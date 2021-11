Badminton Nachwuchs des BC Uzwil dominiert an den Ostschweizermeisterschaften eindrücklich Der Badmintonklub Uzwil reitet auf einer Erfolgswelle. In der Nationalliga A steht der Verein an der Tabellenspitze, aber auch der Nachwuchs beeindruckt mit einer Dominanz. An den Junioren Ostschweizermeisterschaften belegen die Uzwiler über die Hälfte aller Podestplätze – und gewinnen insgesamt 12 von 17 Meistertitel. Matthias Zindel 21.11.2021, 12.30 Uhr

Die erfolgreichen Medaillengewinnerinnen und Medaillengewinner des BC Uzwil an den Junioren Ostschweizermeisterschaften. Bild: Matthias Zindel

Neben vielen Juniorinnen und Junioren, welche einen Ostschweizertitel gewannen, gab es mit Yanael Rutschmann in der Kategorie U11, Sara Nina Fritzsche und Lars Luca Fritzsche bei den U13 und Lina Schadegg (U17) sogar einige aus dem Uzwiler Nachwuchs, die zwei Goldmedaille mit nach Hause nehmen durften.

Der Grosserfolg an den regionalen Titelkämpfen ist eindrücklich, aber wenig überraschend. Die intensive Nachwuchsarbeit beim BC Uzwil wurde schon an vergangenen Wettkämpfen immer sichtbarer. Es ist der Lohn einer vorbildlichen Juniorenförderung. Die Vereinsverantwortlichen konnten in den letzten Jahren einen vereinseigenen Leistungsstützpunkt aufbauen, wo auch die Zusammenarbeit mit der Sportschule Lindenhof in Wil zum Tragen kommt.

Nächstes Ziel sind die Schweizermeisterschaften im Dezember

Doch der Grundstein wird schon ein paar Stufen tiefer bei den Anfängern gelegt. Bemerkenswert ist, wie es Uzwil immer wieder schafft eine grosse Anzahl von jungen Kindern für den Badmintonsport zu begeistern. Und dort liegt dann wohl das Erfolgsgeheimnis des Vereins, wie die Nachwuchsverantwortliche Kathrin Germann auch bestätigt: «Bei uns stimmt es in der Basis.»

Nach dem Medaillensegen in der Ostschweiz, stehen für den Nachwuchs nun die nationalen Titelkämpfe an. Eine gleiche Dominanz darf Mitte Dezember an den Schweizermeisterschaften nicht mehr erwartet werden. Trotzdem erhoffen sich die Uzwiler mehrere Medaillen und den einen oder anderen Schweizermeistertitel.