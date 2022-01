BC Uzwil muss Tabellenführung abgeben

Badminton Herber Rückschlag: BC Uzwil verliert zum Rückrundenstart zwei Spitzenspiele und muss Tabellenführung abgeben Der Badmintonclub Uzwil verliert zum NLA-Rückrundenstart gleich beide Spitzenspiele gegen Argovia und Tafers mit 3:5. Das wirkt sich schlecht auf die Tabelle aus. Die Mannschaft rutscht von der Tabellenspitze auf den dritten Rang ab. 17.01.2022, 12.17 Uhr

Ernüchterung beim Uzwiler Rumpfteam. Auch Julien Scheiwiller konnte die Wende nicht herbeiführen. Bild: PD

Das ist eine bittere Pille für den amtierenden NLA-Schweizermeister. Während der ganzen Vorrunde musste sich der Badmintonclub (BC) Uzwil nie geschlagen geben – und nun setzt es zum Rückrundenstart gleich zwei Niederlagen ab: gegen Argovia und Tafers. Das hat sogar einen historischen Charakter. Schon über sechs Jahre liegt es zurück, als Uzwil letztmals zwei NLA-Spiele in Folge verloren hat.

Es waren personelle Abwesenheiten, die das Team empfindlich schwächten. Insbesondere bei den Männern fehlten mehrere Stammkräfte. Kim Bruun (DEN) weilt momentan an internationalen Wettkämpfen in Asien. Robin Tabeling (NED) wurde vor ein paar Tage positiv auf Corona getestet. Und Julien Scheiwiller (SUI) war gegen Argovia wegen einer schulischen Prüfung nicht verfügbar. Diese Hypothek wog letztlich zu schwer und zeigt, dass es ohne die ausländischen Verstärkungsspieler schwer ist, bei den Männerspielen zu bestehen.

Tafers und Argovia neu an der Tabellenspitze

Einziger Lichtblick gab es bei den Frauen. Das Uzwiler Doppel mit Milena Schnider und Cheryl Seinen konnte beide Spiele gewinnen. Doch das wars dann auch schon. Während die einzelnen Resultate gegen Argovia jeweils relativ klar ausfielen, waren die Partien gegen Tafers eher ausgeglichen. Am Schluss verpassten es aber die Uzwiler, die Tabellenführung zu verteidigen. Stattdessen wurden sie von den beiden Verfolgern überholt. Neu stehen Tafers und Argovia gemeinsam mit 26 Punkten an der Tabellenspitze, gefolgt von Uzwil mit 25 Punkten. Die nächsten NLA-Spielrunden stehen am 11. Februar (Auswärtsspiel in St.Gallen) und am 13. Februar (Heimspiel gegen La Chaux-de-Fonds) an. (zin)