Der Badmintonklub Uzwil hat am Sonntag die Chance zum fünften Mal Schweizer Meister zu werden. In Oberuzwil gab es aber im Hinspiel des NLA-Finals zwischen Uzwil und Qualifikationssieger Union Tafers-Fribourg keinen Sieger. Die Entscheidung wird also im Rückspiel in Tafers fallen.

Lukas Tannò 07.05.2022, 18.38 Uhr