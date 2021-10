Badminton Mit zwei neuen Weltklassespielern: Der Badmintonklub Uzwil startet die Mission Titelverteidigung Nach dem Gewinn des Schweizer-Meister-Titels letzte Saison geht Uzwil mit einigen Veränderungen im NLA-Team in die neue Spielzeit. Im Gespräch mit der «Wiler Zeitung» blickt BC Uzwil-Präsident Jürg Schadegg positiv in die Zukunft. Lukas Tanno Jetzt kommentieren 01.10.2021, 05.00 Uhr

An den Olympischen Spielen stand die Niederländerin Cheryl Seinen noch im Viertelfinal – am Wochenende ist sie für den BC Uzwil im Einsatz. Bild: Matthias Zindel

Wie für jeden Sportverein waren die letzten eineinhalb Jahre auch für den Badmintonklub Uzwil herausfordernd. Meisterschaftsabbrüche, Trainingsstopp und kein Vereinsleben mehr. Die Uzwiler sind aber laut Präsident Jürg Schadegg gut durch die Krise gekommen:

«Klar will man als Sportler Wettkämpfe bestreiten und nicht nur trainieren. Zwar konnte das NLA-Team weitertrainieren und eine erfolgreiche Meisterschaft bestreiten, aber unser Verein besteht eben nicht nur aus dem Leistungssport. Wir freuen uns auch wieder auf Ernstkämpfe im Breitensport und Nachwuchs.»

Die meisten Mitglieder haben auch während der Krise dem Verein die Treue gehalten und es kommen immer noch Anfragen, obwohl man fast keine Kapazität mehr hat. Finanziell wurde der BC Uzwil nicht stark getroffen und steht vor dem Beginn der neuen Saison gut da.

Zwei neue Internationale in Uzwil

Das beweisen auch die getätigten Transfers. Gleich zwei neue Namen stehen auf der Liste des NLA-Kaders. Der 28-jährige Däne Kim Bruun wird den langjährigen Einzelspezialisten Artem Pochtarev ersetzen. Auch im Herren- und Mixeddoppel hat sich Uzwil mit einem neuen Spieler verstärkt. Der Olympionike Robin Tabeling wird neu für den Badmintonklub auflaufen.

Der 27-jährige Tabeling, welcher es an den diesjährigen Olympischen Spielen nicht über die Gruppenphase hinaus geschafft hat, trifft in Uzwil auf seine Landsfrau Cheryl Seinen. Die Niederländerin war mit ihrer Partnerin im Frauen-Doppel das einzige verbliebene europäische Team im Viertelfinal an den Olympischen Spielen in Tokio. Jürg Schadegg über die Sommer-Transfers:

BC Uzwil-Präsident Jürg Schadegg. Bild: PD

«Für uns ist es wichtig, absolute Topspielerinnen und -spieler nach Uzwil zu holen. Natürlich in erster Linie, um unser NLA-Team zu verstärken, aber auch als Vorbilder für unseren Nachwuchs. Sie sollen von ihnen nicht nur Technisches lernen, sondern auch, wie man sich als Profi verhält.»

Das Trainerduo rund um Iztok Utrosa aus Slowenien und Rudi Dellenbach aus Ungarn bleibt unverändert. Zudem besteht das NLA-Team in der Mehrheit aus Schweizer Spielerinnen und Spieler. Darunter Nicola A. Müller und Julien Scheiwiller aus dem nationalen Leistungszentrum.

Zum NLA-Kader sagt Jürg Schadegg: «Natürlich wäre es ein Traum, nur mit Spielerinnen und Spielern aus dem eigenen Nachwuchs irgendwann den Schweizer-Meister-Titel zu holen, aber das ist Wunschdenken. Um oben mitspielen zu können, brauchen wir Verstärkung aus dem Ausland.»

Titelverteidigung ist das klare Ziel

Angesprochen auf die kommende Spielzeit, sagt der Präsident des Badmintonklubs: «Natürlich ist unser Saisonziel, den Schweizer-Meister-Titel zu verteidigen. Mit den Transfers sind wir meiner Meinung nach sogar noch stärker geworden.»

Beim Saisonstart am Samstag gegen das Team Argovia will man direkt den ersten Sieg holen. «Im ersten Spiel gegen den letztjährigen Finalgegner zu spielen, ist eine gute Standortbestimmung», ergänzt Schadegg. Am Sonntag will man dann ebenfalls erfolgreich ins erste Heimspiel starten. Um 14 Uhr trifft der BC Uzwil im BZWU Niederuzwil auf Union Tafers-Fribourg.