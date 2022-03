Badminton Uzwil erreicht bescheiden die Playoffs Der Badmintonclub Uzwil hat ein verkorktes NLA-Wochenende hinter sich. Vieles lief nicht nach Wunsch. Die beiden 4:4-Unentschieden gegen Zürich und Brig waren keine Meisterleistung, trotzdem kann Uzwil bereits frühzeitig für das Playoff-Halbfinal planen. Matthias Zindel 07.03.2022, 10.21 Uhr

Pechvogel Kim Bruun. Weil sein Koffer am Flughafen nicht ankam, konnte er nicht auf seine persönliche Ausrüstung zurückgreifen. Bild: Matthias Zindel

Nach 14 von 16 Meisterschaftsrunden steht Uzwil auf dem zweiten Tabellenrang. Rein rechnerisch braucht die Mannschaft gerade mal noch einen Punkt aus den letzten zwei Qualifikationsrunden, um fix in den Halbfinals zu stehen. Gleichzeitig müssten die Gegner die volle Punktzahl einstreichen. Kurzum: Es ist nur noch eine Formsache und Uzwil steht in den Playoffs. Die Frage bleibt, auf welchem Schlussrang Uzwil die Qualifikation beenden wird? Je nachdem hat dies entscheidenden Einfluss auf den Halbfinalgegner und das Heimrecht. Diesbezüglich bleibt es bis zum Schluss spannend.

Leider verpasste es Uzwil, sich schon am letzten Wochenende eine gute Ausgangslage zu verschaffen. Auswärts gegen Zürich und Brig reichte es jeweils nur für ein mässiges Unentschieden. Dies hat verschiedene Gründe. Die grösste Hypothek war der Verzicht auf die beiden holländischen Leistungsträger. Cheryl Seinen und Robin Tabeling mussten schon frühzeitig zum internationalen Grossanlass nach Deutschland anreisen, an die German Open. Deshalb fehlten sie im Uzwiler Kader. Diese Lücke schaffte die Mannschaft diesmal nicht zu schliessen. Auch die lange Anreise ins Wallis verschaffte dem Team keine Ruhe. Zu viel passte in dieser Doppelrunde nicht zusammen – und trotzdem holten die Uzwiler mit den beiden Unentschieden noch das Beste aus der Situation heraus.

All dies gilt es nun rasch abzuhaken. Die Konzentration gilt der abschliessenden Doppelrunde (19./20. März) und danach dem Playoff-Halbfinal (9./10. April). Dort will Titelverteidiger Uzwil wieder zur alten Stärke zurückfinden.

Spielerinnen- und Spielerbilanz von dieser Doppelrunde

Männer: Bruun Kim (4 Spiele, davon 1 gewonnen), Kropf Ramon (3/0), Müller Nicolas A. (4/3), Scheiwiller Julien (3/2), Utrosa Iztok (2/1)

Frauen: Hofstetter Sereina (4/1), Schnider Milena (4/2)

Rangliste Nationalliga A (14 von 16 Runden)

1. Tafers (14 Spiele, 38 Punkte)

2. Uzwil (14/35)

3. Argovia (14/33)

4. Yverdon (14/29)

5. Brig (14/27)

6. Zürich (14/27)

7. Lausanne (14/26)

8. La Chaux-de-Fonds (14/24)

9. St.Gallen (14/13)