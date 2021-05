Badminton Heiss auf das Finalwochenende: Uzwil will den Schweizermeister-Titel Der Badmintonclub Uzwil kann am Wochenende seinen Titel als NLA-Schweizermeister verteidigen. Coronabedingt finden die Playoffs in verkürzter Version statt. Am Samstag spielen die Uzwiler das Halbfinal, am Sonntag wäre das Finalspiel. 10.05.2021, 17.46 Uhr

Der BC Uzwil stregt die Titelverteidigung an. Bild: PD

(red/lsf) Die Playoffs in der höchsten Badmintonliga der Schweiz werden in diesem Jahr alles andere als normal sein. Einerseits werden die Partien ohne Zuschauende ausgetragen, anderseits fällt die Titelentscheidung auf neutralem Boden – und zwar in der Stadt Uster. In der Sporthalle Blue Point werden am kommenden Wochenende alle Halbfinal- und Finalspiele ausgetragen. Am Sonntagnachmittag steht dann der NLA-Schweizermeister fest.