückbau

Bahnhof Wil Auf dem Landhausareal beginnt der Rückbau – eine provisorische Veloabstellanlage entsteht Ende Februar beginnt der Rückbau der Gebäude auf dem Landhausareal beim Wiler Bahnhof. Ab kommendem Montag sind zudem die beiden Veloabstellplätze gesperrt. Im Bereich Unterführung West entsteht eine provisorische Anlage. Dies führt zu einer wöchigen Lücke im Parkplatzangebot. 15.02.2022, 08.00 Uhr

Die Gebäude auf dem Landhausareal, darunter auch das ehemalige Restaurant Landhaus, werden abgebrochen. Bild: Pablo Rohner

Auf dem Landhausareal beim Bahnhof Wil tut sich was: Die Baukommission hat den Abbruch der bestehenden Gebäude auf dem Landhausareal zwischen den Bahngleisen und der Unteren Bahnhofstrasse bewilligt. Zudem hat sie die Bewilligung für eine provisorische Veloabstellanlage erteilt, wie es in einer Mitteilung der Stadt Wil heisst.

Der Terminplan für die Überbauung Untere Bahnhofstrasse 1–11 sieht vor, Ende Februar mit dem Rückbau der bestehenden Gebäude zu beginnen. Der Abbruch umfasst auch die beiden Velo- und Motorradabstellanlagen der Stadt. Das Haus Steinbock ist bis zur Erteilung der aktuell noch offenen Baubewilligung vom Rückbau ausgenommen.

Provisorium für Velo- und Motorradparkplätze

Ab dem kommenden Montag, 21. Februar, werden die beiden Veloabstellanlagen gesperrt. Für die wegfallenden Parkplätze entsteht im Bereich der Unterführung West ein Provisorium mit 250 Velo- und sechs Motorradparkplätzen.

Für dieses Provisorium werden Bauteile der alten Anlage abgebaut und am neuen Ort weiterverwendet. Mit der weiteren Nutzung des Dachs, der Veloständer und der Beleuchtung trage die Stadt Wil zu einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft bei, heisst es in der Mitteilung weiter. Ab etwa Ende Februar können die Zweiräder nördlich der Unterführung West in der provisorischen Anlage abgestellt werden.

Da bestehende Bauteile weiterverwendet werden, entsteht zwischen dem 21. und 27. Februar eine Lücke im Parkplatzangebot am Bahnhof. Bis zur Fertigstellung der provisorischen Anlage wird auf die weiteren Zweiradabstellanlagen im Umfeld des Bahnhofs verwiesen: Im Süden neben der Post sowie zwischen dem Railcenter und den Gleisen, im Norden neben dem Bahnhof der Frauenfeld-Wil-Bahn. Die Fahrräder, die sich am 21. Februar noch in den beiden Parkhäusern befinden, werden eingesammelt und in der neuen Zweiradabstellanlage bei der Unterführung West wieder abgestellt. (pd/mas)